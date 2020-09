Diorove boho cure biraju samo lagane i lijepe lepršave haljine

Maria Grazia Chiuri promijenila je Dior priču te je okrenula prema više ležernom odijevanju, a naglasak je na teksture vintage predzvuka i prirodne nijanse te eterične tkanine

<p>Kuća Christian Dior oslanja se na svoje naslijeđe savršenih krojeva, inspiriranih strukiranim formama i kostimima koji evociraju finu retro romantiku, no sada je Maria Grazia Chiuri, kreativna direktorica brenda, okrenula ploču.</p><p>Haljine za sljedeće proljeće su fluidne, stvorene za boho cure koje se vide kao hipijevke novog milenija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Raskošne su teksture, no kroj je mekan, lepršav i na nježan način grli tijelo.</p><p>Kao da idu na odmor, nove Dior cure žele se osjećati ležerno, no opet na strani su luksuza, barem kad je riječ o tekstilu s aplikacijama i vezom.</p><p>Boje su prirodne, inspirirane vanjskom okolinom, šumom i lišćem, a sljedeće proljeće Chiuri vidi kao priliku za dobar egzotični odmor.</p><p>Torbe su velike, u njih stane i ručnik, a kose su ukrašene maramama, kako bi outfit bio potpun.</p>