FOTO Imala sam 47 kila viška, posezala za tabletama, a danas živim zdravo. Može se!

Riječku dopisnicu HRT-a, Ivanu Perić, javnost posljednjih mjeseci prati ne samo zbog profesionalnih priloga, već i zbog izvanredne osobne transformacije. U godinu i pol izgubila je 47 kilograma, a iza tog rezultata stoji puno više od samog praćenja dijete, riječ je o osvještavanju zdravih navika, prevladavanju strahova i vraćanju kontrole nad vlastitim životom
Ivana sada dijeli recepte i iskustvo kako bi inspirirala i druge da promijene svoj život.
U fokusu je zbog impresivne transformacije, u godinu i pol izgubila je čak 47 kilograma. No iza te brojke stoji puno više od dijete i discipline.
Upravo zato njezina transformacija nije priča o estetskoj promjeni, već povratku osnovnim životnim funkcijama i učenju kako se pravilno odnositi prema sebi.
Jeste li od djetinjstva imali problema s viškom kilograma?
Ne. Moji problemi s težinom počeli su u jednoj dugoj fazi života, kad sam razvila niz metaboličkih problema. To je uključivalo i korištenje raznih lijekova, koji su, nažalost, dodatno pridonijeli naglom gomilanju kilograma. U najgorem razdoblju, u samo šest mjeseci, udebljala sam se čak 30 kilograma i bila u najgorem izdanju, fizički i psihički. Dugo sam imala oscilacije s težinom, ali prava borba trajala je posljednjih deset godina. Nalazi su mi bili katastrofalni - hormoni u potpunom disbalansu, inzulinska rezistencija izvan kontrole, problemi sa štitnjačom, masna jetra, hormonalna neravnoteža... Tijelo se zasitilo lijekova i razvila sam metabolički sindrom. Zadnjih pet godina bio je potpuni kaos. Stalno sam se nadala pomaku nabolje, ali ga nije bilo. Čak se i moja doktorica hvatala za glavu. Nema nalaza koji nisam napravila, savjeta koji nisam poslušala. Uz sve to, nisam se pravilno hranila. Nisam jela puno, ali sam jela pogrešno. Bez doručka odlazila na posao, kava za kavom, a navečer, iscrpljena i pregladnjela, jela na brzinu. Bez nekog reda i rasporeda. Nisam shvaćala da se ustvari nisam znala pravilno hraniti.
Što vas je natjeralo da okrenete novu stranicu?
Umorila sam se. Od borbe bez ikakvog pomaka. Sve me to psihički i fizički slomilo. Nisam se dobro osjećala u vlastitom tijelu. Sve me boljelo, kosti, koljena, leđa, kukovi, iznutra me boljelo, čak me i koža boljela. Kretanje mi je postalo užasno teško. Nisam se mogla sagnuti da zavežem tenisice. Sramila sam se. Noću bih se budila gotovo svaki sat jer nisam mogla ležati na boku od bolova. To je počelo ozbiljno utjecati i na posao koji iziskuje puno terena i kretanja. Svako jutro pila sam brufen samo da mogu funkcionirati. No više od svega, u mene se uvukao ogroman strah za zdravlje. Bila sam spremna učiniti sve što treba samo da više ne patim. Shvatila sam da više ne mogu tako živjeti. U konačnici, na savjet liječnice, obratila sam se nutricionistici, koja mi je na temelju nalaza, napravila individualni plan prehrane. I tu je sve krenulo.
Kako je izgledao taj plan i kada ste počeli uočavati prve rezultate?
Plan se sastojao od zdravih namirnica i točno određenih gramaža. Sedam dana vrtiš isti jelovnik, pa se opet vraćaš na početak. Za početak 1500 kalorija dnevno. Lagani, zdravi obroci. Strogo sam se držala toga, nije mi padalo na pamet varati, strah za zdravlje bio je jači od bilo kojeg iskušenja. Veliki poticaj bio je i to što sam već nakon tjedan dana primijetila prve male, ali značajne pomake. Nakon tri tjedna vaga se počela spuštati. Isprva je otišla voda, a onda su se počeli topiti i kilogrami – po tri do četiri mjesečno – i nisu stajali. Svaki tjedan sam se vagala i slala rezultate nutricionistici, a svaki mjesec mjerili smo sastav tijela. Kako su rezultati dolazili, tako mi je rasla motivacija. Nisam posustajala jer sam se od samog početka počela osjećati bolje. Jela sam umjereno i zdravo i počela se zdravo osjećati. A to je neprocjenjivo.
Koje su promjene prve došle?
San. Više se nisam budila deset puta po noći. Mogla sam čučnuti, kleknuti, hodati bez da se zadišem. Kako su kilogrami nestajali, tako su nestajale i bolesti povezane s njima. Imala sam višak energije i po prvi put nakon dugo vremena osjećaj da živim, a ne preživljavam. Osim fizičkog, promijenio se i mentalni aspekt. Kad osjetiš da tvoje tijelo funkcionira, sve drugo dolazi prirodno. Počinješ cijeniti male stvari, hod, disanje, energiju koja te pokreće.
A vježbanje?
Hodanje. Jako puno hodanja. Nutricionistica mi je rekla da ne smijem vježbati u teretani jer riskiram povredu zbog težine. Tek kad sam skinula 20 kg, krenula sam na pilates, koji pomaže kod elastičnosti kože, kojoj treba dvije godine da se povuče. Naravno da mi koža nije kao prije, nadlaktice, butine i trbuh su mi nešto mlohaviji, ali ja imam skoro 50 godina. Ne opterećujem se s tim. Osjećam se zdrava, nalazi su mi doslovno školski, nemam ni šećer, ni masnoće, ništa. Zadovoljna sam sobom i izgledam bolje nego ikad.
Koliko je zahtjevno hraniti se zdravo, jeli zdrava hrana doista skupa?
Apsolutno ne. Nikad nisam jela jeftinije, a zdravije. Ovo što danas kuham često košta manje od sendviča iz pekare. Ljudi često traže izgovore, no kad naučiš kuhati zdravo, shvatiš koliko je to sve jednostavno. Namirnice kupujem gdje i svi obični ljudi, puno žitarica, voća, povrća, orašastih plodova i jedem sve, pizzu, kolače, rolade, sve, ali u svojoj verziji. ne koristim obično brašno, šećer ni gluten jer sam intolerantna na to i jer je nepotrebno. No, čak i moji prijatelji rado dođu u goste na gozbu jer im je sve fino. Kad im kažem da je 'čokoladna' torta od batata, ne vjeruju. Na kraju traže recept. Svi koji vam kažu - skupo, komplicirano, lažu jer kada nešto ne želite i niste spremni na promjenu, onda ćete naći tisuću izgovora.
Recepte dijelite s publikom na društvenim mrežama. Kako je to krenulo?
U početku transformacije, prva tri mjeseca jela sam strogo po planu. Znači, svaki tjedan isto: kuskus s povrćem, svježim sirom, piletinom... Što je bilo poprilično dosadno. I onda sam počela od tih normativa koje sam dobila osmišljavati svoja jela. Znači, nešto drugačije. Ne bi jela tu heljdu samu već bih je izmiksala i od nje napravila podlogu za pizzu te na nju stavila npr. sir i povrće. I tako su krenuli moji videi kao neki osobni dnevnik. Jednostavni, brzi, zdravi recepti s niskokaloričnim i financijski prihvatljivim obrocima s kojima sam došla do svog cilja. Pratiteljima se to svidjelo i oni su me zapravo 'natjerali' da izdam kuharicu, a sada su u pripremi su još dvije.
Svoje iskustvo danas dijelite i kroz tribine "Izgubi, zadrži". Zašto vam je to važno?
Tribine sam pokrenula s prijateljicom Majom Ilčić, koja je prošla sličnu priču i prije deset godina izgubila 73 kilograma. Na to nas je potakla zajednička misija da kroz svoja iskustva, praktične savjete i motivaciju pomognemo ženama i muškarcima diljem Hrvatske da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i počnu živjeti kvalitetnije. Potreba da pričamo o problemu koji je često stigmatiziran. Ljudi na debljinu većinom gledaju kao na obijest i lijenost, pa i onda kad je u pitanju bolest. Sa svih strana bombardirani smo brzim 'rješenjima', Ozempicima, Mounjarima, Wegovyima, keto dijetama, preparatima i neprovjerenim sugestijama koje imaju više nus pojava nego dobrobiti. Pod cijenu mnogobrojnih nuspojava i rizika po zdravlje. I vrlo često imamo slučajeve ponovnog gomilanja kilograma. Mnogi su tako upropastili organizam, umjesto da idu sigurnim putem i jednostavno nauče pravilno se hraniti. Maja i ja smo živi primjer da je to najbolji put, a ljudi vole vidjeti i čuti stvarnu osobu koja je uspjela na taj način, a da nije neka holivudska zvijezda s milijunima. Bilo bi sebično ne podijeliti s drugima to iskustvo.
Postoji li strah od povratka na staro?
Ne, jer sam promijenila mindset. Naučila sam kako jesti i pravilno brinuti o sebi. Danas imam pet raspoređenih obroka dnevno. Mnogi misle da je to puno, ali mršavljenje je čista matematika, deficit, balans ili suficit. Moj plan je bio 1500 kalorija dnevno i toga sam se držala. Zdravlje mi se vratilo i nemam potrebu to ugroziti. Osim prehrane, promijenio mi se i dnevni ritam. Danas planira obroke, ali i vrijeme za sebe. Sad imam strukturu i to mi daje mir. Sve to omogućilo mi je da se osjećam stabilno, bez stalnih oscilacija.
Što vas danas čini najsretnijom?
Poruke ljudi. Kad mi se netko javi i kaže da je uz moje recepte skinuo kilograme ili da sam ga inspirirala, to mi je neopisivo. Neki me danas zaustavljaju na ulici ne zbog televizije za koju radim već 30 godina i zbog koje sam prepoznata, već zbog ove priče. Nedavno mi je jedna žena rekla da je, zahvaljujući mojim receptima, smršavila 16 kg u samo pet mjeseci. Ako mogu pomoći barem jednoj osobi, napravila sam puno. No, uvijek naglašavam, nisam nutricionist, ja samo dijelim svoje iskustvo. Ako imate dijagnozu, obavezno idite liječniku.
I za kraj, možete li danas 'ući' u traperice od prije 20 godina?
Nikad ih nisam ni imala. Zbog pretilosti sam uvijek bila u haljinama. Ali prava pobjeda bila je kad sam obukla crno odijelo koje mi je prijateljica sašila prije 15 godina i koje sam jedino sačuvala. Svu staru odjeću sam prodala. Ne želim se vraćati unatrag, ni fizički, ni simbolično.
