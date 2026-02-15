FOTO Imala sam 47 kila viška, posezala za tabletama, a danas živim zdravo. Može se!

Svoje iskustvo danas dijelite i kroz tribine "Izgubi, zadrži". Zašto vam je to važno? Tribine sam pokrenula s prijateljicom Majom Ilčić, koja je prošla sličnu priču i prije deset godina izgubila 73 kilograma. Na to nas je potakla zajednička misija da kroz svoja iskustva, praktične savjete i motivaciju pomognemo ženama i muškarcima diljem Hrvatske da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i počnu živjeti kvalitetnije. Potreba da pričamo o problemu koji je često stigmatiziran. Ljudi na debljinu većinom gledaju kao na obijest i lijenost, pa i onda kad je u pitanju bolest. Sa svih strana bombardirani smo brzim 'rješenjima', Ozempicima, Mounjarima, Wegovyima, keto dijetama, preparatima i neprovjerenim sugestijama koje imaju više nus pojava nego dobrobiti. Pod cijenu mnogobrojnih nuspojava i rizika po zdravlje. I vrlo često imamo slučajeve ponovnog gomilanja kilograma. Mnogi su tako upropastili organizam, umjesto da idu sigurnim putem i jednostavno nauče pravilno se hraniti. Maja i ja smo živi primjer da je to najbolji put, a ljudi vole vidjeti i čuti stvarnu osobu koja je uspjela na taj način, a da nije neka holivudska zvijezda s milijunima. Bilo bi sebično ne podijeliti s drugima to iskustvo. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL