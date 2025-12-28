Dior, Chanel Prada... ovo su hit torbice poznatih brendova koje će obilježiti sljedeću godinu

Od predivno oblikovanih pouch torbica do reinterpretacija kultnih torbi s ramena iz 2000-tih, donosimo hit torbe koje će obilježiti sljedeću sezonu. Riječ je o redizajnu, revivalu te kreacijama koje se ističu izrazito praktičnim siluetama. Promjene kreativnih direktora u vodećim modnim kućama donijele su nove hitove, ali i osvježene dizajne, torbe koje prizivaju osjećaj vintage estetike, a istovremeno djeluju suvremeno i aktualno.

Foto: Instagram

Dior – La Cigale u novoj eri

Jonathan Anderson je putovanje u Dioru započeo uspješno, jedan je od najtraženijih autora današnjice. La Cigale, ladylike torba s ručkom i ženstvenom mašnom osvojila je scenu, a tu su i detalji poput zakovica koje formiraju "O" koji naglašavaju Andersonovu posvećenost detaljima.

Chloé – Paddington (reeditirana i vintage)

Paddington je torba koja je definirala pojam It torbe početkom 2000-tih. Danas se vraća u novom izdanju povodom 20. obljetnice, uz modernizirani dizajn autorice Chemene Kamali. Torbu već nose stil ikone poput Daisy Edgar-Jones i Alexe Chung, a popularnost na TikToku i Instagramu samo raste – kombinacija nostalgije i praktičnosti savršena je za urbanu, chic estetiku.

Foto: Instagram

Prada – Pouch

Clutch torbe su opet hit. Naime, na S/S 26 reviji, Prada je predstavila pouch torbe u nappa koži i Re-Nylon materijalu, s klasičnim trokutom ili u reljefnom natpisu.

Foto: prada.com

Talijanski brend nepogrešivo predstavlja trendove, uvijek ima neku ideju koja kombinira vintage i suvremeni izričaj.

Coach – Kisslock Barrel

Inspirirana modelom iz 1973., torba s cilindričnim oblikom i Kisslock kopčom podsjeća na vintage novčanike.

Dio je Coach Originals kolekcije, spoj nostalgije i modernog dizajna, idealna za svakodnevno nošenje s daškom retro šarma.

Loewe – Anniversary Amazona 180

Amazona 180 obilježava 180 godina Loewe brenda i dolazi u novom ruhu pod kreativnim vodstvom Jacka McCollougha i Lazara Hernandeza.

Praktična, s više odjeljaka i dovoljno velika za laptop, postaje jedan od najpoželjnijih modela za nadolazeću sezonu.

The Row – Agnes

Agnes torba nudi slouchy, bowling-bag siluetu i strukturiranu ručku, idealnu za ljubitelje "Quiet Luxury" stila.

Već je postala kultni favorit među kupcima i pozicionira se kao jedan od najpoželjnijih modela 2026.

Gucci – "Demna-fied" Jackie

Demna je unio novu energiju u Gucci, dajući Jackie torbi mekši, opušteni izgled u GG printu.

Minimalistički i moderni pristup brendu čini ovu torbu privlačnom široj publici, a model se već smatra kolekcionarskim komadom.

Chanel – Classic Flap Bag

Debi Matthieu Blazyja na Chanelu obilježio je Paris Fashion Week.

Classic Flap Bag u novom izdanju, s glatkom caviar kožom i produljenim ručkama, donosi minimalistički '90s osjećaj. Kreacija je odmah postala super hit.