Devet razloga zbog kojih će vas upamtiti na razgovoru za posao

Uspjeh na razgovoru za posao ovisi o mnogo stvari, ali ponajviše o dojmu kojeg ste ostavili na sugovornike. Donosimo savjete stručnjaka za karijere kako da se pokažete u što boljem svjetlu

<h2>Dobar dojam: Odradili ste 'domaću zadaću'</h2><p>Vjerojatno je prošlo neko vrijeme otkako ste bili u tradicionalnom školskom okruženju s ispitima i testovima. Jedan od načina razmišljanja o procesu razgovora za posao je razmišljanje kroz isti objektiv. Kao stručnjak za karijere i izvršni direktor Brokers International, Mark Williams objašnjava, ako je kandidat proučavao tvrtku, upravljački tim i najnovije vijesti, to dovoljno govori o njegovom karakteru. </p><p>- Što više kandidat ima znanja i može pokazati gdje će se uklopiti i kako će dodati vrijednost tvrtki, to će bolji dojam ostaviti na osobu koja ga intervjuira - objasnio je Williams.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Loš dojam: Igrali ste na kartu 'žrtve'</h2><p>Svi smo imali teške šefove. Neki od nas možda su doživjeli nepotrebno otpuštanje zbog toksičnog ureda. Puno je razloga da osjećate kao da ste tijekom karijere imali 'loše karte', ali intervju nije mjesto za iznošenje ovih briga. To se može shvatiti kao ‘izigravanje žrtve’ i ne ostavlja dojam koji rezultira ponudom. </p><p>Nikada nemojte koristiti ograničeno vrijeme licem u lice koje imate na razgovoru za posao za ogovaranje ili prigovaranje prethodnom poslodavcu. Ovo je vrijeme da budete vaš najbolji zagovornik i najbolje se predstavite.</p><h2>Dobar dojam: Pokušali ste se osobno povezati</h2><p>Na najosnovnijoj razini, posao osobe koja drži intervju je da odluči imate li vještine potrebne za posao, ali dopadljivost je glavni faktor zašto će vas se sjećati. To ne znači da se trebate složiti sa svime što on ili ona kažu, ali trebate uložiti napor da se povežete, tvrdi Steven Starks, viši voditelj programa savjetovanja u karijeri i operacija na Sveučilištu Phoenix. </p><p>To znači ubacivanje malo osobnosti u proces i iskazivanje istinskog interesa za ono što se govori aktivnim slušanjem. </p><p>- Sve započinje istraživanjem voditelja zapošljavanja, pregledom njihovog LinkedIn profila i traženjem zajedničkih interesa ili zanimljivih aspekata njihove pozadine o kojima biste možda mogli razgovarati. To pomaže u stvaranju smislenih razgovora i postavljanju promišljenih pitanja usmjerenih na upoznavanje vašeg budućeg šefa - dodaje.</p><h2>Loš dojam: Govorili ste samo o svojim potrebama</h2><p>Na početku razgovora neprofesionalno je razgovarati o svojim potrebama, očekivanjima i preferencijama s voditeljem zapošljavanja. Starks kaže da ti kandidati prerano pitaju za pogodnosti, plaće i druge aspekte, umjesto da saznaju više o poslu za koji se prijavljuju. </p><p>- Ne uspijevaju postaviti pitanja o tome kako mogu pomoći menadžeru za zapošljavanje u izazovima s kojima se tvrtka suočava i problemima s kojima tim treba pomoć u rješavanju. Ne zanima ih kako mogu pomoći jer su previše usredotočeni na dobivanje onoga što žele - objašnjava.</p><p>Kao kandidat, Starks kaže da biste uvijek trebali postavljati promišljena pitanja koja će vam pomoći da utvrdite je li prilika prikladna za vas, ali budite taktični i uravnoteženi u pristupu.</p><h2>Dobar dojam: Bili ste uzbuđeni i pozitivni</h2><p>Ako imate naviku djelovati nezainteresirano tijekom razgovora, agent za zapošljavanje pitat će se o vašim motivacijama. Međutim, ako stignete uzbuđeni, željni i entuzijastični istražiti priliku za posao, te dobre vibracije nastavit će se dugo nakon završetka razgovora.</p><p>- To se vidi u pažljivom držanju tijela, toplom osmijehu, kontaktu očima i pozitivnim izrazima lica tijekom interakcije - opisuje Stark.</p><h2>Loš dojam: Bili ste sveznalica</h2><p>Iako Starks kaže da je samopouzdanje poželjna osobina kandidata, previše toga ostavit će negativan dojam. Voditelji zapošljavanja često će vas tražiti da navedete svoje snage i pružite konkretne primjere kada ste bivšoj tvrtki ili klijentu pomogli u postizanju njihovih ciljeva. Preporučuje se da se hvalite, ali na suptilan način. </p><p>- Ako oštro kritizirate tvrtku, pretvorite temu u raspravu o tome tko je u pravu ili ne, ili se ponašate kao da biste lako mogli riješiti složeno pitanje s kojim se tvrtka suočava, sjećat će vas se kao arogantnog kretena, a ne poželjnog kandidata - upozorava Starks.</p><h2>Dobar dojam: Učinkovito ste komunicirali</h2><p>Iako će vam životopis pomoći da dođete do razgovora, posao će vam donijeti ono kako ste uživo objasnili svoju karijeru. Eleesha Martin, voditeljica zapošljavanja za G&A; Partners kaže da je komunikacija glavni prioritet za sve menadžere za zapošljavanje, a započinje opisivanjem vašeg skupa vještina.</p><p>- Voditelj zapošljavanja želi znati da kandidat može učinkovito komunicirati svoje misli, osjećaje, ideje i tako dalje. U većini slučajeva kandidat će komunicirati ne samo s drugim zaposlenicima, već i s klijentima. Zato je važno voditelju zapošljavanja dokazati da kao kandidat možete učinkovito razgovarati s drugima - objasnila je.</p><h2>Loš dojam: Govorili ste loše o sebi</h2><p>Ako govorite loše o sebi, teško da ćete ostaviti dobar dojam. Kao što objašnjava stručnjak za karijere za SoFi, Ashley Stahl, tanka je granica između objašnjenja onoga što agenta za zapošljavanje brine u vašem životopisu i otkrivanja slabosti. </p><p>- Ako ste izgubili posao ili imate prazninu u životopisu, uvježbajte kako ćete to objasniti - preporučuje ona.</p><p>Jedna od taktika koju ona preporučuje je iskrenost u pogledu odsustva s posla i brzi prijelaz na sljedeću temu. Primjer fraze može biti: "Uzeo sam si vremena kako bih poradio na svom zdravlju i sada sam uzbuđen što ću se vratiti poslu i posvetiti svoje vrijeme projektima o kojima smo razgovarali."</p><h2>Dobar dojam: Dijelite svoju viziju i rješenja</h2><p>Stahl kaže da je jedan od najboljih načina da se istaknete u intervjuu oslikavanje vizije onoga što je moguće za vašu ulogu i probleme koje možete riješiti za njih. To zahtijeva malo detektivskog rada tko je prije vas imao vašu ulogu, a ako je nova uloga i probleme s kojima predviđate da bi se mogli suočiti, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/9-reasons-hiring-managers-will-remember-you" target="_blank">TheLaddres</a>. </p><p>- Imajte nekoliko točaka na projektima za koje znate da su bitni za tvrtku i objašnjenje kako se vaše prošlo iskustvo ili vještine usklađuju s rješavanjem tih problema. Poslodavac ulaže u vas, pa im budite u mogućnosti pokazati što mogu očekivati ​​kao povrat - zaključila je.</p>