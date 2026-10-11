U Prirodoslovnome muzeju otvorena je izložba pejzaža Oskara Hermana te minerala i stijena iz muzejske zbirke. Ali nedavna priča o djelu tog umjetnika i doslovnije se veže uz usporedbu sa skrivenim kamenjem
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Dio Hermanova djela bio je zakopan poput stijena ispod površina zemlje
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U Hrvatskom prirodoslovnome muzeju u Zagrebu otvorena je u utorak, 6. listopada, neobična izložba koja povezuje kasne pejzaže slikara Oskara Hermana (Zagreb, 17. ožujka 1886. – Zagreb, 18. siječnja 1974.) s mineralima i stijenama iz Mineraloško-petrografske zbirke. Ideja ovog projekta, koji se zove “Unutarnji pejzaži – Pejzaži Oskara Hermana i pejzaži Zemljine unutrašnjosti”, jest da pejzaž nije nužno samo prikaz onoga što se pruža pred našim pogledom, a autorica koncepta i izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki.
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