Veliki tjedni horoskop: Ribe će se zaratiti sa šefom, Škorpionu će dosaditi sadašnji imidž...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - I dalje ste u sjajnom razdoblju u kojem postižete odlične poslovne rezultate. Koncentracija vam je na visini, a originalne ideje sipate kao iz rukava. Jedni će položiti važan ispit, a drugi dobiti poslovnu priliku u inozemstvu.

LJUBAV - Predstoje vam romantični susreti, strastveni dodiri, a možda i nova ljubav. Jaki planetarni utjecaji pomoći će vam da se istaknete, nekog zavedete i dobijete potvrdu svojih kvaliteta. U dugim vezama očekuje vas poboljšanje na erotskom planu.

ZDRAVLJE - Od 16., pripazite se iscrpljenja zbog stresa i mnogo rada. Bit ćete skloniji glavoboljama i tegobama sa sinusima pa izbjegavajte nikotin i kofein, odnosno sve ono što djeluje podražujuće na živčani sustav.

Najbolji dan: 18. prosinca

Najlošiji dan: 14. prosinca

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Financijska situacija izmicat će vašoj kontroli. Tjedan nije pogodan za bilo kakva, ulaganja, aktivnosti vezane uz kredite, posudbe, ali ni potraživanja pa na tom planu budite što oprezniji.

LJUBAV - Društveni će život biti ugodan i zabavan. Udvarača ćete imati, s mnogima i izlaziti, ali neće nužno svaki izlazak značiti i početak ljubavne veze. Nije isključeno ni to da s potencijalnim ljubavnim partnerom ostvarite poslovni ili prijateljski odnos.

ZDRAVLJE - Moći ćete se pohvaliti dobrom fizičkom kondicijom pa su dani odlični za sportaše, ali i za sve one koji se sportom bave rekreativno. No zbog slabije koncentracije i psihičkog umora, valjalo bi da se više odmarate.

Najbolji dan: 20. prosinca

Najlošiji dan: 17. prosinca

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Za postizanje kvalitetnih rezultata bitno je da ne gubite živce i samopouzdanje. Svakodnevno ćete se susretati s gomilom papira i podataka koje ćete morati obraditi te brojnim telefonskim pozivima.

LJUBAV - Ako ste odnedavno u vezi, imate dojam da niste napravili dobar izbor. Razlike među vama sve jače će dolaziti do izražaja. Ne požurujte zbivanja, radije se strpite. Mogli biste zaključiti da vam se počinje sviđati ono što vas je u početku odbijalo.

ZDRAVLJE - Mogli biste obavljati liječničke pretrage ili se naručiti za kakav manji operativni zahvat. Vodit ćete računa o prehrani, ali i o svom izgledu – tjedan je odličan za tretmane uljepšavanja, pa i odlazak kod frizera.

Najbolji dan: 15. prosinca

Najlošiji dan: 19. prosinca

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Međuljudski odnosi postat će napeti i biti izvor vašeg nezadovoljstva. Imate li bliskog poslovnog partnera, mogli biste se razočarati u njemu. Oslonite se na sebe, vjerujte svojoj intuiciji i svojim odlukama.

LJUBAV - Na drukčiji ćete način percipirati partnerove izjave i sve ono što vas prije nije smetalo, sada će vam početi ići na živce. Samci imaju najbolju priliku da okuse kolač sreće - nova je ljubav na pomolu, iako se neće odvijati bez teškoća.

ZDRAVLJE - Zbog slabe cirkulacije bit ćete osjetljivi na hladnoću pa je dobro da se što više krećete. Imate li mogućnosti, nabavite sobni bicikl. Od 16., stariji će patiti od kroničnih tegoba, osobito s kralježnicom i tlakom.

Najbolji dan: 16. prosinca

Najlošiji dan: 14. prosinca

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Ako ste imali sukob sa šefom ili ste nenamjerno ugrozili sigurnost svog radnog mjesta, sada će to sve biti pozitivno riješeno. Poslovi vezani uz putovanja, medije i umjetnost omogućit će vam da više zaradite.

LJUBAV - Na pomolu su nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke bit će povećane. Mnogi će pripadnici vašeg znaka, pa čak i oni najnemirniji biti spremni za brak. Zaljubljeni će planirati vjenčanje, prolaziti kroz sretno razdoblje ili čekati na prinovu.

ZDRAVLJE - Bit ćete prilično angažirani u obiteljskom životu pa će teret obaveza većinom pasti na vaša leđa. No zahvaljujući povoljnom Sunčevom utjecaju jako ste izdržljivi pa vas ništa ne može izbaciti iz ravnoteže.

Najbolji dan: 19. prosinca

Najlošiji dan: 17. prosinca

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Zvijezde upućuju na poslovne ustupke, koji će biti nužni ako želite zadržati dobre odnose s poslovnim partnerima i kolegama. Ne obazirite se na zakulisne igre koje će samo pokazati nečiju nemoć ili zavist.

LJUBAV - Vaš hod, pogled i govor sadržavat će velike doze erotizma pa je izvjestan povećan broj udvarača. Vaše samopouzdanje učvrstit će povoljan razvoj prilika. Od 16., ćete porukama i telefonskim razgovorima pridonijeti učvršćenju veze ili razvoju nove ljubavi.

ZDRAVLJE - Bit ćete veselog raspoloženja, u svakom trenutku spremni na zabavu i razonodu. No nepovoljno Sunce u Strijelcu vas upozorava da u ničemu ne pretjerujete, jer ste u razdoblju pojačanog gubitka energije. Čuvajte probavu.

Najbolji dan: 16. prosinca

Najlošiji dan: 20. prosinca

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Planeti omogućuju da ostvarite većinu poslovnih ciljeva, a uz pomoć dobro osmišljenog financijskog plana izbjeći ćete nepotrebne troškove. Mogli biste pohađati stručne seminare i tečajeve te nadograditi znanje.

LJUBAV - Ovisno što želite, to ćete i dobiti. Osamljeni će biti nagrađeni pojavom srodne duše koja će samozatajno osvojiti njihovo srce. Ako ste u vezi, vaš će odnos krasiti izuzetno dobra komunikacija – vi i partner imat ćete mnogo dodirnih točaka.

ZDRAVLJE - Stres će biti najveći neprijatelj vašem zdravlju. Reducirajte ga redovitim vježbanjem i zdravijom prehranom. Pokušajte riješiti napetu obiteljsku situaciju, jer je i ona dijelom zaslužna za vaše neraspoloženje.

Najbolji dan: 15. prosinca

Najlošiji dan: 18. prosinca

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Odlični planetarni utjecaji iskazat će vaše kvalitete u punom sjaju. Neće biti situacija koju nećete uspješno riješiti pa ćete prihvaćati teže radne zadatke, osobito one u kojima se traži brzina i verbalna spretnost.

LJUBAV - Mogli biste se baviti egzistencijalnim pitanjima, primjerice kupnjom ili adaptacijom stana, planirati vjenčanje, zajednički život ili trudnoću. Ako ste u vezi s osobom s kojom surađujete, povucite granicu između posla i privatnog života.

ZDRAVLJE - Mnogima će dosaditi sadašnji imidž, pa će se odvažiti na neku promjenu koja će im vratiti poljuljano samopouzdanje. U odličnom ste tjednu za uljepšavanje, kozmetičke tretmane, ali i za početak dijete.

Najbolji dan: 16. prosinca

Najlošiji dan: 14. prosinca

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Zbog Sunca u vašem znaku, bit ćete borbeni i izravni. Spremni ste se u svakom trenutku suprotstaviti onima koji potkopavaju vaš poslovni ugled, što će vam priskrbiti simpatije okoline i poštovanje nadređenih.

LJUBAV - Osjećajna ulaganja vratit će vam se dvostruko. Nova poznanstava mogla bi brzo prerastati u iskrenu ljubav. U dugim vezama pojavit će se želja za novim zbližavanjem. Raščistit ćete s dvojbama i prepustiti se zbivanjima bez opterećenja.

ZDRAVLJE - Budite umjereniji prilikom konzumiranja alkohola i cigareta, jer će svako pretjerivanje u tome biti podloga za zdravstvene tegobe. No od 16., Mars izlazi iz vašeg znaka pa popuštaju stres i razne druge boljke.

Najbolji dan: 19. prosinca

Najlošiji dan: 17. prosinca

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Povećana je mogućnost pogrešnih procjena ili nasjedanja na lažna obećanja prijetvornih pojedinaca, koji će iz vas pokušati izvući neku korist za sebe. Bit ćete u utrci za rokovima i u potrazi za nedostupnim pojedincima.

LJUBAV - Bit ćete rastrzani između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Unutarnju ravnotežu neočekivano će narušiti novo poznanstvo ili telefonski poziv bivše ljubavi. Mučit će vas moralno pitanje, ostati vjerni ili učiniti nešto otkačeno i neobavezujuće.

ZDRAVLJE - Bit ćete skloni pretjerivanjima bilo koje vrste, stoga pazite da ne pretjerate s poslovnim ambicijama jer će vas to stajati stresa. Većih tegoba nećete imati, ali od 16., se čuvajte iscrpljenja te sklonosti upalama.

Najbolji dan: 16. prosinca

Najlošiji dan: 15. prosinca

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Postat ćete svjesniji svojih vrijednosti zbog čega će i vaše ambicije bujati, što će mnoge od vas motivirati da se upišete na kakav tečaj ili da na neki drugi način produbite i proširite svoje znanje.

LJUBAV -Dani romantike, čeznutljivih poruka i strastvenog seksa smjenjivat će se s danima emocionalne nezainteresiranosti. Privlačit će vas tajanstvene osobe, pomalo nejasne i nedorečene situacije, a mogli biste se naći i u zagrljaju zauzete osobe.

ZDRAVLJE - Napeti Marsov utjecaj može vas učiniti nervoznima pa je bitno da smirite psihu. Pokušajte sa šetnjama ili meditacijom. Pričuvajte se ozljeda, prometnih nezgoda ili padova na skliskim i mokrim kolnicima.

Najbolji dan: 18. prosinca

Najlošiji dan: 17. prosinca

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Bit ćete nepromišljeni i događat će se da kažete i ono što ne mislite, ili nešto što niste htjeli ili smjeli reći. Svojim neopreznim izjavama mogli biste uvrijediti sugovornike i se zaratiti sa šefom.

LJUBAV - Ljubomora, prekidi te ponovno vraćanje u zagrljaj partnera nisu isključeni. Ljubav između vas i voljene osobe neće biti uzdrmana, ali će komunikacija i razumijevanje biti loši. Poradite na tome, partner zaslužuje više vaše pažnje i ljubavi.

ZDRAVLJE - Od 16., napokon izlazite iz kriznog razdoblja. Možda ćete još uvijek biti psihički napeti, ali vraća vam se energija. Osjećat ćete da se manje umarate i da imate više snage, pa ćete izaći na kraj sa svim obavezama.

Najbolji dan: 16. prosinca

Najlošiji dan: 20. prosinca