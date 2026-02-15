Obavijesti

IVANA PERIĆ KAO INSPIRACIJA

FOTO Imala sam 47 kila viška, posezala za tabletama, a danas živim zdravo. Može se!

Riječku dopisnicu HRT-a, Ivanu Perić, javnost posljednjih mjeseci prati ne samo zbog profesionalnih priloga, već i zbog izvanredne osobne transformacije. U godinu i pol izgubila je 47 kilograma, a iza tog rezultata stoji puno više od samog praćenja dijete, riječ je o osvještavanju zdravih navika, prevladavanju strahova i vraćanju kontrole nad vlastitim životom
Ivana sada dijeli recepte i iskustvo kako bi inspirirala i druge da promijene svoj život. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ivana sada dijeli recepte i iskustvo kako bi inspirirala i druge da promijene svoj život.
