Devetnaest godina pod istim stablom: U Zagreb stiže 'The Tree Knew' Maje Vržine

Hrvatska umjetnica s londonskom adresom Maja Vržina 22. listopada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvara izložbu koja je nastajala gotovo dva desetljeća. The Tree Knew vodi posjetitelja kroz svjetlo, tišinu, memoriju i dubinu - u iskustvo koje se ne promatra samo očima, nego doživljava cijelim tijelom.

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Postoje umjetnička djela koja nastanu u nekoliko mjeseci, a postoje i ona za koja je potreban gotovo cijeli jedan dio života. Hrvatska umjetnica Maja Vržina, koja živi i radi u Londonu, posljednjih se devetnaest godina vraćala na isto mjesto - londonski Bunhill Fields. Ondje je, ispod istog stabla, u neposrednoj blizini memorijala Williama Blakea, promatrala, crtala, pisala i bilježila vrijeme. Stablo je tijekom godina postalo nijemi svjedok dugog umjetničkog i osobnog procesa iz kojeg je nastao The Tree Knew.

Foto: PR

Prostorna instalacija bit će predstavljena od 22. listopada do 20. prosinca 2026. u Galeriji Kramberger Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, a kustosica izložbe je Jasminka Poklečki.

Foto: PR

- Posljednjih devetnaest godina stvaram ispod istog stabla u Bunhill Fieldsu, u neposrednoj blizini memorijala Williama Blakea. Kroz godine ponavljanih dolazaka ono je postalo tihi svjedok procesa, vremena i trajanja iz kojeg je rad nastao. Prostor, priroda i vrijeme nose vlastitu vrstu memorije i znanja koje se ne prenosi riječima, nego iskustvom i prisutnošću - objašnjava Maja Vržina.

The Tree Knew nije koncipirana kao klasična izložba pred kojom se posjetitelj zaustavlja i promatra pojedina djela. Riječ je o prostornoj instalaciji kroz koju se prolazi - kroz svjetlo, ritam i tišinu.

U prvom prostoru dominantnu vertikalu čini stablo, uz tekst i rukom pisanu knjigu The Tree Knew, intimni artefakt i fizički trag dugotrajnog umjetničkog procesa. Knjiga nije objašnjenje rada niti njegov završetak, već trag vremena i iskustva koji je kroz riječ i crtež dobio oblik.

Foto: PR

U drugom prostoru nalazi se monumentalno Polje tišine, unutarnji emocionalni pejzaž umjetnice - prostor dubine u kojem se iskustvo, memorija i stvaranje susreću i transformiraju. Iz te dubine pojavljuje se svjetlo, ne samo kao ono što nešto čini vidljivim, već kao prisutnost koja prostor otvara prema nečemu većem od nas. Instalacija završava znakom beskonačnosti - ne kao konačnim odgovorom, nego kao otvorenim nastavkom.

U vremenu stalnih notifikacija, ubrzanja i preopterećenosti informacijama, Vržina radi upravo suprotno - od publike ne traži brzinu, nego vrijeme, tišinu i prisutnost. Instalacija je zamišljena kao prostor u kojem posjetitelj može ponovno osvijestiti vlastito tijelo, vrijeme i odnos prema prirodi.

- Ne zanima me umjetnost koja ostaje samo na razini razumijevanja. Zanima me trenutak kada prostor, tišina, svjetlo i prisutnost dotaknu nešto u tijelu promatrača prije nego što um uspije objasniti iskustvo. U mom radu osjećaj često prethodi značenju - ističe Vržina.

Foto: PR

Iza izložbe stoji umjetnički put koji povezuje Hrvatsku i London. Maja Vržina u svojoj praksi povezuje instalaciju, objekt, crtež i tekst, istražujući prostor, memoriju, tišinu i percepciju. Njezin rad Time Is Precious nalazi se u zbirci Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, a među samostalnim izložbama su The Rule of Three u HDLU-u u Zagrebu te XXXIX u Strand Gallery u Londonu.

Povratak s ovim projektom u Zagreb za umjetnicu ima i osobno značenje - povezuje iskustvo Londona, u kojem živi i radi, s hrvatskim kulturnim prostorom iz kojeg dolazi.

- Za Maju Vržinu jedno stablo nikada nije bilo samo jedno stablo. Prije gotovo devetnaest godina, nakon preseljenja u dio Londona u kojem i danas živi, pronašla je Bunhill Fields, a u njemu mjesto kojemu se mogla vraćati. Počela je dolaziti pod isto stablo, gotovo uvijek utorkom. Ondje je crtala, pisala, promatrala i provodila vrijeme. Nije pritom nastajao projekt u uobičajenom smislu te riječi. Nije postojao unaprijed određen koncept koji je trebalo realizirati. Postojalo je vraćanje. Upravo je u tom ponavljanju počeo nastajati rad - izjavila je Jasminka Poklečki, kustosica izložbe.

Foto: PR

Nakon gotovo dva desetljeća nastajanja, The Tree Knew tako iz intimnog odnosa jedne umjetnice, jednog mjesta i jednog stabla ulazi u hrvatski muzejski prostor. Ne tražeći od publike da pronađe odgovor, nego da na trenutak zastane i osjeti.