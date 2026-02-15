Diplomati pod maskama: Rijeka plesala u stilu Great Gatsbyja

Već tradicionalno, prije Međunarodne karnevalske povorke, u Rijeci se održavao Humanitarni karnevalski gala party na kojem su ispod maski plesali veleposlanici, brojni VIP uzvanici, predstavnici gradova prijatelja grada Rijeke sudjelujući u humanitarnoj noti te manifestacije
Tako je bilo i u subotu, u posljednjim danima 43. Riječkog karnevala, kada je humanitarni karnevalski gala party okupio uzvanike iz javnog i društvenog života, predstavnike diplomatskog zbora u Hrvatskoj te druge drage goste.
Tema gala partyja vratila je sve okupljene u razdoblje Golden Twenties, s temom večeri Great Gatsby, a organizator gala partija bio je tradicionalno Grad Rijeka, uz potporu Rotary Cluba Rijeka - Sveti Vid i Turističke zajednice grada Rijeke.
Posebno međunarodno obilježje jučerašnjem izdanju dala je prisutnost čak 10 veleposlanika i predstavnika veleposlanstava iz Austrije, Čilea, Finske, Indonezije, Japana, Rumunjske, Slovačke, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.
Osim diplomatskih uzvanika, partyju su nazočili i uzvanici gradova prijatelja Rijeke – Tuzle (Bosna i Hercegovina), Este (Italija), Rostocka (Njemačka) te Karlsruhea (Njemačka), čime se dodatno naglašavala međunarodna dimenzija događanja.
Humanitarni karnevalski gala party proizašao je iz nekadašnjeg, nadaleko poznatog karnevalskog bala, koji je prvi put održan 1998. godine kao formalna plesna manifestacija i uvertira u završni vikend Riječkoga karnevala, uključujući međunarodnu karnevalsku povorku.
Od samih početaka, bal se održavao u reprezentativnom prostoru Guvernerove palače, gdje je godinama bio simbol elegancije, društvenog okupljanja i karnevalskog glamura.
Tijekom desetljeća, iz plesne i zabavne manifestacije, bal se postupno profilirao u događaj s naglašenim humanitarnim karakterom.
Od ranih godina, kada je prvenstveno bio društvena prilika za okupljanje građana i uglednika, razvijao se u događanje koje je sustavno prikupljalo sredstva za lokalne udruge, zdravstvene ustanove, sportske klubove i inicijative čiji je rad bio usmjeren na dobrobit onih kojima je to najpotrebnije.
Zbog epidemioloških okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, 2022. godine događanje se po prvi put održalo u izmijenjenom, ljetnom formatu, čime je napravljen važan iskorak iz dotadašnjeg koncepta. Ta promjena označila je početak nove faze razvoja manifestacije, otvorenije i suvremenije, ali i dalje snažno usmjerene na određeni humanitarni cilj.
Od 2025. godine događanje se održavalo u prostoru Exportdrva, gdje je dodatno osnažen novi koncept tematskog gala partija koji je svake godine donosio drugačiji program, vizualni identitet i atmosferu.
Kroz svoju povijest, Humanitarni karnevalski bal, odnosno gala party, kako se tada suvremenije nazivao, omogućio je realizaciju brojnih vrijednih projekata: od nabave konja za terapijsko jahanje i sportske opreme za osobe s invaliditetom, preko medicinske opreme za dječje klinike, do specijaliziranih kombija za osobe s poteškoćama u kretanju, kao i potpore raznim socijalnim i humanitarnim programima.
Ukupno je tijekom godina prikupljeno više od 230.000 eura, čime je Rijeka još jednom potvrdila svoju društvenu osjetljivost i solidarnost.
Kroz sve te godine, Humanitarni karnevalski gala party postao je sastavni dio Riječkog karnevala i nezaobilazan događaj u kulturnom i društvenom životu grada, događaj koji je uspješno spajao tradiciju, glamur i snažan humanitarni angažman.
Svaka ulaznica, svaka donacija i svaki uzvanik doprinijeli su konkretnoj pomoći onima kojima je pomoć bila najpotrebnija, a jučer prikupljena sredstva bila su namijenjena Udruzi SOS Rijeka, koja pruža pomoć i podršku žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja.
Radenka Kuzmanić Šarlija, predsjednica Rotary klub Rijeka – Sveti Vid
Beatrice Schaer, Švicarska
Anna Boda, Švedska
Rodrigo Donoso, Čile
Mitsuhiro Wada, Japan
Sirpa Oksanen, Finska
Javed Patel, Ambrina Basher, Velika Britanija
Sanja Krmpotić, članica RC Rijeka Sv. Vid, past president
