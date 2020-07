A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on May 17, 2020 at 4:02am PDT

Od malena su, obja\u0161njava, priroda i divlje \u017eivotinje ne\u0161to oko \u010dega je vrlo strastven, pa je svoju omiljenu knjigu o \u017eivotu ptica sa sobom svugdje nosio i prije nego je uop\u0107e znao \u010ditati.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Mar 27, 2020 at 12:45am PDT

Prvi je fotoaparat Saarinen dobio kada mu je bilo 15 godina, a tri godine kasnije objektiv kamere\u00a0uperio je prema \u017eivotinjama.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jun 5, 2020 at 10:01am PDT

- Do 18. sam godine \u017eivotinje\u00a0samo promatrao i divio im se\u00a0 - rekao je za Insider, a onda je ka\u017ee shvatio da s fotografijom mo\u017ee i drugima do\u010darati ono \u0161to sam osje\u0107a dok potiho promatra \u017eivotinje.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jun 16, 2020 at 10:17am PDT

Dvogled je\u00a0Saarinen tad zamijenio s\u00a0foto aparatom\u00a0koji nije\u00a0odlo\u017eio do danas, a pri\u010da i kako mu je\u00a0jedan od najupe\u010datljivijih trenutaka iza fotoobjektiva, koji mu je i odredio karijeru,\u00a0bio\u00a0susret s\u00a0mladim lisicama.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jan 18, 2020 at 9:44am PST

- U svibnju 2017. godine prvi sam put\u00a0nai\u0161ao na skroz\u00a0male lisice koje su do\u0161le skroz do ku\u0107e u kojoj sam \u017eivio - prisjetio se FInac trenutka kad je shvatio da je\u00a0fotografiranje \u017eivotinja, posebno njihove mladun\u010dadi, njegov \u017eivotni poziv i ne\u0161to s \u010dim se \u017eeli baviti i profesionalno.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jun 13, 2020 at 11:22am PDT

Od tad je, ka\u017ee, sve vi\u0161e boravio u\u00a0prirodi tra\u017ee\u0107i\u00a0divlje \u0161umske stanovnike.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Apr 2, 2020 at 10:55pm PDT

- Kada tra\u017eite mlade \u017eivotinje trebate prona\u0107i gdje se kote ili gdje im je gnijezdo - ka\u017ee fotograf koji poput detektiva traga za rupama\u00a0za gnije\u017e\u0111enje, otiscima\u00a0ili tragovima \u017eivotinjskog izmeta\u00a0- sve kako bi bolje\u00a0razumio kuda\u00a0se i kad \u017eivotinje kre\u0107u.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jun 13, 2020 at 11:22am PDT

Zatim se, pri\u010da,\u00a0nave\u010der ili rano ujutro vra\u0107a na mjesto pronalaska traga i \u010deka.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Apr 21, 2020 at 10:39am PDT

- To obi\u010dno\u00a0zahtijeva puno strpljenja jer nikad ne znate kada \u0107e iza\u0107i - rekao je, a dodaje i da mu \u010dak 95 posto vremena ode na tra\u017eenje i \u010dekanje \u017eivotinja, a samo pet\u00a0posto\u00a0na fotografiranje.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Jun 6, 2020 at 9:27am PDT

Fotografiranje svake \u017eivotinjske vrste, pri\u010da Saarinen, zahtijeva i tra\u017eenje informacija u knjigama ili online, kako bi\u00a0bolje razumio\u00a0njihovo pona\u0161anje i lak\u0161e ih prona\u0161ao.

A post shared by Ossi Saarinen (@soosseli) on Apr 30, 2020 at 9:52am PDT

A i vrijeme za fotografiju mu je, ka\u017ee, ograni\u010deno.

- Fotografiram samo kasno nave\u010der i rano ujutro - ka\u017ee i obja\u0161njava da kad\u00a0sunce izlazi, kao i\u00a0kad zalazi, \u017eivotinje postaju manje aktivne. Osim toga, pogor\u0161ava mu se i svjetlo za dobru fotografiju, a u to vrijeme ima i ljudi koji \u0161etaju \u0161umom i smetaju mu ili \u010dak otjeraju \u017eivotinju.

- Zato se, kad radim ujutro, budim prije izlaska sunca -\u00a0dodao je. Ljeti je to, ka\u017ee, izme\u0111u 2\u00a0i\u00a03 sata ujutro. No ni\u0161ta mu to nije te\u0161ko, dodaje fotograf koji \u0107e za dobru fotku u \u0161umi i prespavati.\u00a0

Finski fotograf dane provodi u šumi - da snimi bebe životinja

Do 18. godine života životinje sam ih samo promatrao i divio im se, kaže Ossi Saarinen, a tad je shvatio da fotografijom može i drugima dočarati ono što sam osjeća

<p>Finski fotograf<strong> Ossi Saarinen</strong> za sebe kaže da je prvenstveno zaljubljenik u prirodu, pa se može reći kako Saarinen živi svoj san: on se posvetio fotografiranju životinja u prirodi i dokumentiranju života raznih vrsta u njihovom prirodnom okruženju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO SA SIMPATIČNIM PINGVINIMA:</strong></p><p>A za dobar kadar životinje nije mu, kaže, problem ni istraživati o ponašanju pojedinih vrsta, pratite tragove životinje po šumi i slijediti trag izmeta, buditi se u tri ujutro ili cijeli dan provesti u tišini, skriven, čekajući...</p><p>- Nevjerojatno je zadovoljstvo fotografirati u prirodi i promatrati sve te divlje životinje i njihovu svakodnevicu - kaže Saarinen.</p><p>Od malena su, objašnjava, priroda i divlje životinje nešto oko čega je vrlo strastven, pa je svoju omiljenu knjigu o životu ptica sa sobom svugdje nosio i prije nego je uopće znao čitati.</p><p>Prvi je fotoaparat Saarinen dobio kada mu je bilo 15 godina, a tri godine kasnije objektiv kamere uperio je prema životinjama.</p><p>- Do 18. sam godine životinje samo promatrao i divio im se - rekao je za<a href="https://www.insider.com/nature-photos-of-baby-animals-foxes-otters-bears-2020-7#saarinen-has-to-cater-to-the-animals-schedules-to-get-the-right-photos-9" target="_blank"> Insider</a>, a onda je kaže shvatio da s fotografijom može i drugima dočarati ono što sam osjeća dok potiho promatra životinje.</p><p>Dvogled je Saarinen tad zamijenio s foto aparatom koji nije odložio do danas, a priča i kako mu je jedan od najupečatljivijih trenutaka iza fotoobjektiva, koji mu je i odredio karijeru, bio susret s mladim lisicama.</p><p>- U svibnju 2017. godine prvi sam put naišao na skroz male lisice koje su došle skroz do kuće u kojoj sam živio - prisjetio se FInac trenutka kad je shvatio da je fotografiranje životinja, posebno njihove mladunčadi, njegov životni poziv i nešto s čim se želi baviti i profesionalno.</p><p>Od tad je, kaže, sve više boravio u prirodi tražeći divlje šumske stanovnike.</p><p>- Kada tražite mlade životinje trebate pronaći gdje se kote ili gdje im je gnijezdo - kaže fotograf koji poput detektiva traga za rupama za gniježđenje, otiscima ili tragovima životinjskog izmeta - sve kako bi bolje razumio kuda se i kad životinje kreću.</p><p>Zatim se, priča, navečer ili rano ujutro vraća na mjesto pronalaska traga i čeka.</p><p>- To obično zahtijeva puno strpljenja jer nikad ne znate kada će izaći - rekao je, a dodaje i da mu čak 95 posto vremena ode na traženje i čekanje životinja, a samo pet posto na fotografiranje.</p><p>Fotografiranje svake životinjske vrste, priča Saarinen, zahtijeva i traženje informacija u knjigama ili online, kako bi bolje razumio njihovo ponašanje i lakše ih pronašao.</p><p>A i vrijeme za fotografiju mu je, kaže, ograničeno.</p><p>- Fotografiram samo kasno navečer i rano ujutro - kaže i objašnjava da kad sunce izlazi, kao i kad zalazi, životinje postaju manje aktivne. Osim toga, pogoršava mu se i svjetlo za dobru fotografiju, a u to vrijeme ima i ljudi koji šetaju šumom i smetaju mu ili čak otjeraju životinju.</p><p>- Zato se, kad radim ujutro, budim prije izlaska sunca - dodao je. Ljeti je to, kaže, između 2 i 3 sata ujutro. No ništa mu to nije teško, dodaje fotograf koji će za dobru fotku u šumi i prespavati. </p>