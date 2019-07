'Divim se Ribinoj hrabrosti, on je prepun entuzijazma i snage'

Domagoj Jakopović Ribafish (49), koji na spomen sina Roka plivanjem spaja otoke i ljude projektom “Rokotok”, jučer je s Brača stigao na Hvar. Na dionici dugoj 3,5 kilometara vrijeme ga je služilo, a plivao je u dobrom društvu. Naime, društvo mu je pravio plivač Toni Pavičić Donkić (51), koji je svojedobno preplivao La Manche i Gibraltar.

Foto: RokOtok

- Čim sam saznao da Ribafish pliva i tako spaja otoke, odmah sam mu se pridružio. Svaka mu čast na projektu, odličan je. Nešto takvo nam je definitivno trebalo - priča poznati plivač.

U projekt se uključio jer je otac dvoje djece te ga je Ribafisheva priča dirnula. Dodaje da mu se divi na hrabrosti.

- Tek sam prije tjedan, dva saznao za to što Riba radi. To mi je bila velika novost. Vjerujem da je bilo teško krenuti u nešto takvo, ali on je imao puno snage. Na kraju krajeva, odjek je toliko velik i puno ljudi prati to što radi, a to je glavni znak da je to dobro. Odmah sam pristao plivati, naravno, tko bi to odbio - govori Pavičić Donkić.

Dodaje kako mu je drago što je od svih sportova odabrao baš plivanje.

- Meni je plivanje treća najvažnija komponenta u funkcioniraju organizma bez koje ne mogu. Prve dvije su disanje i hrana. Drago mi je da se kroz ovaj projekt pokazuje koliko je to važno za duh i tijelo te da sam mogao biti dio toga i pridonijeti barem na jednoj ruti.

Nažalost, Hrvati vole loptaške sportove poput nogometa, ali vani je to puno drugačije, kaže Hvaranin. Dodaje kako su neke rute koje je Ribafish prošao prilično naporne i teške.

- Plivao je čak 17 kilometara. To nije mala stvar. Zaista mu se divim. On je toliko entuzijastičan i jak. Osim toga, nas dvojica smo već i u nekim godinama. Zezali smo se kako zajedno imamo točno 100 godina - smije se bivši reprezentativac. Dionicu Brač - Hvar posvetio je Udruzi “Brački pupoljci”. Radi se o Udruzi koja brine za djecu s posebnim potrebama i pokušava im osigurati prijevoz s otoka na obalu na liječenje.