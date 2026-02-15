Devet uobičajenih grešaka u vezi koje rade i muškarci i žene

Način na koji društvo tretira dječake i djevojčice može utjecati na ono što oni donose u veze. Iako ovi obrasci nisu univerzalni, istraživanja dosljedno pokazuju da muškarci i žene često različito izražavaju emocije i komuniciraju, što može povećati vjerojatnost određenih zamki u vezama.
Dr. Jade Thomas, psihologinja i osnivačica privatne klinike Luxe Psychology Practice kaže kako svjesnost i prepoznavanje razlika mogu pomoći objema stranama da pristupe partnerstvu s većom razinom razumijevanja, a time i sklada. Ovo su greške koje češće rade muškarci te one koje češće rade žene.
1. Muče se s izražavanjem emocija: Istraživanja pokazuju da muškarci češće imaju poteškoća s identificiranjem i verbaliziranjem emocija, uglavnom zato što se dječake u tome obeshrabrivalo od rane dobi. To može dovesti do emocionalnog povlačenja ili izbjegavanja tijekom sukoba. Imenovanje emocija je vještina koja se može naučiti. Korištenje jednostavnog jezika osjećajaznačajno poboljšava komunikaciju u vezi.
2. Tumačenje problema kao praktičnih, a ne emocionalnih: Muškarce se često potiče da više cijene rješavanje problema nego emocionalnu obradu, kaže dr. Thomas. U vezama to može značiti nuđenje rješenja kada partnerica traži empatiju. Muškarci su uvjetovani da isključe ili minimiziraju osjećaje – ne samo svoje, već i osjećaje partnerice. Također živimo u društvu u kojem muškarci mogu osjećati da trebaju izbjegavati ranjivost, jer je vide kao slabost.
3. Pretpostavka da tišina znači da je sve u redu: Dr. Lalitaa kaže da je ovo problem s kojim se često susreće, muškarci mogu protumačiti nedostatak sukoba kao stabilnost i pretpostaviti da je sve u redu, dok se neriješeni problemi tiho nakupljaju ispod površine. Drugi partner u isto se vrijeme može se osjećati neviđeno. Muškarci imaju poteškoća s prepoznavanjem suptilnih emocionalnih znakova, stvari koje nisu izrečene, ali bi se mogle primijetiti s malo više pažnje. To nije nedostatak brige, već razlika u emocionalnoj "obuci", kaže ona. Pomoći će ativno provjeravanje umjesto pretpostavljanja.
4. Davanje prioriteta poslu nad prisutnošću: Ovo je posebno uobičajeno u srednjim godinama, kada se pritisci i odgovornosti povećavaju. Čak i fizička prisutnost, ali emocionalna rastresenost, može s vremenom narušiti intimnost, jer se obje osobe mogu osjećati nepovezano. Dajte prioritet malim, dosljednim trenucima emocionalne prisutnosti i zajedničkog vremena. Zajedničko jedenje bez ekrana ili petominutni razgovor prije nego što ujutro ustanete iz kreveta može pomoći.
5. Prekomjerno samožrtvovanje: To se često očituje u tome što su žene naučene da upravljaju i vlastitim i tuđim emocijama, što može dovesti do prekomjernog ugađanja ljudima, ogorčenosti i emocionalne iscrpljenosti. To se može dogoditi kada žene osjećaju da stalno daju, a ne primaju zauzvrat. Tu postaje važno vjerovati i dopustiti partneru da preuzme odgovornost za vlastite emocije te naučiti izraziti kako se zaista osjećate. Jasno izražavanje potreba sprječava emocionalno preopterećenje i stvara uravnoteženije odnose.
6. Očekivanje emocionalne intuicije ili 'čitanja misli': Očekujete li da vaš partner jednostavno zna što želite, a da to čak i ne kažete? Žene mogu pretpostaviti da emocionalna bliskost znači biti intuitivno shvaćen. Kada se to ne dogodi, mogu se nakupiti razočaranje i frustracija. Kako to zaobići? Kada ljudi asertivno komuniciraju, odnosi se obično osjećaju zadovoljavajućima, razgovori postaju jasniji, a nesporazumi se manje vjerojatno pretvaraju u sukob.
7. Neizravna komunikacija potaknuta strahom od toga da budu 'previše': Žene su često naučene da minimiziraju svoje potrebe kako bi izbjegle sukob ili odbacivanje. To može dovesti do nagovještavanja, ublažavanja ili nade da će partner prepoznati suptilne emocionalne znakove, umjesto jasne ili asertivne komunikacije. Izravna, asertivna komunikacija smanjuje nesporazume i povećava zadovoljstvo vezom. Biti jasan u vezi s potrebama ili osjećajima nije zahtjevno, već stvara jasnoću i emocionalnu sigurnost za oba partnera.
8. Preuzimanje prevelike odgovornosti za uspjeh veze: Mnoge žene internaliziraju poteškoće u vezi kao osobni neuspjeh, noseći emocionalni teret same i osjećajući da nikome drugome ne mogu povjeriti taj teret. Rješenje je da uvijek imate na umu da je veza zajednička dinamika i razgovarajte o onome što ne funkcionira, umjesto da šutite i krivite sebe.
9. Gubitak sebe tijekom vremena: Dr. Lalitaa kaže kako to vidi posebno u dugotrajnim vezama, gdje briga i odgovornost zasjenjuju individualni identitet i želju. Životne promjene poput selidbe, rađanja djece i starenja također mogu imati utjecaj. Ponovno povezivanje s osobnim granicama, interesima i potrebama važno je jer to često jača intimnost omogućujući svakom partneru prostora da napuni baterije.
