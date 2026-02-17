Obavijesti

NESTAŠICA LIJEKA ZA TLAK

Dio pacijenata do kraja ožujka trebat će koristiti zamjenske lijekove za tlak, pazite na doze!

Dio pacijenata do kraja ožujka trebat će koristiti zamjenske lijekove za tlak, pazite na doze!
Još krajem prošle godine Pliva je najavila privremenu obustavu stavljanja na tržište četiri lijeka, od kojih i dva za povišeni krvni tlak: Zalihe u ljekarnama su potrošene i pacijenti mogu dobiti samo zamjenski lijek

Halmed je još krajem 2025. najavio da će od 1. siječnja ove godine doći do privremene obustave stavljanja u promet nekoliko važnih lijekova: to su Deferasiroks (180 mg, filmom obložene tablete, koje se koristi za liječenje kroničnog preopterećenja željezom uzrokovanog čestim transfuzijama krvi u bolesnika s beta-talasemijom major u dobi od 6 godina i starijih), zatim Namaxir (25 mg, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki s 0,63 ml otopine, koja se koristi za liječenje reumatoidnog artritisa) te Articel -Am (10 mg/5 mg), lijeka za povišeni krvni tlak. Početkom ove godine najavljena je i obustava još jednog lijeka za povišeni krvni tlak, Prilen 5mg, koji ne dolazi na tržište od polovice siječnja.

Riječ je o lijekovima koji se proizvode u inozemstvu, a Pliva je nositelj odobrenja za stavljanje na hrvatsko tržište i upravo je iz Plive stigla obavijest o mogućim nestašicama. U slučaju Deferasiroksa najavljeno je da bi lijek mogao ponovo doći na tržište krajem veljače, dok je obustava za Namaxir trajala do kraja siječnja, a kako su ih mnoge ljekarne imale na zalihama, kažu da je većina pacijenata koji ih koriste vjerojatno dobila svoj lijek bez problema. Nestašica se, međutim, u zadnje vrijeme osjeća kad je riječ o Articelu-Am 10/5 mg, koji bi se na tržište trebao vratiti tek krajem ožujka, kao i Prilen. 

- Ne mogu vam reći za ostale ljekarne, negdje ga možda još imaju, no mi ga nemamo na zalihama već dva tjedna – rekli su nam u ljekarni u zagrebačkim Utrinama. Kažu kako inače kod nestašice lijekova znaju provjeriti imaju li ih neke njihove ljekarne u blizini, pa pacijente koji se žele držati svoje terapije upute tamo, no u slučaju Articela za to nije bilo nikakve potrebe jer postoje odgovarajuće zamjene koje se mogu izdati.

- Kako dobivam obavijesti o obustavi puštanja lijekova na tržište, znam za nestašicu i osobno sam svoje pacijente upućivala na Co-Dalnevu, također lijek protiv visokog krvnog tlaka čiji je nositelj odobrenja Krka. Kako oni imaju vlastitu proizvodnju, nema zastoja u puštanju na tržište, pa sam računala da će taj lijek sigurno naći, no mogu se prepisati i druge zamjene. Jedino što je važno uzeti u obzir da lijekovi mogu imati različiti udio djelatnih tvari, odnosno manju dozu u miligramima, pa pacijente upozorim  na to da trebaju malo češće kontrolirati tlak i u dogovoru s liječnikom prilagoditi dozu, ako je potrebno – kaže Tanja Pekez, liječnica obiteljske medicine iz Kutine.

NEMA ALTERNATIVA Kronična nestašica lijekova frustrira farmaceute i pacijente u EU-u: 'To nam otežava život!'
Kronična nestašica lijekova frustrira farmaceute i pacijente u EU-u: 'To nam otežava život!'

U ljekarnama kažu kako zamjenskih lijekova na zalihama ima te kako svi pacijenti kod njih mogu dobiti informaciju o usporednim dozama lijeka, kako bi ostali dobro pokriveni dok se njihov lijek ne vrati na tržište. 

