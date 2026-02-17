Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 17. veljače: Vaga je pozitivna, Lav je preopterećen obvezama...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za utorak 17. veljače: Vaga je pozitivna, Lav je preopterećen obvezama...
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 17. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Osobe koje ćete upoznati potaknut će vas na preispitivanje dosadašnjeg načina života. Nečije bi vam iskustvo ili svjetonazori mogli promijeniti stavove. Bit ćete okrenuti prema sebi, preispitivati vlastiti karakter te više biti svjesni svojih mana i prednosti. Zanimat će vas literatura iz područja psihologije i alternativne medicine.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Pamtit ćete lako i primjećivati sitnice koje drugima promiču. Uspješno ćete riješiti neka životna pitanja, osobito ako imaju veze s vašom ili tuđom imovinom. Dobrim bračnim odnosima jedina će prijetnja biti financijska situacija. Razmotrite svoje i partnerovo financijsko stanje i reprogramirate plan potrošnje.

rang lista znakova Tko cvjeta u vezi, a tko više uživa u samoći? Otkrijte kakvi ste vi prema horoskopu
Tko cvjeta u vezi, a tko više uživa u samoći? Otkrijte kakvi ste vi prema horoskopu

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete lišeni suvišnih opterećenja i napetosti. Dan je odličan za zavođenje osobe koja vam se sviđa ili za putovanja. Poboljšat će se odnosi unutar obitelji, a i u vašoj ljubavnoj vezi vladat će više sklada i razumijevanja. Surađujući s maštovitim ljudima i sami ćete u sebi otkriti svoj kreativni potencijal.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Mogući su stresni poslovni sastanci ili preopterećenost obavezama. Površnim pristupom i odgađanjem samo nagomilavate poslove. Nemojte dopustiti da se znatiželjni pojedinci upliću u vaš život, daju vam savjete i usmjeravaju. Takvima otvoreno recite da gledaju svoja posla.

Young adults engage in a casual business discussion in a bright, contemporary office setting, conveying teamwork and collaboration.
Foto: QUNICA_STUDIO

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Renoviranje i ulaganje u kuću ili stan zaokupljat će vam pozornost. No bit ćete skloni izdvojiti poveći novčani iznos za nešto što vam nije nužno. Poslove koje ste zbog njihove stresne prirode dosad odgađali, sad ćete bez problema provoditi u djelo. Više ćete ulagati u vanjski izgled i primati komplimente.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mogli biste uspostaviti dobar odnos s nekim s kime ste se bili posvađani. Novi poslovi mogu vam pripasti na temelju vašeg dosadašnjeg truda i zalaganja. Lakše ćete zamisli pretvarati stvarnost, a pozitivna energija pridonijet će i kvaliteti ljubavnih odnosa. Mogli biste doznati da se netko raspituje o vama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nemojte biti podložni tuđem mišljenju. Nastojat ćete prvo zadovoljiti njihove potrebe, a tek potom svoje. Budete li to stalno činili, osjećat ćete se iscrpljeno i nezadovoljno. Partner bi mogao na nekoliko dana otputovati ili zbog obaveza prorijediti zajedničke susrete, što će potaknuti vašu bezrazložnu ljubomoru.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Sve će vam polaziti od ruke, pa ćete se unatoč umoru osjećati sretnima i zadovoljnima. Ako vam je posao vezan za prikupljanje informacija, malo tko će se moći mjeriti s vašim vještinama. Bit ćete u pravo vrijeme na pravom mjestu. Zbog vaše odlične koncentracije, dan je odličan i za putovanja.

ISTAKNITE SE U MASI Koji je kostim za maškare idealan za vas prema Zodijaku?
Koji je kostim za maškare idealan za vas prema Zodijaku?

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Obavit ćete većinu poslova, a uz pomoć dobro osmišljenog financijskog plana izbjeći ćete i nepotrebne troškove. Mnoge ćete iznenaditi snalažljivošću u napetim situacijama. Unutarnji nemir potaknut će vas na promjene, pa biste se mogli zateći u posve novom društvu ili u vezi s osobom koja nije vaš tip.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zbog spremnosti na šalu i zabavu, bit ćete omiljeni u društvu. Za svakoga ćete imati lijepu riječ pa će se mnogi pored vas osjećati ugodno. Mogla bi vas zainteresirati šarmantna osoba i njeno bogato životno iskustvo. S novcima oprez – mogli biste se zaletjeti i previše potrošiti i to na nešto što vam nije nužno.

ASTRO PREKID Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi
Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Trač ili neiskreni prijatelj mogao bi vam nakratko pokvariti raspoloženje. Nemojte dopustiti da vam jedno loše iskustvo poljulja dobar početak dana. Razmišljat ćete o prošlosti i sjetno se prisjećati nekih trenutaka. Ne prisiljavajte se ostati s pojedincima koji vas iritiraju - radije budite sami.

Fotolia
Foto: Fotolia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'
PRIHVATILA JE SVOJE STANJE

FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'

Model i fotografkinja Nina Phoenix već godinama govori o svojem zdravstvenom stanju - gigantomastiji. Zbog ovog stanja, grudi joj prekomjerno rastu svakim danom, no Nina je prihvatila situaciju
Baka Zdenka (73) radi slasne slavonske krofne: 'Mažu se gustim pekmezom od šljiva'
ČUVARICA TRADICIJE

Baka Zdenka (73) radi slasne slavonske krofne: 'Mažu se gustim pekmezom od šljiva'

Najbolje krofne peku se u svinjskoj masti jer tako dobiju savršeno hrskavu koricu, kaže nam majstorica za dizana tijesta Zdenka Perak iz slavonskih Ladimirevaca
Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote
PORUKA IZA TETOVAŽA

Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote

Sicanje, poznato i kao bocanje ili križićanje, tradicionalni je običaj tetoviranja koji se prakticirao među katoličkim Hrvatima, ponajviše u središnjoj Bosni, ali i u dijelovima Hercegovine i Dalmacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026