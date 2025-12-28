Trendovi svako malo donose kreacije koje se postavljaju na listama kao najtraženije, a modni brendovi lansiraju modele čija slava postaje globalna
Dior, Chanel Prada... ovo su hit torbice poznatih brendova koje će obilježiti sljedeću godinu
Od predivno oblikovanih pouch torbica do reinterpretacija kultnih torbi s ramena iz 2000-tih, donosimo hit torbe koje će obilježiti sljedeću sezonu. Riječ je o redizajnu, revivalu te kreacijama koje se ističu izrazito praktičnim siluetama. Promjene kreativnih direktora u vodećim modnim kućama donijele su nove hitove, ali i osvježene dizajne, torbe koje prizivaju osjećaj vintage estetike, a istovremeno djeluju suvremeno i aktualno.
Dior – La Cigale u novoj eri
Jonathan Anderson je putovanje u Dioru započeo uspješno, jedan je od najtraženijih autora današnjice. La Cigale, ladylike torba s ručkom i ženstvenom mašnom osvojila je scenu, a tu su i detalji poput zakovica koje formiraju "O" koji naglašavaju Andersonovu posvećenost detaljima.
Chloé – Paddington (reeditirana i vintage)
Paddington je torba koja je definirala pojam It torbe početkom 2000-tih. Danas se vraća u novom izdanju povodom 20. obljetnice, uz modernizirani dizajn autorice Chemene Kamali. Torbu već nose stil ikone poput Daisy Edgar-Jones i Alexe Chung, a popularnost na TikToku i Instagramu samo raste – kombinacija nostalgije i praktičnosti savršena je za urbanu, chic estetiku.
Prada – Pouch
Clutch torbe su opet hit. Naime, na S/S 26 reviji, Prada je predstavila pouch torbe u nappa koži i Re-Nylon materijalu, s klasičnim trokutom ili u reljefnom natpisu.
Talijanski brend nepogrešivo predstavlja trendove, uvijek ima neku ideju koja kombinira vintage i suvremeni izričaj.
Coach – Kisslock Barrel
Inspirirana modelom iz 1973., torba s cilindričnim oblikom i Kisslock kopčom podsjeća na vintage novčanike.
Dio je Coach Originals kolekcije, spoj nostalgije i modernog dizajna, idealna za svakodnevno nošenje s daškom retro šarma.
Loewe – Anniversary Amazona 180
Amazona 180 obilježava 180 godina Loewe brenda i dolazi u novom ruhu pod kreativnim vodstvom Jacka McCollougha i Lazara Hernandeza.
Praktična, s više odjeljaka i dovoljno velika za laptop, postaje jedan od najpoželjnijih modela za nadolazeću sezonu.
The Row – Agnes
Agnes torba nudi slouchy, bowling-bag siluetu i strukturiranu ručku, idealnu za ljubitelje "Quiet Luxury" stila.
Već je postala kultni favorit među kupcima i pozicionira se kao jedan od najpoželjnijih modela 2026.
Gucci – "Demna-fied" Jackie
Demna je unio novu energiju u Gucci, dajući Jackie torbi mekši, opušteni izgled u GG printu.
Minimalistički i moderni pristup brendu čini ovu torbu privlačnom široj publici, a model se već smatra kolekcionarskim komadom.
Chanel – Classic Flap Bag
Debi Matthieu Blazyja na Chanelu obilježio je Paris Fashion Week.
Classic Flap Bag u novom izdanju, s glatkom caviar kožom i produljenim ručkama, donosi minimalistički '90s osjećaj. Kreacija je odmah postala super hit.
