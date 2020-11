Imate li potrebu ispričavati se zbog toga što idete na odmor ili koristite slobodan dan?

Ako spadate među one koji uvijek objašnjavaju zašto im treba slobodan dan, prestanite s tim. Radije istaknite što treba odraditi dok vas nema, ponudite rješenja te obavijestite kolege

<p>Jeste li jedni od onih koji osjećaju da moraju imati razlog da bi uzeli slobodan dan? Ako spadate u kategoriju ljudi koji kroz godinu gomilaju slobodne dane, od kojih možda i više od polovica propadne, jer ih ne uspijete iskoristiti do roka koji nametne poslodavac, razmislite u čemu je problem. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koje dane treba izbjegavati za putovanje</p><p>- Način na koji ćete provesti svoj odmor ili slobodne dane na koje imate pravo vaš je izbor i ne zahtijeva objašnjenje. Nije važno planirate li godišnji odmor, idete li na pregled kod liječnika, trebate li vremena za njegu bolesnog djeteta ili vam treba samo vrijeme da napunite baterije - kazala je Keni Dominguez, savjetnica za karijere i strateg za kulturu na radnom mjestu.</p><p>Zaslužili ste pravo na bolovanje, godišnji odmor i slobodne dane. S obzirom na pojačani stres kojem ste vjerojatno izloženi uslijed krize COVID-19, vjerojatno vam stvarno i trebaju, makar uzeli dan i za to da ne radite 'ništa', nego samo odmarate. </p><p>- Zaista moramo prihvatiti da je normalno da ljudi imaju pravo na odmor, umjesto što se čini sve da se ljudi koji uzimaju dan za odmor osjećaju krivima, kao da time pokazuju da su lijeni ili da ne brinu za posao - dodaje Dominguez.</p><p> </p><p>Dakle, što trebate napisati u e-poruci poslodavcu? Neka bude kratko i slatko, savjetuje stručnjakinja. U zaglavlju svakako naznačite tražite li dio godišnjeg odmora, ili slobodne dane, a u samom e-mailu navedite datum početka i završetka odmora i naglasite kako ćete se za odmor pripremiti. Na primjer, ako uzimate dulji odmor, tjedan ili dva, pokušajte anticipirati što od posla treba završiti i podijelite kratko svoj plan sa šefom i svim suradnicima koji su s time povezani. Obavezno im svima pošaljite takvu obavijest, ako planirate uzeti više od jednog dana odmora.</p><p>Ako imate zakazane važne sastanke, obavezno nazovite organizatora i unaprijed ih obavijestite da ne možete prisustvovati, kako bi razmislili žele li prebaciti termin sastanka ili možete ponuditi da netko drugi sudjeluje na sastanku umjesto vas.</p><p>Takvim pristupom skrenut ćete pažnju s pitanja zbog čega uzimate slobodno i pridonijeti tome da se tijekom vašeg odsustva obavi sve što je potrebno. </p><p>- Često se osjećamo obaveznima objasniti zašto tražimo odmor. No prestanite previše razmišljati i usmjerite svoje djelovanje prema tome da se posao uspješno obavi - kaže Melody Wilding, savjetnica i autorica knjige sa savjetima kako bez grižnje savjesti iskoristiti svoje slobodno vrijeme. </p><p>- Možda ćemo se osjećati neugodno, kao da nismo dovoljno dobri ako trebamo uzeti slobodan dan, ili slobodno vrijeme, što ne može biti dalje od istine. Ako ništa drugo, uzimanje slobodnog vremena dokazuje da vam je stalo do vaše tvrtke i vašeg radnog učinka, jer ćete nakon odmora biti efikasniji. To je znak vašeg ulaganja u karijeru, a ne nedostatka - kaže. </p><p>Kako često ne postoji kvalitetna ravnoteža između posla i obiteljskog, odnosno privatnog života, tako možemo imati potrebu objašnjavati zašto nam treba slobodan dan. Zbog toga često i zanemarujemo činjenicu da smo na odmoru. Tako dvoje od troje zaposlenika u anketi Glassdoora iz 2017. kažu kako su radili i na godišnjem odmoru, a samo 23 posto zaposlenih kaže da su iskoristili sve slobodne dane na koje su imali pravo u proteklih godinu dana. </p><p>SAD su jedina razvijena zemlja bez ijednog zakonski propisanog dana plaćenog odmora ili praznika, već se to regulira ugovorima o radu. S druge strane, zemlje EU imaju propisana najmanje 4 tjedna plaćenog godišnjeg odmora godišnje. </p><p>- Možemo se osjećati krivima zbog odmora, jer se u američkoj kulturi na odmor, bolovanje i slobodne dane gleda s prijezirom - kaže Lisa Orbé-Austin, psihologinja koja se bavi profesionalnim savjetovanjem. Čak i u organizacijama koje nude neograničene slobodne dane, poput Netflixa i mnogih tehnoloških startup tvrtki, manje je vjerojatno da će ih zaposlenici iskoristiti, kaže. </p><p>Stručnjakinja za planiranje karijere Lynn Taylor slaže se s time te kaže kako dobri menadžeri ne rade nikakav problem oko razumnog korištenja odmora i slobodnih dana.</p><p>- Samo zlostavljači će imati potrebu biti znatiželjni oko toga zašto zaposlenik želi na odmor, kaže Taylor u svojoj knjizi: 'Utišajte svog uredskog tiranina: Kako upravljati djetinjastim ponašanjem šefa i uživati u svom poslu'.</p><p>Stručnjaci se nadaju da je u vrijeme kad je uslijed pandemije Covid-19 veći dio radnika prešao na rad od kuće ipak postati jasno da je prilagodljivi pristup prema odmoru i slobodnim danima itekako moguć. Također, vjeruju da će to pridonijeti razumijevanju da je veća fleksibilnost oko radnog vremena korisna za efikasnost radnika, prenosi <a href="https://www.huffpost.com/entry/dont-need-explain-reason-taking-day-off_l_5fac30f5c5b635e9de9e4d3a">HuffPost.</a> </p>