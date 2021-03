Ovaj stari vulkanski krater u obliku tanjurića nastao je prije otprilike 300.000 godina nakon jedne eksplozivne erupcije na otoku Oahu na Havajima. Zovu ga Diamond Head (Le‘ahi) što u prijevodu znači Dijamantna glava.

Britanski mornari su 1825. godine planini Le‘ahi dali ime Diamond Hill nakon što su u pijesku otkrili blistave kristale vulkanskog kalcita i pogrešno vjerovali kako se radi o dijamantima.

Havajski naziv Le‘ahi najvjerojatnije potječe od lae (rt) i ‘ahi (tuna) jer oblik grebena podsjeća na oblik leđne peraje tune.

Unutrašnjost kratera i susjedna vanjska područja nekad su bila dom prvog američkog vojnog rezervata na Havajima. U krateru se danas nalazi Centar za hitne operacije Nacionalne garde i tunel Birkhimer te sjedište državne civilne obrane Havaja. Do 2007. godine tamo je bio i Centar za kontrolu zračnog prometa.

Dijamantska glava je 1968. godine proglašena nacionalnom prirodnom znamenitošću. Neposredno uz padine kratera nalazi se svjetionik izgrađen 1917. Ovo područje omiljeno je odredište turista, posebno onih koji vole aktivan odmor na svježem zraku i planinarenje.

Pješačka staza oko kratera, puna neravnih stijena, duga je oko 2,5 kilometra i potrebno je 1,5 do 2 sata da se cijela prođe. Također, ova ruta nije pogodna za ljude koji pate od klaustrofobije jer se na putu do vrha mora proći kroz vrlo uzak tunel. Ali, na kraju tunela dolazi se do veličanstvenog pogleda koji ljepotom oduzima dah.

Posjetiteljima se savjetuje nošenje kvalitetnih planinarskih cipela i svjetiljke.

Najtopliji mjeseci za posjet krateru su lipanj, srpanj i kolovoz - prosječna temperatura sredinom kolovoza doseže 34,7 stupnjeva.

Pogledajte u videu kako izgleda ruta za hodanje po krateru: