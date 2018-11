Djeca starijih očeva imaju puno veći rizik za urođene defekte

Muškarci bi trebali započinjati obitelj prije nego što navrše 35 godina kako bi izbjegli rizik za svoje nerođene bebe, tvrde istraživači.

Istraživanje koje je pratilo 40 milijuna beba otkrilo je da se rizik od komplikacija kod porođaja počinje povećavati kada su očevi srednjih tridesetih godina i znatno je veći kod očeva starijih od 45 godina.

Desetljećima se žene upozoravalo da nije pametno odgađati osnivanje obitelji jer će na taj način ugroziti zdravlje svoje buduće djece. No novo istraživanje, objavljeno u British Medical Journalu, pokazuje da isti savjet vrijedi i za muškarce, piše Daily Mail.

- Znanstvenici su dosad gledati čimbenike koji utječu na zdravlje djeteta s majčine strane, a ovo istraživanje pokazuje da je zdravlje beba 'timski sport', te da i dob oca pridonosi zdravlju djeteta - izjavio je profesor Michael Eisenberg s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford.

Rekao je da jednom kada otac prijeđe 35. godinu, kod bebe se povećava mogućnost za urođeni defekt, a da se taj rizik značajno povećava kod očeva u četrdesetim i pedesetim godinama.

- To je zato što sa svakom godinom muškarac akumulira dvije nove mutacije u DNK svoje sperme.

U usporedbi s očevima koji imaju između 25 i 34 godine, djeca muškaraca čija je dob između 35 i 44 su u prosjeku imala pet posto više šanse za prijevremeni porod i nisku porođaju težinu.

Foto: Thinkstock

Kod muškaraca koji su postali očevi sa 45 i više godina, šansa za ostanak novorođenčeta na intenzivnoj njezi je čak 14 posto, a isti rizik je i za prijevremeni porod. Čak 18 posto više novorođenčadi će imati neku vrstu napada, a 14 posto će imati manju porođajnu težinu.

Ako je otac u pedesetima, postoji 10 posto veći rizik da će njegovo dijete nakon poroda biti na respiratoru, te 28 posto veći rizik da će beba trebati intenzivnu njegu.

Prosječna starost očeva u 2016. godini bila je 33,3 godine, gotovo četiri više nego 1974, kada su u prosjeku imali 29,4 godine. Starost majki porasla je u istoj mjeri kao i kod očeva - za četiri godine. U 2016. godini prosječna dob majki je bila 30,4 godine, a 1974. prosjek je bio 26,4 godine.

Apsolutni rizici su relativno mali

Profesor Eisenberg je usporedio rizike s dobitkom na lotu.

- Ako kupite dvije srećke za lutriju umjesto jedne, vaše šanse za dobitak su se povećale za 100 posto, ali uzevši u obzir koliko je ukupno prodano sreći, vaša šansa da dobijete na lutriji je i dalje jako mala - izjavio je.

- To znači da je to povećanje za 100 posto jako relativno. Činjenica je da su vam se šanse udvostručile, ali uzevši u obzir ukupni broj srećki, i dalje je šansa da baš vi dobijete jako mala. Ovo je jako ekstreman primjer, ali isti koncept se može primijeniti na to kako gledate na šanse za potencijalne probleme kod poroda - objasnio je.

- Veliki postotak urođenih defekta bi se spriječio da su se očevi ranije odlučili na zasnivanje obitelji, po mogućnosti prije 45. godine života - zaključuje dr. Eisenberg.