VEČERNJI OUTFITI

Dizajner Ivan Alduk predstavlja novu kolekciju Amichezza - haljine, kombinezoni i korzeti

Riječ je o kolekciji koja se kreće unutar estetike tihog luksuza, uz naglašenu teksturu i efekte poput glittera. Koloristička paleta temelji se na klasičnoj crnoj i tamnoplavoj, uz dodatak ružičaste, lavande te bordo
Dizajner Ivan Alduk predstavlja novu kolekciju Amichezza - haljine, kombinezoni i korzeti
Hrvatski modni brend Alduk, iza kojeg stoji dizajner Ivan Alduk, predstavlja novu kolekciju pod nazivom Amichezza. Naziv je oblikovan kao spoj talijanskih riječi amica (prijateljica) i bellezza (ljepota), a upućuje na tematski okvir kolekcije koji se oslanja na ideje bliskosti, estetike i osobnog odnosa prema modi. | Foto: Danijel Berkovic
