Dio Hermanova djela bio je zakopan poput stijena ispod površina zemlje

U Hrvatskom prirodoslovnome muzeju u Zagrebu otvorena je u utorak, 6. listopada, neobična izložba koja povezuje kasne pejzaže slikara Oskara Hermana (Zagreb, 17. ožujka 1886. – Zagreb, 18. siječnja 1974.) s mineralima i stijenama iz Mineraloško-petrografske zbirke. Ideja ovog projekta, koji se zove “Unutarnji pejzaži – Pejzaži Oskara Hermana i pejzaži Zemljine unutrašnjosti”, jest da pejzaž nije nužno samo prikaz onoga što se pruža pred našim pogledom, a autorica koncepta i izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki.