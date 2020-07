Devet jednostavnih trikova koji će vam pomoći uštedjeti novac

<h2>1. Otplaćujte dugove što prije</h2><p>Činjenica da imate puno toga za platiti stvara osjećaj stresa, a to može loše utjecati na poslovnu produktivnost koja je presudna za zaradu. Uostalom, teško je uštedjeti ako nešto stalno dugujete. Napravite popis svih dugovanja. Prvo otplatite najmanja dugovanja pa krenite prema većima. Matematički možda nije najpametniji način, ali je psihološki najlakši. </p><h2>2. Postavljanje detaljnih ciljeva</h2><p>Ako nemate cilj, štednja može biti dosadna te se od nje lako može odustati. Nedefiniran plan poput općenito gledano kupnje stana čini se nemogućim ostvariti. No, ako imate detaljan opis poput lokacije, veličine i broja prostorija, svaka kuna koju ostavite sa strane inspirirat će vas i učiniti da se osjećate bliže svom cilju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prihodi veći, ali standard baš i ne</p><h2>3. Plaćanje računa čim dobijete plaću </h2><p>Kada dobijete plaću, sastavite popis što sve trebate platiti, od režija, kredita do osiguranja. Ostatak novca rasporedite tako da vam na kraju ostane određena svota koju stavljate sa strane. Ako sva plaćanja izvršite odmah nakon primanja plaće, jasno ćete vidjeti što vam je od sredstava ostalo na raspolaganju. Možete postaviti i automatski prijenos određene svote na vaš štedni račun. </p><h2>4. Kupujte pametno</h2><p>Impulzivne kupovine na prvu stvaraju nalete dobrih osjećaja. No nakon toga dolazi osjećaj razočaranja jer je novac potrošen na nešto što nam zapravo ne treba i samo zauzima prostor. Prije kupnje postavite si nekoliko pitanja poput 'Za što ću to koristiti? Kada i koliko često?'. </p><h2>5. Postavite prioritete</h2><p>Ako vam stari mobitel dobro radi, nema smisla da kupujete novi. Razmislite što sve možete kupiti ili koliko možete uštedjeti za neke stvari na koje ste mislili potrošiti, a u suštini i nisu prioritet. </p><h2>6. Ne pridajte veliku pažnju oglasima</h2><p>Oglasi mijenjaju naše predodžbe o proizvodima u podsvijesti, što uopće ne primjećujemo. To nas na kraju navodi na kupnju stvari koje nam nisu prijeko potrebne. </p><h2>7. Stvari koje štede energiju i novac</h2><p>Tu se najčešće misli na štedne žarulje, slavine koje smanjuju potrošnju vode i kućanske aparate koji su štedni. </p><h2>8. Obratite pažnju na detalje</h2><p>Nema ništa loše u tome ako birate jeftinije proizvode, no obratite pažnju na kvalitetu stvari zbog dužeg roka trajanja. Dobri komadi odjeće su skuplji, ali nećete ih morati mijenjati svaku sezonu. </p><h2>9. Koristite mobilne aplikacije za praćenje troškova</h2><p>Teško da ćete uštedjeti ako ne pratite svoje troškove. Ne trebate skupljati račune i sve zapisivati već sve možete imati i na mobitelu, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/10-tactics-that-can-add-a-few-zeros-to-your-bank-account-798204/" target="_blank">BrightSide. </a></p>