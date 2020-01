Mračne tajne Disney carstva: Pet stvari koje će vas šokirati

Ako je Disneyland najsretnije mjesto na svijetu, a njihovi filmovi uveseljavaju sve koji ih gledaju - tada je Disney doista tvrtka koju pogoni altruizam i dobra djela. Ipak, nije baš tako, jer se iza rada slavne kompanije krije mračna istina koju njeni vlasnici žele sakriti od javnosti.

Desetljećima su brojni skandali otkrili nepravilnosti u radu te neke stvari koje su nedopustive te su prije asocijacija zla nego sreće i veselja, piše Grunge.

Osnivač dječjeg raja bio je FBI-ov doušnik

Osnivač tvrtke Walt Disney bio je pomalo ekscentričan čovjek s odličnim smislom za poslovanje, a iako je bio poznat kao obiteljski čovjek, manje je poznato kako je radio i 'prljav' posao za svoju domovinu. J. Edgar Hoover, vođa FBI-a od 1935. do 1972, u Waltu Disneyu je vidio saveznika kojeg je koristio kao doušnika.

Vjeruje se kako je Walt Disney slao tjedne izvještaje o 'unutarnjim neprijateljima države' kojima je tako zapečati karijeru, a s vremenom je njegov ugled pouzdanog izvora sve više rastao, kao i broj onih čije je živote upropastio.

Prije nego se posvetio lovu na komuniste, Walt Disney nadgledao je produkciju ratnih filmova u doba Drugog svjetskog rata. Većina njih je bila namijenjena vojnicima te nisu došli do šire javnosti. Najpoznatiji od njih je svakako 'Der Fuehrer's Face' u kojoj je Paško Patak akcijski heroj koji diže u zrak japansku vojnu bazu. Bio je vrlo popularan, šireći ideju dehumanizacije neprijatelja i rasta patriotizma.

Žene nisu mogle biti animatori

Nakon što ste pogledali sve one filmove o djevojčicama u nevolji koje svojom hrabrošću i upornošću ruše sve prepreke, moglo bi vas iznenaditi podatak da Disney sredinom 20. stoljeća uopće nije bio mjesto za žene. Ustvari, bili su toliko nazadni da bi žene koje bi se prijavile za posao animatora odbijali s riječima "nikad nismo zapošljavali žene za to".

Foto: Promo

Žene ne rade ništa od kreativnog posla u vezi s pripremom crtanih filmova za ekran, jer taj posao u potpunosti izvode mladići

Tu rečenicu su slali u pismenim odbijenicama, a taj se standardni protokol zadržao desetljećima. Žene su se mogle prijaviti za posao "slikarica", što su zapravo bili ljudi obojeni u animirane okvire.

Slučajevi rasizma

U vrijeme Walta Disneya, tvrtka je napravila neke poteze koji se nedvojbeno mogu nazvati rasističkim. Davni crtani film koji je Disney pokušavao ‘sakriti pod tepih’ najizričitije pokazuje primjer rasizma, tim više što se radi o filmu koji je izašao davne 1940. godine kad su Afroamerikanci imali puno teži položaj u SAD-u nego danas.

Film ‘Fantasia’ govori o kentaurima, a čak i u tamošnjem magičnom i prekrasnom okolišu postoji scena u kojem crni kentaur polira nokte mnogo ljepšem i sjajnijem, bijelom arijevskom kentauru.

Mala sirena iz 1989. prikazuje raka Sebastijana koji ju pokušava uvjeriti kako je život pod morem daleko bolji, jer to znači da ne mora potražiti posao.Veseli rak jamajkanskog naglaska pjevajući veselu pjesmu priča o tome kako ljudi rade cijeli dan, međutim u tim trenutcima pojavljuju se ribe crne boje, a pjesma govori o robovima koji rade cijelo vrijeme.

U filmu Petar Pan postoji pjesma koja objašnjava kako je koža Indijanaca crvena jer je nekoć davno jedan od njih poljubio djevojku na spoju i jako se zarumenio, a zbog toga danas cijela rasa ima takvu boju kože.

Prije deset godina, izlaskom hit crtića Princeza i žabac, vodeća svjetska kuća za produkciju animiranih filmova napravio je veliki iskorak. Princeza Tiana u tom je crtiću bila prva crnkinja princeza u nekom Disneyevom uratku. No, kad se Tiana vratila u kina 2018., iznenada je 'pobijelila'. Kao drugi primjer navodi se i Pocahontas koja u novijim izdanjima više nije Indijanka već, kako se ljute korisnici Twittera, bjelkinja 's posunčanim tenom'.

Eksploatacija jeftine radne snage

U zlatnim godinama jeftinih radnika u siromašnim dijelovima svijeta, Disney je imao velik udio u cijeloj priči. U svakom slučaju, nitko nije obraćao pažnju na to što Disney radi u Kini, sve dok 2001. nije otkriveno da tvrtka nije radila samo s jednom, već s 12 opskrbnih tvornica u Kini.

Tamo su radile žene i starci i do 16 sati na dan za smiješno male novce, u užasnim uvjetima. Zbog toga im je organizacija Mreža solidarnosti Maquilla dodijelila titulu 'Sweatshop Retailer of the Year'.

Od toga je prošlo 10 godina, kad su se Disneyeve tvornice opet pojavile u vijestima, ovaj put zbog zapošljavanja djece i prisiljavanje radnika na trostruko veće satnice nego to dopušta zakon.

Sam Disneyland ima 30 tisuća zaposlenih, što zvuči kao nenormalno velika brojka, no ako u to uračunate oko 20 milijuna posjetitelja godišnje, koji su platili oko 700 kuna za svoju ulaznicu, stvari su jasnije. I dok prihodi tvrtke rastu, plaće zaposlenika padaju, a većina njih zarađuje tek oko 11 dolara na sat. Oko 10 posto njih kaže kako bez potpore obitelji sami ne bi mogli financijski preživjeti.

Seksualno uznemiravanje

Budući da nijedan popis skandala nikada ne može biti potpun bez slučaja seksualnog uznemiravanja, za to se pobrinuo glavni kreativni direktor Disneya John Lassester. On je 2017. najavio šestomjesečno odsustvo iz tvrtke, ne zbog odmora već zato što je htio pobjeći od brojnih optužbi za seksualno uznemiravanje.

Lasseter ih je nazvao 'pogrešnim koracima', ali bili su na neki način puno više od toga - zaposlenici su ga izbjegavali na zabavama jer je bio poznat po neprimjerenim komentarima, pijanim pipkanjima i sličnom ponašanju. Disney je znao za njegovo ponašanje, no nikad ništa nije poduzeo - jer su zadovoljni s novcem koji je zaradio za njih.

U 2018. odsustvo se pretvorilo u ostavku, a ako su uznemiravane zaposlenice dobile kakvu odštetu, to nikad nije javno objavljeno.