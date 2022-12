Dizajneri i dekorateri obožavali su sedam boja u 2022. godini

Moderna kuhinja postala je višenamjenski prostor dizajniran ne samo za kuhanje, nego i boravak tijekom dana. Zato je ključan odabir savršene boje.



U kuhinji možete iskoristiti paletu različitih boja. Neutralne i blijede sheme boja nisu za svakoga, a pritom valja imati na umu i činjenicu da se ne treba igrati bojama kuhinjskog namještaja koji je iznimno skup. Ako pak krećete ispočetka i mijenjate cijelu kuhinju, započnite s razmatranjem o tome koje bi mogle biti vaše omiljene boje. Imajte na umu i to da, u slučaju da ste se poželjeli promjene, zidove jednostavno možete prebojati novom bojom, pa je riječ o najjeftinijem trošku.

Najpopularnije boje kuhinjskih zidova

Za klasičnu, bezvremensku kuhinju, ljudi često griješe birajući neutralne sheme i zaboravljaju da malo boje na zidu može unijeti veselje u svaki prostor, pa i u kuhinju. Najbolji dizajneri, dekoratori i psiholozi za boje za HomesAndGardens objasnili su sve o najpopularnijim bojama kuhinjskih zidova, uključujući njihovo značenje.

1. Bijela

Bijela kuhinja je nekako svevremenska, a ljepota bjeline sastoji se u tome što može biti podjednako moderna ili klasična. Stoga ne čudi činjenica da je bijela boja kuhinjskih zidova jedan od najpopularnijih izbora za vlasnike kuća.



Bijele kuhinje i dalje su jako omiljene, unatoč mišljenju da su nekako sterilne. No ako se odlučite za potpuno bijele zidove, razmislite o kuhinjskim elementima od hrastovine.

- Bijela boja može djelovati oštro. Ako uparite bijele zidove s drvenim ormarićima unijet ćete toplinu u pretežno bijelu shemu te dodati teksturu i dubinu - objašnjava Leila Touwen, suosnivačica Plucka.

Obična bijela pozadina istaknut će zanimljive materijale poput drveta.

- Mnogi ljudi misle da, ako im se sviđa određena boja, moraju sve prilagoditi tom ukusu. No to nije točno i ne treba nam ista boja stalno oko nas. Bolje je birati detalje koji nam trebaju - kaže Karen Haller, psihologinja boja i autorica bestselera The Little Book of Color.

Dakle, ako volite bijelu, ne ustručavajte se koristiti je, ali važno je ukrasiti je nijansama koje će vas učiniti sretnijima kod kuće.

2. Siva

- Psihološki, siva boja nema nikakve pozitivne ili sretne osobine, ali to nije spriječilo vlasnike kuća da je koriste kao boju kuhinjskih zidova. Ljepota sivih nijansi je u tome što pružaju oslonac na koji se mogu objesiti akcenti boje - dodaje Deborah Bass, osnivačica Base Interior.



Kako biste izbjegli da kuhinja djeluje tmurno, važno je kombinirati sivu sa suptilnim ili hrabrim dodacima boje i teksture u detaljima i namještaju kao što su umjetnine ili kuhinjski elementi.

- Siva boja kuhinjskog zida dobro će se uskladiti s gotovo svim drugim nijansama, što je čini najprilagodljivijom neutralnom bojom i razlog je za njezinu popularnost - kaže Helen Shaw, direktorica tvrtke Benjamin Moore.



Ljudi često koriste sivu kako bi stvorili miran i tih prostor. Možda vodite naporan život, a kuhinja, srce doma, odražava tu potrebu. Samo naprijed, ali ipak dodajte pokoji zanimljivi detalj.

3. Zelena

Dašak prirodnog zelenila u domu uvijek je dobra ideja pa i na kuhinjskim zidovima. To će stvoriti mirnu atmosferu koliko god prostor bio užurban, tako da integracija boje u dobro korištenu kuhinju funkcionira jednako dobro kao i u kupaonici u spa stilu. Također se kaže da zelene kuhinje potiču kreativnost, što ih čini idealnim za kuhare kreativce.



- Zelena nas umiruje na vrlo primitivnoj razini koja potiče sklad, ravnotežu i stabilnost - kaže psihologinja za boje Karen Haller.

Međutim, imajte na umu da morate uzeti u obzir mnogo toga kada koristite zelenu boju. Postoji više varijacija zelene nego bilo koje druge boje. Među mnogim različitim tonovima zelene, tu su svijetla, smaragdna, vodena, maslinasta, šumsko zelena, menta, mahovina, žad i mnoge, mnoge druge.

- Psihološki učinak koji ćete doživjeti varirat će ovisno o tonu i intenzitetu. Aqua podiže i osvježava, dok u boji limete nema ničeg opuštajućeg - kaže Karen.

4. Crvena

Crvena je drugačija od bilo koje druge boje. Unatoč tome što se opisuje kao najstresnija boja, crvene kuhinje su posljednjih godina sve popularnije.



Tamno crvena može stvoriti čuda kad je riječ o kuhinjskim zidovima, podižući hladnu svjetlost prostora okrenutih prema sjeveru i dodajući veseli sjaj sunčanijim mjestima okrenutima prema jugu.



Smatra se da crvene nijanse izazivaju razgovor, pa dobro pristaju u zajedničkim kuhinjama i obiteljskim prostorima. Prostor za blagovanje u crvenoj boji mogao bi produžiti večernje zabave dodajući vizualnu dramu. Postoji mnogo nijansi dostupnih unutar crvene palete, tako da je lakše nego ikad odabrati onu koja vam odgovara.

- Kada koristite crvenu u kuhinjskoj shemi boja, najbolje je odabrati nijanse koje su bogate i tople, a ne napadne. Kao najstimulativnija i najmoćnija boja, crvena može unijeti uzbuđenje i dramatičnost u prostor, ali može biti i neodoljiva. Upotrijebite je za ukrašavanje kao što biste koristili začine u hrani. Ako volite ljutu i začinjenu hranu, koristite puno hrabre crvene boje. Ne možete pogriješiti s toplim crvenim nijansama boje šipka ili čak bordo - kaže Simon Temprell, voditelj dizajna interijera u Neptuneu.



No prije korištenja takvih boja, valja razmisliti kako na njih reagirate. U ormaru možete potražiti tragove koji će pomoći u odluci koje su vam boje najmilije. Izaberite nekoliko različitih nijansi i nanesite ih na velike komade papira koje ćete potom objesiti po kuhinji. Provjerite kako funkcioniraju pri različitoj rasvjeti te uz kuhinjske elemente, ali i druge boje koje namjeravate koristiti.

5. Crna

Čista crna, poput crvene, ima mnogo različitih osobina i zato je tako popularna boja kuhinjskih zidova. Međutim, za razliku od crvene, crna može biti prekrasno platno na kojem se do savršenstva prikazuju sve druge boje. Kao i kod umjetnosti ili fotografije, crna se može koristiti za isticanje i naglašavanje drugih boja i završnih obrada u ovom prostoru. Crna je neutralna nijansa, pa se može koristiti kao savršena pozadina za bilo koju boju, ali dublje, tamnije nijanse posebno dobro funkcioniraju ako želite povećati dramatiku.

- Duboki, upečatljivi tonovi crne mogu promijeniti ugođaj prostora i dati osjećaj tišine i smirenosti. I ne samo to, crna boja zidova kuhinje također će stvoriti atmosferu koja nas potiče da se okupljamo uz hranu i piće - dodaje Jonathan Stanley, potpredsjednik marketinga u Caesarstoneu



- Međutim, usprkos svim pozitivnim konotacijama, crnu treba koristiti s oprezom. Crna može djelovati zagušljivo te potaknuti pojačane osjećaje ugnjetavanja i težine - ističe psihologinja za boje Karen Haller.

6. Plava

- Istraživanje je pokazalo da je plava najomiljenija boja na svijetu – možda zato što smo njome okruženi. Međutim, previše plave boje ili okruženje u pogrešnom tonu, može vam se činiti hladnim ili djelovati previše distancirano - kaže Haller.



No to vas ne bi trebalo obeshrabriti u kuhinji. Dizajneri interijera vole raditi s plavom bojom, a nije teško shvatiti zašto. Boja mora i neba, često povezana s mentalnom jasnoćom i spokojem, plava je svevremenska boja i dobro funkcionira u klasičnim i u suvremenim shemama.

- Rad s nijansama plave u kuhinji beskrajno je zanimljiv, a igra s tonovima može je promijeniti od suptilne i spokojne do živopisne i šarene u nekoliko trenutaka - kaže Samantha Todhunter, osnivačica Samantha Todhunter Interiors.

7. Žuta

Ako ste među onima koji osjećaju sreću i polet tijekom sunčanih dana, onda je žuta definitivno boja koju želite u kuhinji. To je boja koja podiže raspoloženje i i donosi energiju, samopouzdanje i optimizam. Iako se može koristiti bilo gdje, žuta je posebno učinkovita kao boja kuhinjskih zidova, posebno u prostoru u kojem nedostaje prirodnog svjetla.

- Žuta ima dugu valnu duljinu i emocionalno je stimulirajuća, zbog čega se kod kuće osjećamo samouvjerenije, pozitivnije i sretnije. Također može povećati naše samopouzdanje - ističe Haller.



- Kuhinja, koja se često smatra srcem doma, savršen je prostor za korištenje hrabrijih boja koje podsjećaju na zlatno sunce te će donijeti radost i stvoriti dobru energiju - zaključila je Ruth Mottershead, kreativna direktorica, Little Greene.

