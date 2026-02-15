Devet uobičajenih grešaka u vezi koje rade i muškarci i žene

3. Pretpostavka da tišina znači da je sve u redu: Dr. Lalitaa kaže da je ovo problem s kojim se često susreće, muškarci mogu protumačiti nedostatak sukoba kao stabilnost i pretpostaviti da je sve u redu, dok se neriješeni problemi tiho nakupljaju ispod površine. Drugi partner u isto se vrijeme može se osjećati neviđeno. Muškarci imaju poteškoća s prepoznavanjem suptilnih emocionalnih znakova, stvari koje nisu izrečene, ali bi se mogle primijetiti s malo više pažnje. To nije nedostatak brige, već razlika u emocionalnoj "obuci", kaže ona. Pomoći će ativno provjeravanje umjesto pretpostavljanja. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com