Disneyland u tišini i dalje 'živi': Čarolija u njima nije nestala...

Iako su 16. ožujka ove godine uslijed pandemije korona virusa po prvi puta u povijesti istodobno bili zatvoreni svi zabavni Disneyevi parkovi u svijetu, to ne znači da je čarolija koja u njima vlada nestala. Mnogo toga i dalje se odvija iza zatvorenih vrata, od ceremonije podizanja zastave, do rođenja novih beba u Životinjskom kraljevstvu.

Evo malo detalja o tome što se događa u Disneyevom svijetu:

Svaki dan podiže se zastava

Tim koji je ostao u Disneylandu radi sigurnosti svakoga dana podiže američku zastavu na Gradskom trgu u parku Magic Kingdom. Podižu je u čast veteranima i pripadnicima vojnih službi, uz svečanu ceremoniju, prenosi Business Insider.

Osvijetljeni Pepeljugin dvorac

Na dan 7. travnja, Pepeljugin dvorac u Disneylandu u Šangaju bio je osvijetljen plavom bojom u čast Svjetskog dana zdravlja. Time je iskazana počast medicinskom osoblju. Uz plavu svjetlost, oko dvorca se isticala poruka 'hvala' na svim svjetskim jezicima, dok je u samom parku cvjetnim aranžmanom ispisano 'merci'.

Zahvale Disneyevog tima širom svijeta

Disneyev sigurnosni tim zahvalio je medicinskom osoblju širom svijeta na Svjetski dan zdravlja. Evo jedne fotografije na kojoj su to učinili članovi tima koji brine o parku u Kaliforniji.



Duh Walta Disneya svijetli

Svjetlo na prozoru stana Walta Disneya koji gleda na gradski trg u Disneylandu i dalje svijetli, kao što je to bilo desetljećima do sada. Na stranici FindingMickey.com ističu kako svjetlo predstavlja duh Walta Disneyja. Kad to svjetlo svijetli, to znači da je njegov duh prisutan u parku.

Životinje se i dalje rađaju

Beba zebra, imenom Asha, pridružila se krdu u Disney World's Animal Kingdom 21. ožujka ove godine. Ponosna mama Heidi donijela je na svijet bebu od 65 kilograma, a mala glumica već je osvojila srca ekipe koja brine o životinjama.

Zaposlenici i dalje šire radost oko sebe

Dvije stotine lokalnih seniora primilo je cvijeće. Naime, 17. ožujka, članovi Disneyevog tima iz Floride pridružili su se tvrtki koja se bavi donacijama, kako bi pomogli podijeliti hranu ljudima kojima je ona potrebna. Višak hrane koja je bila osigurana u parku doniran je odmah nakon zatvaranja.

Cvijeće još uvijek cvjeta i širi radost proljeća

Samo Walt Disney World Resort ima 4200 hektara vrtova za održavanje i zapošljava više od 600 vrtlara, arborista, stručnjaka za navodnjavanje i stručnjaka za suzbijanje štetočina. Dio tih zaposlenika još uvijek brine o vrtovima, naravno, uz poštivanje socijalne distance.

U parkovima je jako tiho

Kako nema posjetitelja, a i broj zaposlenih bitno je smanjen, jer je veći dio njih kod kuće, u parkovima je, zapravo, tiho kao nikada do sada.

