Hotel Vila Nai na Dugom otoku nominiran za prestižnu nagradu

Michelinovi inspektori izabrali su Vilu Nai 3.3 kao najbolju iz Europe u borbi za nagradu MICHELIN Keys. A projekt potpisuje naš poznati arhitekt, akademik Nikola Bašić

Nominacija Vile Nai 3.3 na Dugom otoku koja je otvorila svoja vrata za goste na ljeto 2021. godine pravi je primjer smjera u kojem bismo trebali razvijati naš turizam: tako da promičemo autentičnost naših kulturnih krajolika i damo priliku hrvatskim ljudima da kroz takve projekte kreiraju one proizvodnje i usluge koje mogu biti nositelji jednog autentičnog turizma, umjesto da se klanjamo stranim investitorima koji nemaju osjećaj za očuvanje našega prostora i nerijetko donose globalne trendove i ideje koje se ne uklapaju u ovaj prostor i kulturu jer ih zanima samo profit, kaže naš poznati arhitekt, akademik Nikola Bašić.

