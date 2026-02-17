Dnevni horoskop za utorak 17. veljače: Vaga je pozitivna, Lav je preopterećen obvezama...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osobe koje ćete upoznati potaknut će vas na preispitivanje dosadašnjeg načina života. Nečije bi vam iskustvo ili svjetonazori mogli promijeniti stavove. Bit ćete okrenuti prema sebi, preispitivati vlastiti karakter te više biti svjesni svojih mana i prednosti. Zanimat će vas literatura iz područja psihologije i alternativne medicine.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pamtit ćete lako i primjećivati sitnice koje drugima promiču. Uspješno ćete riješiti neka životna pitanja, osobito ako imaju veze s vašom ili tuđom imovinom. Dobrim bračnim odnosima jedina će prijetnja biti financijska situacija. Razmotrite svoje i partnerovo financijsko stanje i reprogramirate plan potrošnje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete lišeni suvišnih opterećenja i napetosti. Dan je odličan za zavođenje osobe koja vam se sviđa ili za putovanja. Poboljšat će se odnosi unutar obitelji, a i u vašoj ljubavnoj vezi vladat će više sklada i razumijevanja. Surađujući s maštovitim ljudima i sami ćete u sebi otkriti svoj kreativni potencijal.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogući su stresni poslovni sastanci ili preopterećenost obavezama. Površnim pristupom i odgađanjem samo nagomilavate poslove. Nemojte dopustiti da se znatiželjni pojedinci upliću u vaš život, daju vam savjete i usmjeravaju. Takvima otvoreno recite da gledaju svoja posla.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Renoviranje i ulaganje u kuću ili stan zaokupljat će vam pozornost. No bit ćete skloni izdvojiti poveći novčani iznos za nešto što vam nije nužno. Poslove koje ste zbog njihove stresne prirode dosad odgađali, sad ćete bez problema provoditi u djelo. Više ćete ulagati u vanjski izgled i primati komplimente.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste uspostaviti dobar odnos s nekim s kime ste se bili posvađani. Novi poslovi mogu vam pripasti na temelju vašeg dosadašnjeg truda i zalaganja. Lakše ćete zamisli pretvarati stvarnost, a pozitivna energija pridonijet će i kvaliteti ljubavnih odnosa. Mogli biste doznati da se netko raspituje o vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte biti podložni tuđem mišljenju. Nastojat ćete prvo zadovoljiti njihove potrebe, a tek potom svoje. Budete li to stalno činili, osjećat ćete se iscrpljeno i nezadovoljno. Partner bi mogao na nekoliko dana otputovati ili zbog obaveza prorijediti zajedničke susrete, što će potaknuti vašu bezrazložnu ljubomoru.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Sve će vam polaziti od ruke, pa ćete se unatoč umoru osjećati sretnima i zadovoljnima. Ako vam je posao vezan za prikupljanje informacija, malo tko će se moći mjeriti s vašim vještinama. Bit ćete u pravo vrijeme na pravom mjestu. Zbog vaše odlične koncentracije, dan je odličan i za putovanja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obavit ćete većinu poslova, a uz pomoć dobro osmišljenog financijskog plana izbjeći ćete i nepotrebne troškove. Mnoge ćete iznenaditi snalažljivošću u napetim situacijama. Unutarnji nemir potaknut će vas na promjene, pa biste se mogli zateći u posve novom društvu ili u vezi s osobom koja nije vaš tip.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog spremnosti na šalu i zabavu, bit ćete omiljeni u društvu. Za svakoga ćete imati lijepu riječ pa će se mnogi pored vas osjećati ugodno. Mogla bi vas zainteresirati šarmantna osoba i njeno bogato životno iskustvo. S novcima oprez – mogli biste se zaletjeti i previše potrošiti i to na nešto što vam nije nužno.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Trač ili neiskreni prijatelj mogao bi vam nakratko pokvariti raspoloženje. Nemojte dopustiti da vam jedno loše iskustvo poljulja dobar početak dana. Razmišljat ćete o prošlosti i sjetno se prisjećati nekih trenutaka. Ne prisiljavajte se ostati s pojedincima koji vas iritiraju - radije budite sami.

