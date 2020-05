Djeca vole ispunjavati zadatke, učinite im ih još zabavnijima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljudi su krivi za veći prijenos virusa sa životinja na čovjeka

Mnogi će kućne zadatke shvaćati kao zamorne i naporne. Čini se kao da je riječ o dužnostima koje netko mora obaviti prije nego što se počne zabavljati, opusti se na trosjedu ili zaradi svoj džeparac, piše PsychologyToday.

POGLEDAJTE VIDEO: Propusti u odgoju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije točno da zadaci nisu dobri za djecu. Istraživanja otkrivaju da kućanski poslovi djeci pomažu kod kasnijeg uspjeha u životu. Marty Rossman sa Sveučilišta Mississippi koristeći podatke koje je prikupljao 25 godina otkrio je da su djeca koja su u dobi od tri i četiri godine sudjelovala u kućanskim poslovima kasnije u životu bila bolje prilagođena, imala su bolje odnose s prijateljima i članovima obitelji te uspješnije karijere.

Foto: Dreamstime

No i dalje, pomisao na kućanske poslove izaziva nezadovoljstvo. "Napravi svoje zadatke", "Jesi li obavio svoje zadatke", "Očekujem da najprije dovršiš kućanske poslove". To sve zvuči više kao kazna, kao da tjerate dijete da jede prokulice ili ide liječniku na cijepljenje.

No ako razmišljate o kućanskim poslovima kao o "posebnim zadacima" ili "smislenim ulogama", to može vratiti zadovoljstvo u obavljanje tih zadataka. Mala djeca jednostavno vole zadatke. Dok uče kako sami obaviti nešto, kao što je, primjerice, pospremiti svoj tanjur u perilicu posuđa ili se odjenuti samostalno, važno je davati im zadatke koji će im ukazati da su dio zajednice. Djeca su prirodno motivirana pomagati članovima obitelji, prijateljima, pa čak i strancima. Vole pokazati koliko znaju i mogu.

Foto: Dreamstime

Djeca vole pomoći

Djeca jednostavno vole pomagati drugima. Možete im zadati zadatak da maramicom prebrišu mokri tobogan kako bi ga druga djeca mogla koristiti. Ili mogu rukovoditi pisanjem čestitke prijatelju. Kako bi pomogli obitelji, djeca mogu potražiti i spariti čarape nakon pranja ili spremiti pribor za jelo nakon korištenja.

Možete im dati zadatak da umotaju sve rođendanske darove ili, kako biste im ojačali finu motoriku, mogu svojim malim dječjim škaricama otvarati pakete. Mogu pripremiti košarice za muffine prije nego što ih ispečete, dodati hranu za stolom ili pomoći u posluživanju. Mogu pomoći i u čišćenju stola nakon objeda.

Vole se gibati

Mala djeca vole stalno biti u pokretu i to je za njih dobro. John Ratey, autor knjige 'A User's Guide to the Brain', ističe kako je tjelovježba čudotvorna za mozak. Djeca obožavaju čistiti snijeg, usisavati prašinu, skupljati rublje za pranje iz različitih prostorija i potom otrčati na drugi kraj kuće kako bi donijeli papirnate ubruse za čišćenje stakla.

Foto: Dreamstime

Vole raditi uz roditelje

Ako kućanske poslove radite uz djecu, zajedništvo će rezultirati povezivanjem i dubljim smislom takvih zadataka. Pranje automobila jedanput na tjedan s tatom ili kupovina namirnica s mamom, zalijevanje cvjetnjaka s bakom. Sve to djetetu pruža mogućnosti da se približe važnim odraslima u njihovom životu.

Treba im vlasništvo, neovisnost i osjećaj moći

Potreba za osjećajem kontrole i moći je među osnovnim ljudskim potrebama. Djeca vole biti "glavna" i imati osjećaj da upravljaju situacijom. Primijenjeno u svakodnevicu, mogu na obiteljskoj zabavi biti zaduženi za puštanje glazbe, dočekati uzvanike i svakome ponuditi piće. Mogu imati zadatak svakog jutra provjeriti vremenske prilike i mlađoj braći reći trebaju li odjenuti topliju odjeću.

Foto: Dreamstime

Još malo radosti

Najmanji dodaci mogu posao učiniti dvostruko zabavnijim, Ako mališan mora oprati prozore, dodavanjem malih ljestvi posao će se činiti daleko zabavnijim. Ako moraju očistiti svoje igračke, dodajte glazbu tom iskustvu. Ako moraju pisati zahvalnice, dajte im naljepnice kojima će ih ukrasiti. Ako pomažu u kupnji, dajte im da provjere listu namirnica kako bi vas upozorili ako ste nešto zaboravili.

Pitajte ih za njihove ideje

Ključna razlika između nametnutog zadatka i onog u kojem će uživati je mogućnost da se izraze. Ako dijete treba urediti prostor za rođendansku zabavu, pitajte ga koje su njegove ideje. Žele li napuhati balone, napisati mnogo malih poruka ili napraviti jednu veliku preko čitave sobe. Ako pomažu u vrtu, koje povrće žele posaditi? Žele li ga zalijevati tijekom jutra ili prije spavanja? Ako pakiraju grickalice za izlet, žele li banane ili jabuke?

Foto: Dreamstime

Rotacija

Ako dijete svakog tjedna radi druge zadatke, time ćete spriječiti dosadu i manjak motivacije. Primjerice, može se izmjenjivati s braćom oko postavljanja stola, čišćenja nakon večere ili pranja posuđa.

Zahvalite i potaknite

Kao i odrasli, djeca također uživaju u pohvali. "Hvala što si mi pomogao grabljati lišće. Kako si ga ugurao u vreću, uspjeli smo obaviti dvostruko više posla", "Hvala što si oprao suđe. Nisam mislila da ćeš uspjeti ostrugati ono zagoreno ulje na tavi, no zbilja si to odlično napravio".

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: WHO: Nije još vrijeme za blaže restrikcije i izlaske iz izolacije

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: