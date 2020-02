Dijete želi ljubimca: Provjerite prvo je li spremno za tu obvezu

Kućni ljubimac je odličan način da dijete nauči biti odgovorno i kako brinuti o nekome, no važno je znati da je spremno za takvu obvezu. Djeca znaju biti uporna u nagovaranju roditelja da im nabavi psa ili mačku, ili neku drugu životinju, no to je velika odluka obzirom da se radi o živom biću, a ne o još jednoj igrački.

Kako biste bolje shvatili je li vam dijete spremno za ljubimca, postavite sami sebi nekoliko pitanja.

Je li dijete odgovorno?

Ukoliko su djeca odgovorna i bez problema obavljaju rutinske zadatke poput odnošenja smeća u kantu, čišćenja stola nakon jela i održavanja svoje sobe urednom, tada su šanse da će se dobro brinuti o životinji prilično velike.

Je li sigurno da želi kućnog ljubimca?

U mnogim slučajevima su na kraju roditelji ti koji se brinu o kućnom ljubimcu, jer djetetu životinja brzo dosadi. Kada ljubimac dođe u vašu obitelj, vi ste ti koji će morati preuzeti brigu i odgovornost izgubi li vaše dijete interes. Zato je važno biti siguran da dijete stvarno želi kućnog ljubimca i da se ne radi o prolaznom hiru.

Je li dijete sklono alergijama?

To je jako važno pitanje pa nije loše posavjetovati se sa pedijatrom kako bi se vidjelo postoji li mogućnost da je dijete alergično na životinjsku dlaku ili perje.

Kako se ponaša tuđim životinjama?

Obratite pažnju kako se vaše dijete ponaša prema, recimo, susjedovom psu ili drugim životinjama na koje nailazi izvan kuće. Gledajte je li prema životinji obzirno, nježno i ljubazno ili pak previše grubo i bučno. Većina djece voli životinje no ne znaju kako se ponašati pravilno s njima, a ako je to slučaj, tada možda još nije pravo vrijeme za ljubimca.

I godine su važne

Stručnjaci smatraju kako se djeca mlađa od pet godina nisu u stanju sama brinuti o kućnim ljubimcima, posebno ako se radi o gmazovima. Također, njihov imunološki sustav nije dovoljno jak pa je važno da nakon diranja životinje operu ruke.

Vrsta ljubimca ovisi o godinama djeteta

Mali sisavci, poput činčila, hrčaka i miševa, pogodni su za djecu stariju od osam godina. Kunići i mali gmazovi su za one starije od deset dok se srednjoškolci mogu dobro brinuti o ribama, većim gmazovima i pticama.

Psi i mačke su sasvim druga kategorija. Ukoliko je dijete po prirodi odgovorno, dob od deset godina pa nadalje je dobra za brigu u dlakavcima tog tipa, ali ostatak obitelji ipak mora biti spreman podijeliti tu odgovornost zajedno sa djetetom.

Putujete li često kao obitelj?

I to je nešto o čemu treba razmisliti. Ako volite putovati kao cijela obitelj, tada morate birati životinje koje možete povesti sa sobom. Mali sisavci, ribe i gmazovi mogu biti sami nekoliko dana, ali što ako idete na duže putovanje? Imate li ih kome ostaviti?

Također, kada se radi o psima, oni su vrlo emotivni i povezani sa obitelji pa bi ih svaki rastanak mogao šokirati, posebno ako tada odlaze nekome na čuvanje izvan doma u kojemu živite, prenosi HealthAdore.

