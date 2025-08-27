Hotel Vila Nai na Dugom otoku nominiran za prestižnu nagradu

Nominacija Vile Nai 3.3 na Dugom otoku koja je otvorila svoja vrata za goste na ljeto 2021. godine pravi je primjer smjera u kojem bismo trebali razvijati naš turizam: tako da promičemo autentičnost naših kulturnih krajolika i damo priliku hrvatskim ljudima da kroz takve projekte kreiraju one proizvodnje i usluge koje mogu biti nositelji jednog autentičnog turizma, umjesto da se klanjamo stranim investitorima koji nemaju osjećaj za očuvanje našega prostora i nerijetko donose globalne trendove i ideje koje se ne uklapaju u ovaj prostor i kulturu jer ih zanima samo profit, kaže naš poznati arhitekt, akademik Nikola Bašić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+