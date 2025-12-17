Dizajner Ivan Alduk predstavlja novu kolekciju Amichezza - haljine, kombinezoni i korzeti

Za Ivana Alduka kolekcija Amichezza ima i osobnu dimenziju, vezanu uz profesionalno i životno sazrijevanje. U tom kontekstu kolekcija se nadovezuje na dosadašnji estetski smjer brenda, ali istodobno reflektira vrijednosti koje dizajner ističe kao trajne – dugoročne suradnje, povjerenje i međuljudske odnose. Kolekcija je zamišljena kao posveta osobama koje su tijekom godina bile uključene u razvoj brenda, na profesionalnoj te privatnoj razini. | Foto: Danijel Berkovic