Digitalna transformacija prodaje karata i podrške

Foto: TP Line

TP Line ubrzava i pojednostavljuje putovanja hrvatskim Jadranom kroz promišljenu digitalizaciju sustava prodaje karata i korisničke podrške

Admiral

Fokus je na jasnom korisničkom iskustvu: putnik želi brzo pronaći liniju, sigurno kupiti kartu i lako doći do informacija, dok operater treba precizne podatke o popunjenosti i pravodobnu komunikaciju s putnicima. Takav pristup čini putnički prijevoz učinkovitijim, a planiranje rute između Dubrovnika, Splita, Zadra, Hvara, Korčule, Mljeta, Lastova, zadarskog otočja i drugih odredišta osjetno jednostavnijim.

Novi sustav prodaje karata, dizajniran za brzinu

Suvremeni sustav prodaje karata TP Linea temelji se na webshopu optimiziranom za mobitele, kao i na stranici za prodaju karata, pa se kupnja obavlja u nekoliko koraka bez nepotrebnih polja i preusmjeravanja. Putnik u sekundi vidi dostupne polaske, trajanje plovidbe i cijenu putem ažuriranog reda plovidbe, a zatim odabire željeni datum i broj putnika. Putovanje možete organizirati i putem webshopa TP Linea. Plaćanje je zaštićeno naprednim sigurnosnim protokolima, a račun i potvrda stižu odmah na e-poštu.

Ključne značajke:

  • E-karte s QR kodom koje se lako pohranjuju u mobilni novčanik.
  • Transparentan prikaz cijena i dostupnosti, bez skrivenih troškova.
  • Jasni uvjeti putovanja i politika promjena dostupni su prije kupnje.

Ovakav sustav prodaje karata skraćuje vrijeme do kupnje i smanjuje pogreške, što je posebno važno u vrhuncu sezone i pri višestrukim presjedanjima između otoka i obale.

Foto: TP Line

Prednosti za korisnike i organizatore

Digitalizacija sustava prodaje donosi mjerljive koristi i korisnicima i organizatorima. Putnici dobivaju brzu transakciju, bolje informiranje i manje stresa, dok operativni tim raspolaže ažurnim podacima za raspored i planiranje flote.

  • Za korisnike: jednostavnija navigacija, brza potvrda karte i mogućnost pristupa svim dokumentima na jednom mjestu. Obavijesti o polasku, eventualnim promjenama rute ili vremenskim uvjetima stižu pravodobno, što povećava osjećaj sigurnosti.
  • Za organizatore: točna slika potražnje u realnom vremenu, optimizacija kapaciteta i smanjenje gužvi u lukama. Uvid u obrasce kupnje pomaže u planiranju dodatnih polazaka ili prilagodbi vremena polaska.

Digitalna podrška u stvarnom vremenu

Korisnička podrška više nije samo telefonski poziv. TP Line spaja višekanalnu podršku: e-poštu i informativne vodiče s odgovorima na često postavljena pitanja. Prioritet su brzi, precizni odgovori – od statusa karte, preko ukrcajnih procedura, do informacija o lukama i povezanim linijama.

  • E-pošta za zahtjeve koji traže detaljniji odgovor.

Takav model podrške rasterećuje kontaktne centre, a putnicima daje sigurnost da ključne informacije mogu pronaći odmah.

Sigurnost i privatnost podataka

Povjerenje je temelj online prodaje. Sustav je usklađen s propisima o zaštiti podataka, koristi enkripciju i verifikaciju plaćanja te pohranjuje samo nužne informacije.

Inovacije koje prate promjene u industriji

Putnički prijevoz na moru ubrzano se mijenja pod utjecajem tehnologije i očekivanja korisnika. Digitalizacija sustava prodaje omogućuje brzu prilagodbu: od jasnijeg informiranja tijekom lošeg vremena, do preciznijeg prikaza raspoloživih mjesta i statusa linija. Promjene u industriji često dolaze iz zahtjeva za većom transparentnošću i boljim korisničkim iskustvom; odgovor na to je agilan sustav koji se može nadograđivati novim funkcijama bez prekida rada.

Širi kontekst: prema multimodalnom putovanju

Sve je više putnika koji kombiniraju katamarane s vlakovima, autobusima i avionskim linijama. Iako su sustavi različitih prijevoznika odvojeni, digitalno planiranje olakšava usklađivanje ruta. Jasne informacije o polasku i dolasku, zajedno s e-kartom, čine multimodalno putovanje preglednim i pouzdanim. Kombinacija brodskih linija i avionskih veza omogućuje brže, sigurnije i učinkovitije kretanje putnika putem Hrvatske, posebno pri putovanjima na udaljenija odredišta ili kombinacijama međunarodnih i domaćih ruta.

Kako digitalizacija gradi povjerenje i lojalnost

Kada je sustav prodaje karata intuitivan, a podrška brza i dostupna, raste zadovoljstvo korisnika i spremnost na ponovnu kupnju. Posebnu vrijednost donosi konzistentna komunikacija: precizni opisi linija, točne obavijesti o promjenama i uvjetima, te lako dostupni dokumenti. Time se smanjuje nesigurnost u ključnim trenucima – pri planiranju, kupnji i ukrcaju – a putnici dobivaju osjećaj da drže konce u svojim rukama.

Sljedeći val: personalizacija i održivost

Digitalizacija sustava prodaje karata otvara vrata personaliziranim preporukama i još boljem informiranju tijekom putovanja. Moguće su obavijesti prema preferencijama korisnika, jednostavnije upravljanje grupnim kartama i preciznije informacije o dostupnim pogodnostima na brodu. U isto vrijeme, manja papirologija i e-karte doprinose održivosti, što je važna tema za putnike koji istražuju hrvatski arhipelag i žele putovati odgovorno.

Kada se sve zbroji, integrirani sustav prodaje karata i podrške – od prve pretrage linije do sigurne e-karte i pravodobnih obavijesti – čini putovanja TP Lineom bržima, transparentnijima i ugodnijima za svakog korisnika.

