Vunene veste širokog ovratnika - stilske igre s pletivom dio su svijeta dnevnog i večernjeg stila

Kad temperature padnu, gotovo svi spontano posežemo za pletivom. Ono nam je stilska garancija, modna utjeha i svakodnevica tijekom zimskih dana te ga nosimo iz dana u dan, jer nude ono što zimi najviše trebamo – toplinu i svestranost.

Većina kvalitetnih pletenina izrađena je od vune, bilo kašmira, merino vune, alpake ili njihovih mješavina. Kašmir i merino griju bez težine i idealni su kao tanki puloveri uz kaput, dok nešto robusnije vrste vune daju strukturu i trajnost, što ih čini savršenima za svakodnevne, ali i statement komade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Ove sezone posebno su u trendu nešto veće dimenzije veste, ali i široki ovratnik koji stvara neku svoju dinamiku. Naime, ove su veste praktične jer zadržavaju toplinu oko vrata, ali i vizualno podižu kombinaciju.

Dobro funkcioniraju uz traperice i čizme, stvarajući ležeran, ali sređen dnevni look. Istovremeno, upravo takav volumen može biti zanimljiv kontrast večernjoj haljini – primjerice, jednostavnoj satenskoj slip haljini preko koje se prebaci masivna vunena vesta.

Ta igra tekstura, između grubog pletiva i nježnog materijala, stvara suvremeni večernji styling koji izgleda promišljeno, a pritom je ugodan za nositi.

Vuna kao prirodan materijal traži malo pažnje, ali se višestruko isplati.

Najbolje ju je prati rijetko i uvijek nježno, ručno ili na posebnom programu za osjetljivo rublje, uz blage deterdžente i hladnu vodu. Nakon pranja komad treba položiti na ručnik i ostaviti da se suši u ravnom položaju kako bi zadržao oblik.

Vuneni odjevni komadi bolje podnose slaganje nego vješanje, a pojave li se mucice, lako se uklanjaju brijačem za pletivo.

Dobro pletivo je ono kojem se stalno vraćamo – komad koji izgleda jednako prirodno uz jutarnje traperice kao i uz večernju haljinu. S pravim izborom i pravilnom njegom, takve veste postaju ključni dio zimske garderobe, one koje bez razmišljanja obučemo i u kojima se osjećamo dobro cijeli dan.