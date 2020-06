Devet stvari koje baš nikad ne bi smjeli dirati u tuđem domu

Kada dođete kod nekoga u goste, nikada nemojte kopati po ladicama, vaditi hranu iz frižidera, prebirati po tuđim računima ili zapaliti cigaretu bez dopuštenja domaćina

<h2>Vrata</h2><p>Naravno da smijete dodirnuti tuđa vrata, ali nikada se ne bi smjeli sami pustiti u tuđi dom bez prisutnog domaćina ili ako niste pozvani. Uvijek kucajte ili pozvonite, čak i ako su vrata otključana, osim ako vam domaćin nije izričito rekao drugačije.</p><h2>Spavaća soba</h2><p>Ulaziti u tuđu spavaću sobu nikad nije pristojno, osim ako niste pozvani. Postoje situacije kada bi i mogli ući u tuđu spavaću sobu, ako recimo domaćini tamo ostavljaju kapute svojih gostiju, ali i u tom slučaju prvo pričekajte da vam to netko baš tako kaže.</p><h2>Pod, dok imate cipele</h2><p>Ovisno o društvenim normama i osobnim navikama domaćina, mnogi imaju pravilo da po svom domu ne hodaju u obući koju nose i vani. Stoga, prije nego 'umarširate' u tuđi dom u cipelama, prvo pogledajte kako se domaćin ponaša. Ako se oni po kući šetaju u cipelama, vjerojatno će to biti prihvatljivo i za vas. </p><h2>Hladnjak i ormariće u kuhinji</h2><p>Druga je stvar kada se nalazite kod najboljeg prijatelja ili obitelji, ali u svim drugim slučajevima, prilično je nepristojno uzimati tuđu hranu bez pitanja. </p><h2>Prozori i termostat</h2><p>Mnogi ni svima u svom kućanstvu ne dozvoljavaju da diraju termostat, a kamoli gostima. Na kraju krajeva, onaj tko plaća račune, određuje koja će temperatura biti. Ista stvar vrijedi i za otvaranje prozora.</p><h2>Ladice i ormarići</h2><p>Otvaranje ladica i ormarića u tuđem domu je definitivno zadiranje u privatnost. Nikad nemojte kopati po stvarima u sobi u kojoj vas domaćin ne vidi ili ne očekuje.</p><h2>Radni prostor, pošta i računi</h2><p>Ne znate kako si netko voli organizirati radni prostor i stoga nemojte kopati i premještati stari na nečijem radnom stolu. 'Njuškanje' po računima i pošti je jednostavno nepristojno.</p><h2>Cigarete i e-cigarete</h2><p>Ukoliko domaćin sam ne puši ili vam ne da dopuštenje, nikad, ali baš nikad ne bi smjeli početi dimiti u tuđem domu. To pravilo je još strože ako se u domu nalaze i djeca. Ukoliko baš morate zapaliti, ispričajte se i izađite van.</p><h2>Wi-fi</h2><p>Pokušajte se suzdržati od traženja wi-fi lozinke, ukoliko niste baš česti gost. Osim toga, ako čim dođete kod nekoga odmah zatražite lozinku za wi-fi, dajete drugima znak da ćete većinu vremena provesti na mobitelu, a to nije pristojno kada nekome dođete u goste.</p>