Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam

Mobitel vam je zadnje što pogledate prije spavanja i prvo što uzmete u ruke čim otvorite oči? Ako ste potvrdno klimnuli glavom - niste jedini. U eri stalne povezanosti telefon je postao produžetak ruke, pa ne čudi da mnogi s njim doslovno odlaze u krevet. No iako vas mobitel neće "zračiti" do bolesti, stručnjaci upozoravaju da može ozbiljno poremetiti ono najvažnije - kvalitetan san.

Krenimo od najčešće brige: zračenja. Radiofrekventni valovi koje emitiraju mobiteli spadaju u neionizirajuće zračenje, što znači da ne oštećuju DNA poput rendgenskih zraka. Velike zdravstvene institucije navode da nema dokaza da spavanje pokraj mobitela povećava rizik od raka. Dakle, mit o "prženju mozga" možete mirno odbaciti.

Ali to ne znači da je spavanje s mobitelom bez posljedica.

Najveći problem je - plavo svjetlo. Ekrani emitiraju svjetlost koja potiskuje lučenje melatonina, hormona zaslužnog za uspavljivanje. Kada prije spavanja skrolate po društvenim mrežama, gledate videe ili odgovarate na poruke, vaš mozak dobiva poruku da je dan, a ne noć. Umjesto da se opušta, on se dodatno stimulira. Rezultat? Dulje vam treba da zaspite, san je plići, a ujutro se budite iscrpljeni.

I tu priča ne staje. Čak i ako zaspete, mobitel vas može probuditi. Jedna vibracija, zvuk obavijesti ili bljesak zaslona usred noći mogu prekinuti faze dubokog sna. Takva fragmentacija sna smanjuje njegovu kvalitetu i trajanje, a dugoročno povećava rizik od povišenog tlaka, debljanja, dijabetesa i problema s koncentracijom.

Tu je i psihološki faktor. Kada je telefon tik uz jastuk, podsvjesno ostajemo "na oprezu". Osjećaj da moramo biti dostupni - poslu, porukama, društvenim mrežama - otežava potpuno opuštanje. Mnogi priznaju da, čim se probude usred noći, automatski provjeravaju ekran. Taj začarani krug stvara nemir i povećava razinu stresa.

Stručnjaci zato savjetuju jednostavne, ali učinkovite korake. Držite mobitel barem metar udaljen od kreveta, a idealno bi bilo da noću uopće ne bude u spavaćoj sobi. Uvedite "digitalni policijski sat" - zadnjih sat vremena prije spavanja bez ekrana. Umjesto skrolanja, odaberite knjigu, toplu kupku, laganu glazbu ili kratko istezanje.

Ako vam alarm služi kao izgovor da telefon mora biti kraj glave, razmislite o klasičnoj budilici. Možda zvuči staromodno, ali kvalitetan san nikad ne izlazi iz mode.

Jer na kraju, poruke, mailovi i obavijesti mogu pričekati. Vaš san - ne može. A dobar san znači bolju koncentraciju, više energije i stabilnije raspoloženje već sljedeći dan. Možda je vrijeme da večeras, barem za probu, mobitel ostavite malo dalje od jastuka.