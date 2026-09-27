Izumio je penkalu, četkicu za zube i stvorio poslovno carstvo: Evo tko je bio Slavoljub Penkala

Slavoljub Penkala patentirao je svoj epohalni izum penkalu još početkom 20. stoljeća, no mnogi ni danas ne znaju da je taj inovator i inženjer svoje najplodnije godine proveo upravo u Zagrebu. Neki čak smatraju da naziv te mehaničke olovke dolazi od engleske riječi pen, tj. pero, ne povezujući naziv s prezimenom velikog izumitelja. O Penkali, čovjeku nemirna duha i markantna izgleda, govori pomno razrađena i sveobuhvatna izložba “Patent Penkala”, koja je otvorena prošloga tjedna u Tehničkom muzeju “Nikola Tesla” u sklopu MUV-a. Izložba je realizirana u povodu 120. godišnjice izuma penkale i 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala, a osmislio ju je kustoski/autorski tim Dominik Grimm, Ivan Huljev i Kosjenka Laszlo Klemar, te se može pogledati sve do 20. listopada.