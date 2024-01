Dizajnerske greške zbog kojih vam dnevni boravak izgleda hladno, a lako ih je ispraviti

Ako dnevna soba izgleda ili djeluje hladno bez obzira na vanjsku temperaturu ili na to jeste li uključili grijanje ili ne, to bi moglo biti zbog nekih jednostavnih grešaka u dizajnu i dekoru. Od ostavljanja podova golim do prevelikog oslanjanja na gornju rasvjetu, nekoliko čimbenika može negativno utjecati na to koliko su udobne i primamljive vaše ideje za dnevnu sobu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Par transformirao školski bus u dom | Video: 24sata/pixsell

S obzirom na to da provodite dosta vremena u ovoj prostoriji, bilo da se opuštate na kraju dugog dana ili posvećujete ovaj kutak radu od kuće ili čitanju, važno je uložiti vrijeme u planiranje ideja za udoban život u koji se možete povući.

Pogreške zbog kojih se dnevna soba čini hladnom

Stručnjaci su objasnili u čemu griješite i što možete učiniti umjesto toga. Srećom, mnoge prilagodbe su brze i jednostavne, koje će dnevnu sobu učiniti toplom i ugodnom u trenu.

1. Ne pridržavanje sheme boja

Uvijek treba pažljivo razmotriti shemu boja dnevne sobe, jer potpuno zanemarivanje jedne može učiniti da soba izgleda hladno i dosadno. Međutim, Molly Woodward-Moor, dizajnerica interijera i kreativna direktorica, ima zgodan savjet koji će vam pomoći u tome.

- Klasično interijersko pravilo koje pomaže u stvaranju kohezivne palete boja je metoda 60-30-10. Odaberite tri boje i podijelite ih na tri; dominantna boja, sekundarna boja i akcentna boja. Postoci su smjernica, ali ovo može biti koristan alat koji treba imati na umu kada stvarate ravnotežu unutar palete boja - ističe ona.

Poznato je da svijetle i blijede boje čine prostoriju hladnijom zbog svojih hladnih nijansi. Iz tog razloga, najbolje je izbjegavati plave tonove jer oni mogu biti najveći krivac kada se radi o stvaranju ledene atmosfere, objašnjava stručnjakinja za dizajn interijera Margaret Larson, iz Sustainable Furniture.

- Ako želite stvoriti ugodan ambijent unutar dnevne sobe, preporučujemo da odaberete paletu boja s toplim tonovima poput nijansi rumenila ili breskve. Hladne, svijetle boje izvrsne su za korištenje kako bi se prostorija učinila većom, ali treba ih koristiti umjereno ako želite da dom bude topao - slaže se Nicholas Auckland, stručnjak za grijanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

POGLEDAJTE ŠTO NAM JE U INTERVJUU OTKRILA DIZAJNERICA INTERIJERA MIRJANA MIKULEC:

2. Bez slojevitog ukrašavanja prozora

- Nenanošenje slojeva na prozore velika je pogreška u hladnijim mjesecima. Baš kao što je odjeća s jaknom i šalom toplija od košulje, više prozora osigurava dodatnu izolaciju i zaštitu - dodaje Lisa Cooper, voditeljica proizvoda.

Razmislite o kombiniranju sjenila s idejama zavjesa u dnevnoj sobi. Možete mijenjati teksture i različite težine materijala kako biste postigli pravu ravnotežu, donosi MSN.

Tijekom zimskih mjeseci ova prostorija može postati hladna zbog propuha koji ulazi s vrata i prozora. Kako biste to izbjegli, razmislite o postavljanju toplinskih zavjesa jer će one pomoći zadržati toplinu u dnevnoj sobi i spriječiti svaki propuh koji može ući u prostoriju - objašnjava Colette Toman, stilistica interijera.

3. Samo jedna tekstura

- Jedan od najbržih načina da unesemo taj topao i ugodan osjećaj je dodavanje slojeva mekog namještaja u naše domove, kao što su navlake, jastuci i zavjese - kaže Debbie Leigh, voditeljica dizajna.

U dnevnoj sobi, pametno slojeviti tekstil ne samo da stvara kohezivni izgled, već pomaže stvoriti osjećaj topline, istaknuli su stručnjaci

- Miješanje tekstura tkanina ključno je za postizanje doista udobnog izgleda - slaže se stručnjakinja Helen Shaw.

Zato razmislite o slojevitosti baršuna, tkanja, pletiva i pamuka preko mekanog namještaja kako biste svoju sobu povezali, jer ako u njoj budete imali taktilne tkanine i teksture, stvorit ćete ugodan prostor, slaže se Ann Marie Cousins.

Foto: 123RF

4. Ostavljanje golih podova

- Nije iznenađenje da 'goli' podovi, posebno oni od pločica ili betona, mogu učiniti sobu hladnom - kaže stručnjak za kućni DIY i vlasnik tvrtke, Glen Peskett.

Dakle, ako ste se udaljili od ideje velikih tepiha u svojoj dnevnoj sobi koji prekrivaju veću površinu, i dalje ćete morati razmotriti ideje za iste kako biste prostoru pružili fizičku i vizualnu toplinu. Slojeviti tepisi mogu činiti čuda; odlučite se za tepihe velikih površina s mekim teksturama - dodaje Glen. Ne samo da će dodati estetsku privlačnost, već djeluju i kao izolacija, sprječavajući izlazak topline kroz podove.

5. Odabir premalog namještaja

- Vaš će kauč vjerojatno biti najveći komad namještaja u dnevnom boravku, stoga neka se računa. Imati premalo mjesta za sjedenje ili ih rasporediti na način koji ne potiče razgovor može stvoriti hladnu, neugodnu atmosferu - upozorava Jemma Jaques, voditeljica vizualnog dizajna.

Odaberite najveći kauč koji možete za svoj prostor, pazeći da ostavite dovoljno mjesta za ljude da hodaju uokolo bez sudaranja s stvarima. Postavljanje sofe jedne nasuprot druge ili oko žarišne točke kao što je kamin također će pomoći u stvaranju topline.

- Pravi raspored je važan pri stvaranju tople i ugodne dnevne sobe - slaže se stručnjakinja Sophie Clemson. Ako je namještaj poredan uza zidove i daleko jedan od drugoga, to ne stvara ugodnu atmosferu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Oslanjanje na 'veliko svjetlo'

- Ako je prva stvar koju napravite kad uđete u sobu paljenje 'velikog svjetla', odmah prestanite - predlaže Jemma. Svijetla gornja rasvjeta može učiniti sobu hladnom i kliničkog izgleda.

Umjesto toga, isprobajte prekidače za prigušivanje kako biste prilagodili intenzitet, ili još bolje, stvorite ugodan ambijent s mješavinom zidnih svjetiljki, podnih i stolnih. Također vrijedi provjeriti žarulje; zamijenite hladne tonove toplim ili nježno bijelim žaruljama koje oponašaju prirodno svjetlo i odmah se osjećaju toplije, dodaje ona.

Postoji i nekoliko drugih pogrešaka u rasvjeti dnevne sobe koje biste željeli izbjeći, kao što je ignoriranje prirodne rasvjete. Dakle, vrijedi slojevito slagati ideje za rasvjetu u dnevnoj sobi kako bi funkcionirala za razne zadatke i vodila vas iz sezone u sezonu.

7. Odabir krivog materijala za kauč

- Kada je riječ o odabiru prave tkanine za kauč, vodite računa o tome kako će ona utjecati na dojam u sobi. Tijekom zimskih mjeseci lan i koža mogu učiniti prostoriju hladnijom, to je zbog njihove povezanosti s ljetom i morskom prozračnošću - objašnjava stručnjakinja Patricia Gibbons. Odlučite se umjesto toga za bogati baršun; prirodno je deblje, brzo se zagrijava i zadržava toplinu kako bi stvorili udoban, primamljiv prostor.

8. Previše minimalistički

- Iako minimalizam može biti moderan, pretjerano oskudnoj dnevnoj sobi općenito nedostaje topline - smatra Nicholas.

Dodajte vizualne slojeve i osobne dodire kroz ukrasne predmete poput umjetnina, biljaka i knjiga kako bi vaš prostor bio privlačniji i ugodniji. Toplina može biti emocionalna, a ne samo vizualna, tako da dodavanje elemenata vlastitog karaktera i osobnosti u dom može učiniti da se osjećate privlačnije i odražavati će vaš stil, navodi Amy Wilson, dizajnerici interijera.

Uvođenje personaliziranih detalja kroz vintage namještaj, eklektične dodatke i svijeće pridonijet će osjećaju domaćeg doma koji će pridonijeti toplini.

Foto: dreamstime/ilustracija

9. Neuklapanje televizora u cjelokupni dizajn

Postavljanje televizora na zid vrlo je praktično rješenje, ali veliki crni ekran u središtu sobe ponekad može umanjiti ugodnu atmosferu, pogotovo ako je zid iza prazan, kaže James.

- Da biste to riješili, mogli biste razmisliti o uokvirivanju TV-a dodavanjem ugradbenih jedinica ili jednostavnih ploča na zidu iza. To će dodati interes i boju koja će odvratiti pažnju od praznog zaslona - predlaže.

Koje boje i materijali općenito čine prostoriju hladnijom?

- Bijele i svijetlo sive boje čine svaku prostoriju hladnom, bilo da ih koristite na zidovima ili u namještaju - upozorava Nicholas.

Trend svijetlo sive trenutačno vjerojatno utječe na to kako mnogi domovi ostavljaju određen dojam, a siva je posvuda glavni razlog zašto se soba čini još hladnijom i još praznijom.

- Morate biti oprezni kada koristite sivu u svojoj dnevnoj sobi, ako ima plave nijanse, sobu može učiniti hladnom - slaže se Sophie. Umjesto toga, hladne, svijetle boje trebalo bi koristiti umjereno ako želite da vaš dom bude topao, zaključuje Nicholas.