Dječak zbog raka izgubio nogu, koljeno mu napravili od stopala

Nakon što mu je rijedak oblik raka kostiju, osteosarkom, zahvatio bedro i toliko uništio bedrenu kost da je ona u svakom trenutku mogla puknuti, strastveni sportaš, 14-godišnji Jacob Bredenhof iz Abbotsforda u Kanadi, odlučio je podvrći se rotacijskoj plastici, piše Daily Mail. Riječ je o teškoj operaciji u sklopu koje mu je bedrena kost zamijenjena potkoljenicom zakrenutom za 180 stupnjeva, tako da mu stopalo sada zamjenjuje koljeno. Tako će mu nakon oporavka na stopalo moći pričvrstiti protezu.

Iako nije bio siguran da želi prolaziti tako težak zahvat, liječnici su mu rekli da je to jedino rješenje koje će omogućiti da se jednog dana opet može baviti sportom, pa Jacob nije dugo dvojio. Danas već veselo hoda na štakama i unatoč tome što mnogi ljudi zure u njegovu nogu, s ponosom pokazuje svoje novo koljeno u otkačenim čarapama.

Kad ga je lani počelo boljeti koljeno, liječnici su najprije mislili da se bori s bolovima zbog sportske ozljede, no kako se bol pojačavala i pojavila se kvržica iznad koljena, pokazalo se da je riječ o ogromnom zločudnom tumoru, odnosno dva tumora na bedru.

- Prije operacije, upozorila sam ga da će ljudi vjerojatno buljiti u njega i da će zauvijek biti obilježen zbog toga što je imao rak. Upozorila sam ga i na to da bi mogao čuti ružne komentare koji će ga možda povrijediti, no rekao je samo: 'Nije me briga, želim to proći da bih se mogao baviti sportom i ostati aktivan' - priča ponosna Jacobova mama Tracy (34). Tako je, iako mu je ponuđena i mogućnost operacije bez rekonstrukcije gornjeg dijela noge, izabrao opciju koja će mu omogućiti da se vrati trčanju, košarci i skakanju na trampolinu.

Prije operacije Jacob je prošao 14 ciklusa kemoterapije, nakon kojih je toliko oslabio da je proveo u bolnici čak 150 dana. Operaciju je prošao u listopadu, a trajala je punih 9 sati. Trebalo je ukloniti oboljeli dio kosti i dio zdrave, kako bi se rak potpuno uklonio, što je u njegovom slučaju, srećom, uspjelo. Nakon operacije, tri tjedna nije mogao ustati bez pomoći i bolova, a sad već hoda sa štakama i šali se sa šarenim čarapama na mjestu gdje mu je ranije bilo koljeno. Često bira čarape s likom Supermena, s ružičastim flamingom, ananasima i palmama.

- Odlučio je da neće skrivati to što je prošao ni od koga i drži se toga čak i kad ljudi ružno bulje u nas - kaže njegova mama. Jacob više nema bolove i sada oko kuće šeta na štakama, a ako ga boli, vozi se u kolicima.

- Ne dopušta da ga bolest zaustavi, nedavno se čak igrao i na snijegu - priča Jacobova mama te dodaje kako je vrlo odlučan u tome da nastavi rehabilitaciju i uskoro dobije protezu. Zato obitelj ne sumnja u to da će Jacob uskoro zaigrati i košarku.

Što je osteosarkom?

To je najčešći tip raka kostiju u tinejdžera i mladih odraslih osoba, smatra se da je povezan s brzim rastom kostiju u doba adolescencije. Većina tumora obično se razvija oko koljena, u donjem dijelu bedrene kosti, ili u gornjem dijelu potkoljenice. Ako se rak nije proširio, stopa dugotrajnog preživljavanja je između 70 i 75 posto.

Procjenjuje se da se u SAD-u dijagnosticira 800-900 novih slučajeva osteosarkoma godišnje, od čega polovica kod tinejdžera, dok se u Velikoj Britaniji bilježi oko 30 novih slučajeva godišnje. Najčešće se prije operacije liječi kemoterapijom, kako bi se smanjio broj kancerogenih stanica, a nakon toga i operacijom. Tumor i okolna kost se uklanjaju, a uklonjena kost zamjenjuje rekonstrukcijom.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

>>> Bol u kostima (u pokretu, u mirovanju ili pri podizanju predmeta)

>>> Prijelomi kostiju

>>> Oteklina

>>> Crvenilo

>>> Šepanje

>>> Ograničenje kretanja zglobova