Dijelovi tijela koje baš nikad ne bi trebali tetovirati - i zbog čega

Koliki ste god ljubitelj tetovaža, neke dijelove tijela bolje je ostaviti 'netaknute', bilo da će njihovo tetoviranje užasno boljeti, može izazvati iritacije ili vam pak donijeti stigmu s kojom se je teško nositi

<p>Tetoviranje je trend čija popularnost ne jenjava - već dapače raste. Istraživanja pokazuju kako oko 43 posto ljudi tetovaže na svom tijelu posvećuju svojim voljenima, a za 37 posto njih one su 'stilski dodatak' u obliku motiva koje vole ili pak citata. </p><p>Koliko god tetoviranje popularno i sigurno bilo, postoje mjesta na koje tetovaže nipošto ne bi trebali stavljati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Medicinska sestra postala je tattoo majstorica</p><h2>1. Lakat</h2><p>Stručnjaci ne preporučuju tetoviranje laktova jer na njima tinta teško ostaje - koža na laktovima je 'gušća' nego na većini tijela pa će joj trebati puno više uboda igle sa tintom. Također, ako su vam laktovi suhi i ne vlažite ih, velika je mogućnost da će tetovaža brzo izblijediti.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="719035"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="719035" model="content.article" modelid="719035" pk="719035" render="server" src="" title="'Dali su mi otkaz u vrtiću, rekli su mi da me se dječica boje'" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>2. Ispod pazuha</h2><p>Pazusi su vjerojatno najgora mjesta za tetovažu jer je koža puna živaca i jako osjetljiva, pa će tetoviranje vjerojatno biti nepodnošljivo bolno.</p><h2>3. Koljena i iza koljena</h2><p>Koža koljena kao i ona iza koljena također je vrlo osjetljiva i ima mnogo živčanih završetaka, pa je postupak tetoviranja bolan i nelagodan.</p><h2>4. Prsti i dlanovi</h2><p>To su inače popularna mjesta za tetovaže, ali stručnjaci kažu da se ne preporučuje tetovirati prste i dlanove jer su ta mjesta uvijek direktno izložena suncu, pa tetovaža na njima može jako brzo izblijediti. Osim toga, tetovaže na bočnim stranama prstiju često izblijede čim zacijele.</p><h2>5. Rebra</h2><p>Tetovaža na rebrima može izvrsno izgledati ali bol je, kažu stručnjaci, jako velika - samo je tetoviranje pazuha bolnije. Također, proces oporavka može dugo trajati, a ženama oporavak usporava i grudnjak zbog kojeg područje može dugo biti iziritirano. </p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="717757"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="717757" model="content.article" modelid="717757" pk="717757" render="server" src="" title="Dešifriranje govora tijela: Što zapravo znače prekrižene ruke?" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>6. Lice</h2><p>Osim osjetljive kože i brojnih živčanih završetaka, tattoo majstori kažu da će tetovaža na licu vjerojatno trajati samo dvije do tri godine zbog svakodnevnog umivanja. Ako se ipak odlučite tetovirati lice, obavezno bi trebali preko nje svakodnevno nanositi kremu sa zaštitnim faktorom. Također, to je tetovaža koju nikako ne možete sakriti - pa valja dobro razmisliti je li pogodna za vas u svim životnim situacijama koje vas čekaju.</p><h2>7. Gležanj i potkoljenica</h2><p>Zbog trljanja cipela i čarapa, područje gležnja i potkoljenice nije 'zahvalno' za tetoviranje jer se brzo gube svijetle boje tetovaže. Također, bol je otprilike ista kao kod tetoviranja rebara, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/7-parts-of-your-body-you-should-never-get-a-tattoo-on-and-heres-why-796590/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Bright Side.</a> </p>