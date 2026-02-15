Obavijesti

HUMANITARNA AKCIJA

Diplomati pod maskama: Rijeka plesala u stilu Great Gatsbyja

Već tradicionalno, prije Međunarodne karnevalske povorke, u Rijeci se održavao Humanitarni karnevalski gala party na kojem su ispod maski plesali veleposlanici, brojni VIP uzvanici, predstavnici gradova prijatelja grada Rijeke sudjelujući u humanitarnoj noti te manifestacije
Tako je bilo i u subotu, u posljednjim danima 43. Riječkog karnevala, kada je humanitarni karnevalski gala party okupio uzvanike iz javnog i društvenog života, predstavnike diplomatskog zbora u Hrvatskoj te druge drage goste. | Foto: Nikola Zoko
