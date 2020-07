- Vjerujemo da \u0107e nove vrste putnika zahtijevati privatnost ili \u0107e za to htjeti nadoplatiti onoliko koliko bi platili za mogu\u0107nost spavanja - rekao je O'Neill.

O'Neill\u00a0tako\u0111er tvrdi da \u0107e njegova sjedala\u00a0omogu\u0107iti ve\u0107ini zrakoplovnih kompanija da odr\u017eavaju svoj broj putnika bez \u017ertvovanja udobnosti putnika. Sjedala su izra\u0111ena s ograni\u010denim pomi\u010dnim \u010dvorovima,\u00a0od kompozitnih materijala najvi\u0161eg standarda, koji smanjuju izravne tro\u0161kove odr\u017eavanja za aviokompanije.

Gornja sjedala dolaze s teleskopskim ljestvama tako da se gosti mogu lako popeti na njih. Svako sjedalo tako\u0111er \u0107e sadr\u017eavati prostor za noge koji se spu\u0161ta kako bi se osiguralo vi\u0161e osobnog prostora i vi\u0161e polo\u017eaja za spavanje, \u0161to je odli\u010dna vijest za sve koji se vole ra\u0161iriti i okretati se.

Konfiguracija je \u010dak dovoljno velika da roditelji i mala djeca mogu zajedno le\u017eati. Kao \u0161to je O'Neill napomenuo, on je ovaj koncept osmislio za let izme\u0111u New Yorka i Singapura prije nekoliko godina, mnogo prije nego \u0161to je krenula pandemija.

Isto tako, O'Neill je 2019. godine podijelio svoj koncept na izlo\u017ebi Aircraft Interiors u Hamburgu, u Njema\u010dkoj, ali tada su pojavili novi interesi nakon izdavanja novih smjernica za socijalnu distancu. No, sada O'Neill samo treba provesti potrebna sigurnosna ispitivanja, za \u0161to bi mu trebalo oko\u00a0tri godine kako bi sjedala za\u017eivjela i bila dostupna svim putnicima koji \u017eele udobno putovati, pi\u0161e Insider.

Dizajnirao dvokatna sjedala u avionu: Putnici mogu i ležati

Kada je u pitanju budućnost letenja, dizajnerske tvrtke postale su kreativne. To dokazuje i nedavna inovacija tvrtke Zephyr Seat koja je dizajnirala avionska sjedala na dva kata

