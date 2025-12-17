Dizajner Ivan Alduk predstavlja novu kolekciju Amichezza - haljine, kombinezoni i korzeti

Riječ je o kolekciji koja se kreće unutar estetike tihog luksuza, uz naglašenu teksturu i efekte poput glittera. Koloristička paleta temelji se na klasičnoj crnoj i tamnoplavoj, uz dodatak ružičaste, lavande te bordo
Hrvatski modni brend Alduk, iza kojeg stoji dizajner Ivan Alduk, predstavlja novu kolekciju pod nazivom Amichezza. Naziv je oblikovan kao spoj talijanskih riječi amica (prijateljica) i bellezza (ljepota), a upućuje na tematski okvir kolekcije koji se oslanja na ideje bliskosti, estetike i osobnog odnosa prema modi.
Kolekcija Amichezza zamišljena je kao linija svečanih komada, s naglaskom na večernje haljine, suvremene setove s hlačama i korzetima te modele koji spajaju mekše, ženstvene linije s diskretnim elementima inspiriranima muškom garderobom. Riječ je o kolekciji koja se kreće unutar estetike tihog luksuza, uz naglasak na teksturu i materijal.
U izradi dominiraju luksuzne, ručno obrađene tkanine, obogaćene posebnim vrstama štrasa, šljokicama i trodimenzionalnim površinama. Koloristička paleta temelji se na klasičnoj crnoj i tamnoplavoj, uz dodatak ružičaste, lavande te bordo nijanse, koja se ističe kao jedna od ključnih boja jesensko-zimskog razdoblja. Siluete prate liniju tijela, dok se kontrast između bogato ukrašenih materijala i fluidnih krojeva koristi kao osnovno oblikovno polazište.
Za Ivana Alduka kolekcija Amichezza ima i osobnu dimenziju, vezanu uz profesionalno i životno sazrijevanje. U tom kontekstu kolekcija se nadovezuje na dosadašnji estetski smjer brenda, ali istodobno reflektira vrijednosti koje dizajner ističe kao trajne – dugoročne suradnje, povjerenje i međuljudske odnose. Kolekcija je zamišljena kao posveta osobama koje su tijekom godina bile uključene u razvoj brenda, na profesionalnoj te privatnoj razini.
Svaki model iz kolekcije moguće je izraditi u drugim veličinama, po mjeri ili u alternativnim bojama. Kolekcija je dostupna putem službene mrežne stranice brenda alduk.hr te u Alduk Showroomu u Zagrebu, uz prethodnu rezervaciju termina.
