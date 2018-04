Djeca teže slušaju roditelje koji vole puno zapovijedati u odgoju

Imate li nekad osjećaj da su djeca stvorena samo da vas živciraju? Svi se roditelji ponekad osjećaju upravo tako te svoju ljutnju prema djeci najčešće otpuštaju dernjavom. No prema Halu Edwardu Runkelu, autoru knjige 'Screamfree Parenting', dernjava je najgora stvar kojoj možete pribjeći u tim trenucima.

Roditelji trebaju shvatiti da se odgajanje ne vrti samo oko djece te da su i oni bitan dio tog procesa. Kad počnu uzimati u obzir svoje želje i osjećaje, njihova veza s djecom će se uvelike poboljšati. Prvi savjet koji Runkel daje roditeljima je da djecu prestanu odgajati reaktivno te da postanu proaktivni u odgoju.

Kad vičete na djecu, samo reagirate na njihov nestašluk, no ne šaljete im poruku o poželjnom ponašanju. Važno je usmjeravati djecu u ispravnom smjeru prije nego što počnu raditi loše stvari. Ako znate da vaše dijete često radi nešto što ne bi smjelo, pokušajte ga na miran način podučiti manama njegova ponašanja prije nego što to učini ponovno. Proaktivan odgoj sastoji se u postavljanju jasnih granica ponašanja, koje i vama i djetetu ostavljaju dovoljno prostora za neometan razvoj.

Dobro promislite kad vaši zahtjevi prema djeci dolaze iz zaštitničkih osjećaja, a kad iz potrebe za zapovijedanjem. Djeca osjećaju kad roditelji stavljaju pred njih neke zahtjeve samo da bi ih podvrgli svojoj disciplini i u tim trenucima se počinju ponašati “zločesto”. Djeca bolje reagiraju na smislena objašnjenja i zadatke. Dječji nestašluk najčešće je reakcija na pogrešne odgojne metode. Stoga se u odgoju djece korisnije fokusirati na ponašanje roditelja nego na ponašanje same djece. Djeca su mnogo pametnija nego što roditelji često misle. Ona također trebaju mnogo više vlastitog prostora za razvoj nego što im roditelji ostavljaju.

“Ne” je jedna od prvih riječi koju djeca nauče. Kad kažu “ne”, ona to ozbiljno misle i često ih je bolje ostaviti na miru, nego forsirati da učine ono što vi tad želite. Kroz ovakav pristup djeca mnogo brže odustanu od riječi “ne” i počnu više slušati roditelje. Roditelji koji se ponašaju previše autoritativno često odgajaju djecu koja kasnije imaju velikih problema s autoritetima uopće, što im može donijeti mnogo neprilika u životu. Kako bi dijete znalo na ispravan način iskoristiti prostor koji mu ostavljate za razvoj, važno je postaviti mu čvrstu strukturu. To činite tako da im konstantno prikazujete posljedice njihova ponašanja. Pazite da te posljedice nisu izražene u obliku prijetnji ili roditeljskih zabrinutosti, nego mirno i racionalno izloženih činjenica. Djeca imaju mnogo veću sposobnost racionalnog shvaćanja nego što roditelji misle. Najvažniji savjet koji Runkel daje roditeljima jest da najprije nauče voljeti i poštovati sami sebe te da ne upadnu u zamku uspoređivanja s drugim roditeljima i djecom. To će navesti djecu da ih više vole i poštuju.