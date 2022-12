Strast za crvenom: Intenzivna boja koju nosimo na razne načine, naročito krajem godine

Na nas ostavlja poseban dojam, ne možemo ne reagirati, jer crvena je vizualno moćna, privlačna i zavodljiva. Osim toga, ima posebnu priču i status na modnoj sceni već stoljećima. Psiholozi čak tvrde da potiče metabolizam, no kroz stoljeća ona je isticala i ekonomski status osobe koja je nosi. U danima Adventa i krajem godine posebno je volimo, nosimo na razne načine, od glave do pete. Predivna je i na donjem rublju, koje postaje vrlo atraktivno upravo u tim čarobnim tonovima.

Tisućljećima je nošenje crvene odjeće izražavalo visoki društveni status, birale su je političke vlasti, naglašava vjerski status, porijeklo i identitet. Od davnina su ljudi pokušavali pronaći bojila koja bi mogla reproducirati moćnu nijansu krvi, vatre i - ljubavi. Najraniji dokaz obojenog konca datira iz šestog tisućljeća prije naše ere, u Turskoj.

Još jedan drevni primjer dolazi iz Egipta, gdje su u crvene lanene tkanine nekada davno umatali mumije. Naime, ta je boja bila povezana s Ozirisom, vladarom podzemlja. No, tu su boju cijenili i kao simbol božanstva, hrabrosti i žrtve.

Spartanci su u borbi nosili grimizno odijelo, kao i Perzijanci te kasnije Rimljani. Crvena je bila ujedno veza s Marsom, bogom rata, koji je donosio snagu volje i energiju. Navika nošenja crvenog u simbolične svrhe nastavila se stoljećima, dijeleći slične osobine diljem Europe.

Crvena bojila bila su posebno skupa zbog ograničene dostupnosti, što je crvenu tkaninu činilo još poželjnijom. Stalna potražnja za vrijednom tkaninom potaknula je tekstilnu industriju na istraživanje novih tehnologija i materijala, dok je u isto vrijeme omogućila važne međunarodne poslove. Konstantna potraga za pronalaženjem zadovoljavajućeg crvenog bojila bila je duga i mukotrpna. U mnogim slučajevima boje bi prebrzo izblijedjele, bile su preslabe ili previše nepredvidive i komplicirane za proizvodnju.

Proizvodnja luksuzne odjeće predstavljala je važan sektor gospodarstva i zapošljavala je različite klase koje su uključivale brojne trgovce i tekstilce. Crveni luksuzni predmeti bili su simbol bogatstva i moći bez kojih više klase nisu mogle osmisliti i predstaviti vlastiti stil. U talijanskim bi državama elitne obitelji trošile velike novce na skupocjeni tekstil posebnih tonova.

Grimizno crvena postala je međunarodna valuta i bila je toliko cijenjena da je predstavljala vrijedne darove jednog vladara drugome prigodom posjeta, vjenčanja ili slavlja. Bila je znak statusa, a posao koji se vrtio oko proizvodnje luksuzne crvene tkanine doveo je do oštre međunarodne konkurencije, obitelji su ljubomorno čuvale načine na koje su proizvodile razne nijanse.

Od srednjeg vijeka pripadnici europske elite bili su spremni platiti astronomske cijene za skupocjeni baršun, taft, damast, elegantni saten i tapiserije.

Do petnaestog stoljeća tekstilna je industrija cvjetala u Europi u središtima kao što su Firenca, Lucca, Venecija, Genova, Bruges i Lyons, piše FIT.

Sve do 20. stoljeća crvena je bila statusna boja, no usred razvoja tehnologije i bojila, njezine nijanse postaju svakodnevica. Divni tonovi postali su simbol seksi donjeg rublja, ljubavi, Valentinova i Adventa - danas je nosimo na razne načine. Nekadašnje plašteve zamijenile su male crvene haljine i modni dodaci, no poruka je i dalje jasna - zavodljivost, strast i ljepota.

