Devet stvari koje se zbivaju u tijelu kad jedemo ljutu hranu

Začinjena hrana može imati utjecaj na cijelo tijelo. No, malo je ljudi svjesno pozitivnih i negativnih učinaka s kojima će se možda morati suočiti

<p>Ovih devet stvari se zbivaju u tijelu kad jedemo ljutu hranu:</p><h2>1. Možete izgubiti kilograme</h2><p>Začinjena hrana jednostavan je način sagorijevanja viška masnoće. Iako ništa ne može zamijeniti vježbanje i zdravu prehranu, kapsinoidi koji se nalaze u paprikama ne mogu naštetiti. Poznati su po povećanju potrošnje energije i smanjenju tjelesne masnoće.</p><h2>2. Tolerancija na bol će biti veća</h2><p>Konzumiranje začinjene hrane za neke ljude je bolno.. Međutim, stručnjaci tvrde da kapsaicin može ciljati posebnu tvar u našem mozgu koja je odgovorna za bolne osjećaje. Začinjena hrana 'vara' naš mozak da ignorira bol.</p><p>POGLEAJTE VIDEO:</p><h2>3. Imunološki sustav će se poboljšati</h2><p>Dok uživate u začinjenoj hrani, tijelo obogaćujete antioksidansima. Ovo je posebno korisno tijekom sezone gripe, jer nas antioksidanti štite od klica koje napadaju naše tijelo.</p><h2>4. Postoji šansa da ćete živjeti duže</h2><p>Istraživanje je pokazalo da su oni koji su jeli ljutu hranu 6-7 dana u tjednu imali 14% nižu stopu smrtnosti. Istraživanje je promatralo ljubitelje začinjene hrane neovisno o ostalim čimbenicima rizika, pa začinjena hrana neće pomoći onima koji imaju nezdrav način života.</p><h2>5. Potrošnja šećera će se smanjiti</h2><p>Znamo da šećer nije dobar za zdravlje, ali smanjiti njegovu količinu nije lako. Stručnjaci kažu da bi dodavanje začinjenih jela na vaš jelovnik s vremena na vrijeme moglo pomoći u borbi protiv želje za šećerom.</p><h2>6. Vaši pupoljci će patiti</h2><p>Vaš jezik će prvi osjetiti negativne posljedice vaše želje za ljutom hranom. Osjetit ćete peckanje, ali taj osjećaj je samo privremen. Vaši receptori za okus će se oporaviti, osim ako dugo ne jedete začinjenu hranu svakodnevno.</p><h2>7. Može izazvati alergijsku reakciju</h2><p>Neki ljudi kažu da osjete svrbež jutro nakon što su jeli začinjenu hranu za večeru. To se može dogoditi jer paprika vjerojatno uzrokuje alergije. Za neke je ljude ova reakcija samo prirodna reakcija tijela na začin.</p><h2>8. Problemi sa želucem mogu se pogoršati</h2><p>Ako imate osjetljiv želudac, konzumiranje začinjene hrane loša je ideja. Prvo, to može uzrokovati proljev. Uz to, može uzrokovati privremeni gastritis, ili ako već imate problema sa želucem, oni će se vjerojatno pogoršati.</p><h2>9. Može pojačati žgaravicu</h2><p>Paprika uključuje kombinaciju kiselina i kad je konzumiramo previše, stijenke želuca počinju gorjeti. Ovo se stanje može dugoročno pogoršati i postati kronično. Stoga nije najbolja ideja prekomjerna konzumacija začinjene hrane, piše <a href="https://brightside.me/creativity-cooking/what-happens-to-your-body-when-you-eat-spicy-food-799065/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=f">Bright Side</a>.</p><p> </p>