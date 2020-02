Kućanski poslovi koje mrzite i što to govori o vašoj osobnosti

Ribanje kade

To pokazuje spontanost i zaziranje od dugoročnog planiranja. Ovakvi ljudi nikako ne mogu shvatiti one koji se ne odvajaju od svojih popisa zadataka i obveza.

Organiziranje ormara

Izbjegavanje ovog posla otkriva optimističnog čovjeka. Iako zna kako je, na primjer, prošlo ljeto i došla zima, i morao bi presložiti odjeću u ormaru, pomislit će na to ali neće ništa poduzeti. Ili, ako to i odluči napraviti, radit će to s teškom mukom.

Pranje suđa

Ljudi kojima je najteži posao u kućanstvu pranje suđa su kreativni. Oni će rado satima isprobavati novi recept, gomilati prljavo suđe, ali teško će im biti čak staviti ga u perilicu, a kamoli oprati ručno.

Sakupljanje lišća na dvorištu

Osobenjaci uživaju u pogledu na predivne jesenske boje, ali izbjegavaju sakupljati nagomilano lišće - to doživljavaju kao nepotrebno gubljenje vremena.

Slaganje i peglanje rublja

Oni koji ne vole ovaj posao su praktični i često nakon pranja rublja pomisle - "Zašto sam ga baš danas stavio prati?". Razmišljaju, također, čemu slagati rublje prije peglanja, bolje ga ostaviti razbacano na gomili.

Foto: Dreamstime

Čišćenje frižidera

Perfekcionisti nikako ne mogu smisliti čišćenje frižidera i taj posao odgađaju dokle god mogu. Oni na ništa ne vole raditi polovično, pa bi frižider morao biti savršeno očišćen i posložen, a to im se ne da.

Ribanje pločica u kupaonici

Dubokoumni mislilac širokog pogleda na svijet kupaonicu gleda izdaleka, a tako mu pločice izgledaju savršeno čistima i nema nikakve potrebe ribati ih. Iako im je stalo do detalja, gubljenje vremena i znojenje "zbog tako nebitne stvari kao što su pločice" vide kao gubitak vremena.

Brisanje prašine

Ljudi kojima je brisanje prašine prevelik napor su realistični. Njima nema smisla raditi taj posao ako će se sat vremena kasnije zrnca prašine ponovno početi taložiti posvuda. Radije će vrijeme potrošiti na neku aktivnost koja ih veseli.

Usisavanje

Umjetnički tipovi gledaju na usisavač kao na neprijatelja. Njima je taj posao previše dosadan i nimalo kreativan jer se sve svodi na povlačenje naprijed - nazad i slušanje iritantne buke, prenosi Country Living.

