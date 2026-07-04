Dizajnerica Martina po prvi put otvoreno govori o suradnji s Valentinom Miletić koja iz večeri u večer na malim ekranima plijeni pozornost u njezinim elegantnim haljinama
Vlasnica brenda Cataleya PLUS+
Martina Ješe: Moje haljine i Valentinina karizma osvajaju!
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Moda je za Martinu Ješe oduvijek bila više od odjeće - prostor u kojemu se susreću estetika, emocija i osobni izraz. Iako je godinama živjela u inozemstvu, gradila obitelj i odgajala djecu, želju da jednoga dana stvori vlastiti modni brend nikad nije izgubila. Povratak u Zadar bio je prijelomni trenutak u kojem je odlučila poslušati intuiciju i krenuti putem o kojemu je dugo sanjala. Bez velikih poslovnih kalkulacija, ali s jasnom vizijom, pokrenula je Cataleyu, brend koji danas, 13 godina poslije, ima vjernu bazu klijentica i prepoznatljivi modni potpis.
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