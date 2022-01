Joanna Fortune, psihoterapeutkinja i autorica knjiga, potiče roditelje i skrbnike da djecu izvedu van svaki dan, idealno na barem dva sata. Provođenje vremena vani, igrajući se na otvorenom u prirodi, može pomoći u smanjenju razine anksioznosti i smanjenju hiperaktivnosti kaže Fortune.

- Djeca trebaju dva do tri sata fizičke igre na otvorenom, a mnogi to ne dobivaju. To im pomaže u učenju, procesuiranju i sagorijevanju energije. Vrijeme na otvorenom smanjuje anksioznost i hiperaktivnost, podiže raspoloženje i izgrađuje vještine zajedničke igre - govori Fortune.

Kada su djeca sretnija i opuštenija, budna i usklađena, otvorenija su za učenje. Izlazak vani s djecom koristit će i vama.

- Djeca imaju velike koristi od trčanja, skakanja, penjanja i igranja na otvorenom, udišući svježi zrak - kaže Joanna.

Iako bi dva sata dnevno mogla biti idealna, svako vrijeme provedeno na otvorenom može imati koristi, pa pokušajte uklopiti malo više vremena vani u svoj raspored, piše Metro.