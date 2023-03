'Sin me stalno traži novac, a mislim da ima problema i s porocima. Dosta mi je toga'

Dragi Mevludine,

vjerujem da ima mnogo crne magije na mom sinu i snahi jer nikako ne funkcioniraju, ona je već i odlazila od njega. Meni je svega dosta, jer on stalno traži novac, nikad mu nije dosta, a promjene nabolje ne vidim. Vjerujem da ima i problema s porocima, a brak mu je već dulje na klimavim nogama. Imaju i malu curicu. Kako dalje? Hvala na odgovoru.

šifra: istina i samo istina

Odgovor:

Draga gospođo, vaš je sin oduvijek bio na svoju ruku, sklon mnogim porocima: alkoholu, drugim ženama, kocki - a to nije magija, nego bezobrazluk i ovisnost. Ne želi raditi jer mu je lakše od vas i supruge stalno tražiti novac. Supruga je već pokušavala otići od njega, no nažalost nije imala dovoljno snage pa bi se i vratila. No idući put će biti drugačije jer je shvatila da nema i da neće biti pomaka i promjene jer on to kao da ne želi. Stoga je i bolje tako, i za nju i djevojčicu. Ne vidim ih više zajedno, rastava je svakako opcija. No vidim da ćete vi i dalje imati problema sa sinom, on zapada u dugove i moguće je da će sve dublje potonuti. Njemu su hitno potrebni psihološka pomoć i podrška jer u suprotnom će samo više propadati.

Nažalost, navikao je da radi sve što želi, a većina toga su uvijek bile loše stvari. Dobre nažalost ne prihvaća, jer ispravan je put uvijek teži, traži strpljenja i iskrene želje za promjenom. To kod njega ne vidim. Pokušajte ipak razgovarati s njim, jer već je postao ovisnik o alkoholu i kocki. Razgovarajte i sa starijom kćeri da i ona pokuša na njega pozitivno utjecati. Vi ste pak zbog cijele te situacije dosta fizički i psihički izmoreni i to vam predstavlja problem. Potražite liječnika jer i vama je isto potrebna pomoć. Dakle, ovdje nema magije, slagali su vas, nego su kocka i alkohol u pitanju. Potrebna je liječnička pomoć, samo tako ga možete izvući iz krize, no on to mora i iskreno prihvatiti. Javite mi se na mobitel za dva mjeseca. Sretno.

