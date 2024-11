Dijabetes dugo može 'tinjati' u vama i izazvati komplikacije

Prema podacima CroDiaba, u Hrvatskoj je 2022. godine bilo registrirano 388.213 osoba s dijagnozom šećerne bolesti, no kako neka ranija istraživanja upućuju na to da tek 60 posto oboljelih osoba ima dijagnozu bolesti, procjenjuje se da još oko 200.000 ljudi živi s dijabetesom, a da to ne znaju.

