'Digla sam kredit da ljubavniku posudim novac, a sad ga ne vraća. Moj muž ništa ne zna'

Dragi Mevludine,

hoće li mi čovjek koji mi duguje novac ikad ga vratiti? Podigla sam kredit kako bih mu posudila novac koji je hitno trebao, no do danas nisam dobila niti jedan euro nazad. Upustila sam se s njim u kratku aferu, no ne znam zašto se tako ponaša i što bih ja trebala napraviti. Molim vas za savjet i pomoć.

Hvala na odgovorima.

šifra: prevara

Odgovor:

Gospođo, vi ste dosta uporni, volite disciplinu i ne zadovoljavate se površinskim stvarima, no uvijek upadate u neku zamku. Prvo vam je bio majstor, zatim prijatelj pa ljubavnik, što sve naravno krijete od supruga. Digli ste mu kredit i sad to isplaćujete. On vam neće vratiti novac jer ništa vam nije dao napismeno, kao ni vi njemu.

Morat ćete se pomiriti s tom situacijom, odnosno prihvatiti da ste izgubili novac jer najgore bi bilo da vam za cijelu ‘aferu’ sazna muž. Ne bi bilo dobro da čuje za bivšeg ljubavnika kojemu ste digli kredit i koji vam ne želi vratiti novac. Budete li inzistirali na novcu, samo biste mogli izazvati veću katastrofu i krizu. Nažalost, suviše ste vjerovali, mislili ste da vas voli kao i vi njega.

Nažalost, samo s vaše strane vidim emocije. On naprotiv ama baš ništa ne osjeća. Vi ćete uspjeti uskoro samostalno vratiti kredit i nećete se više toliko brinuti i gristi oko te cijele situacije. Znam da vas grize savjet, ali ubuduće malo pametnije postupajte i sve će biti dobro. Također, nema potrebe za pretjeranim bijesom, ljutnjom i inatom, to nikad ne vodi na dobro. U ovoj ste situaciji izgubili, no dobru ste lekciju i dobili, tako da sada znate kako se ponašati u budućnosti za svoje dobro.

Za godinu dana vama vidim napredak na svim poljima. Već tijekom idućeg ljeta vidim vam bolji posao i veću plaću. Malo više pripazite na zdravlje, odnosno kralježnicu i probleme s cirkulacijom. Bit će vam potrebna blaga terapija stoga se obratite liječniku. Bit ćete sve bolje, a ubuduće budite oprezniji.

