Veliki tjedni horoskop: Rak započinje romansu na poslu, Jarca čekaju izlasci i ples

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Neprestano će vam nešto ometati koncentraciju. Trošit ćete energiju na rješavanje nekih nesuglasica i nejasnoća i tako napredovati sporo. Nemojte biti tvrdoglavi prema autoritetima, ali i kolegama.

Ljubav - Osjetit ćete samopouzdanje koje će vam dati snage da prekinete lošu vezu i zaplivate novim ljubavnim vodama. Originalnost u nastupu omogućit će vam da osvojite osobu koja plijeni pozornost okoline izgledom, podrijetlom ili profesionalnim statusom.

Zdravlje - Mars u znaku Lava zaslužan je za vašu energičnost pa ste prisutni svugdje gdje se nešto događa. No mnogo radite i prilično ste pod stresom, pa će vam goditi trenuci opuštanja ili kakve razbibrige.

Najbolji dan: 15. listopada

Najlošiji dan: 11. listopada

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Merkur u Škorpionu loše će se odražavati na vašoj koncentraciji i učinku. Iscrpljivat ćete se privesti zadatke kraju, pa će vam već sredinom radnog vremena biti muka od svega. No prkosni ste i jaki!

Ljubav - Partner će izraziti nezadovoljstvo dosadašnjim tretmanom u vezi ili zahtijevati konkretnije korake. Radi opstanka veze, oboje ćete se morati prilagoditi i promijeniti dosadašnji pristup. U dugim vezama bit će učestale svađe i nesporazumi.

Zdravlje - Iako imate mnogo tjelesne snage i izdržljivosti, nepovoljan Marsov utjecaj može vam oslabiti koncentraciju i pojačati nemir ili nesanicu. Pripazite se prehlade ili viroze, koristit će vam vitamini.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 12. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Ulazite u razdoblje timskog rada i orijentacije na suradnike. Mogli biste sklopiti vrijedan posao ili ugovor o zajedničkim ulaganjima. Čuvajte svoj dobar glas i nemojte se kockati vlastitim ugledom.

Ljubav - Ne možete se požaliti na svoj ljubavni život, no vjerojatna su i neka neugodna iznenađenja. Suočite se sa posljedicama ranijih postupaka, a planeti će vam pomoći da iz svega nađete izlaz. Samci, u nekoga ćete se strastveno zaljubiti.

Zdravlje - Muče li vas kakve tegobe već dulje vrijeme, ovo je odličan tjedan da obavite preglede ili dobijete novu terapiju kojom ćete biti jako zadovoljni. Pripazite na prehranu, osobito ako već imate tegoba s jetrom i žuči.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 16. listopada

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Poslovi će se odvijati prema vašem planu. Iako ćete imati visoke ciljeve, znat ćete kada što treba učiniti i kada treba pričekati povoljniji trenutak. Planeti vas podržavaju u ostvarenju ambicioznijih planova.

Ljubav - Nova veza započet će u uredu, na poslovnom sastanku, na hodnicima fakulteta ili tijekom boravka u drugom gradu. Suprotna strana privući će vas manje svojim izgledom, a više autoritetom, čvrstim životnim stajalištima ili zavidnom karijerom.

Zdravlje - Uživate planetarnu potporu pa ste se proljepšali, a ni energije vam ne manjka. Bit ćete okrenuti zabavi i društvu, ali ni na sportske aktivnosti nećete zaboraviti. Često ćete trčati, šetati i skidati kilograme.

Najbolji dan: 13. listopada

Najlošiji dan: 17. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Nepovoljni Merkur otežat će vam ostvarenje planova. Više ćete morati čekati i vježbati strpljivost, pa i sami odgoditi izlazak u javnost, otvorenje prostora ili promociju, što će biti mudar potez.

Ljubav - Neki od vas će krenuti svojim putem, ostaviti prošlost i u svom srcu napraviti mjesta za neke nove simpatije. Ako ipak odlučite nastaviti vezu s dosadašnjim partnerom, očekuje vas razdoblje raščišćavanja starih nesuglasica i obostrane prilagodbe.

Zdravlje - Kašalj i grlobolja bit će povezani s prekomjernim uživanjem u cigaretama. Smanjite pušenje. Planeti u Škorpionu loše će djelovati na vaš imunitet, pa će vam koristiti medni pripravci, osobito propolis..

Najbolji dan: 15. listopada

Najlošiji dan: 16. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Sve se uspješnije nosite s teretom svakodnevice i ulažete mnogo energije u posao kojeg obavljate. Bit ćete iscrpljeni, no na kraju radnog dana osjećat ćete zadovoljstvo jer ste dali sve od sebe.

Ljubav - Mogli biste obnoviti vezu iz prošlosti, ostvariti intimniji kontakt s dugogodišnjim prijateljem ili započeti romansu sa zrelijom, pouzdanom osobom bogatog životnog iskustva. Ako ste u braku, iskazat ćete se vrlo tolerantnim i mudrim partnerom.

Zdravlje - S vašim zdravijem ne bi trebalo biti problema. Planeti su na vašoj strani pa ste dobro raspoloženi, osobito za druženja i zabave. Ulovite li koji lijepi dan, iskoristite ga za planinarenje, trčanje ili vožnju biciklom.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 15. listopada

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Najznačajniji pomaci dogodit će se s financijama. Tu bi neke stvari mogle postati preglednije i izvjesnije, što će povećati vašu radnu motivaciju i poslovnu angažiranost. Bit ćete zadovoljni prihodima.

Ljubav - Mogući su fatalni ljubavni susreti koji će se događati prilikom izlazaka ili na putovanjima. Možda ćete upoznati osobu koja ne živi u vašem gradu ili ostvariti ljubav preko telefonske žice. Nekima se u život vraća bivši partner ili simpatija.

Zdravlje - Ljubavni život je najsvjetlija točka ovog tjedna, pa će vam zaljubljenost iii stabilan bračni život omogućiti da se i sami dobro osjećate. Manje tegobe koje bi se mogle pojaviti, bit će vezane uz nemir i nesanicu.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 17. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Bit ćete puni energije i lako voditi druge u svom pravcu. Pronaći ćete osobno zadovoljstvo u svemu što vam se događa. Dok će drugi kasniti s poslom, vi ćete mudro zaobilaziti sve neočekivane zamke.

Ljubav - Nemirne ljubavne vode i valovi romantike preplavit će vas tijekom ovog dinamičnog tjedna. To će vam pružiti mogućnost da otkrijete nove i nepoznate svjetove osjećaja i ljubavnih čari i tako se oslobodite kočnica koje vas sputavaju.

Zdravlje - Planeti vam podaruju golemu dozu energičnosti i odlučnosti. Više ćete se kretati, baviti sportom i posjećivati prijatelje i razmjenjivati ideje. Putovanja vas usrećuju i donose željena uzbuđenja.

Najbolji dan: 12. listopada

Najlošiji dan: 14. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Profitirat ćete odaberete li samozatajan rad bez mnogo isticanja sebe i svojih prohtjeva. Nemojte biti tvrdoglavi, nego prihvatite pomoć osobe koja se bolje razumije u bit problema koji je iskrsnuo.

Ljubav - Nemojte se praviti da ljubavni problemi ne postoje, poslušajte što partner govori. Krenite od uzroka i riješite ih jer ovo je dobro vrijeme da stara veza doživi novi početak, a zaboravljene strasti opet izbiju na površinu obnovljenim žarom.

Zdravlje - Godit će vam izolacija od ljudi i noćnih uzbuđenja. Najsretniji ćete biti u svom omiljenom kućnom naslonjaču. Mogli biste patiti od kroničnih tegoba koje će zahtijevati posjet liječniku i novu terapiju.

Najbolji dan: 16. listopada

Najlošiji dan: 13. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Pružaju vam se nove poslovne opcije koje unose nemir u vaš život, no krajnje je vrijeme da pobijedite sigurnost uhodanog životnog ritma i prihvatite se odgovornijih zadataka. Više vjerujte u sebe!

Ljubav - Pred vama su burna i strastvena ljubavna zbivanja. Konačno ćete se probuditi iz uspavanosti i spoznati što i koga doista želite. Planirate li brak, početak zajedničkog života ili majčinstvo, želje bi vam se vrlo brzo mogle ostvariti.

Zdravlje - Bit ćete društveni i zabavni i jedva čekati da vas netko pozove na ples, kakvu društvenu manifestaciju i slično. Vladavina Škorpiona zaslužna je za vašu vitalnost, odličan imunitet i otpornost na stres.

Najbolji dan: 17. listopada

Najlošiji dan: 11. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Iscrpljivat će vas rutinski, uobičajeni zadaci, a odnosi sa suradnicima postajat će naporniji. Otvorenost i potreba da svima kažete u lice što o njima mislite, prouzročit će dodatne probleme. Izbjegnite pretjerivanja!

Ljubav - Na površinu će isplivati vaše ili partnerove mane koje ste dugo potiskivali. Povećana agresivnost u nastupu pratit će i samce. Oni će previše otvoreno pristupiti simpatiji i tako već na samom početku sebi umanjiti šanse za ulazak u ljubavnu vezu.

Zdravlje - Druženje s prijateljima i boravak na svježem zraku imat će iznimno blagotvoran učinak na vaše raspoloženje. No zbog nepovoljne vladavine Škorpiona, skloni ste ozljedama i upalnim procesima.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 14. listopada

Foto: ANDOR BUJDOSO

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Komunicirat ćete s lakoćom, uspješno ostvarivati kontakte s ljudima koji žive udaljeno od vas. Vaše će vas kvalitete izdići iz prosjeka, a okolina će priznavati i cijeniti vaš rad. Sve više vas privlaće poslovio u inozemstvu.

Ljubav - Ako vas je partner ostavio, neka vas ne iznenadi njegov telefonski poziv i preklinjanje da obnovite vezu. Odluka će ovisiti o vama, a dvojbe će biti teške jer joj niste načisto sa svojim osjećajima. Ne žurite, sad je red da druga strana pričeka.

Zdravlje - Venera u Škorpionu pridonijet će vašem boljem raspoloženju, a naklonjeni Merkur punit će vas energijom pa ćete zabavljati sve oko sebe. Društveni život i izlasci sjajan su način da se oslobodite stresa.

Najbolji dan: 12. listopada

Najlošiji dan: 15. listopada