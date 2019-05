Djeci do šestog mjeseca uopće ne treba nuditi vodu ni napitke

Djeci do šestog mjeseca života roditelji trebaju davati samo mlijeko, a nakon toga povremeni gutljaj vode više nije opasan. Dijetetičarka Mayo Klinike, Kate Zeratsky, kazala je da djeca bez vode mogu živjeti do prvog rođendana.

- To je zato što svu tekućinu koja im treba dobivaju kroz majčino mlijeko ili dojenačke formule. Čak i tijekom vrućih dana svu potrebnu hidraciju dobivaju iz ta dva izvora - upozorila je Zeratsky.

Pravilo je da se dojenčadi do šestog mjeseca života ne daje ništa osim majčina mlijeka ili formule. Razlog je taj što mlijeko sadrži sve važne nutrijente koji bebama trebaju, poput proteina, minerala, masti i drugih spojeva. Dodajući vodu, bebe ne dobivaju nutritivne sastojke važne za njihov rast. Budući da dojenčad brzo raste, energetske su im potrebe veće nego kod odraslih. Voda ne može ispuniti te potrebe, iako umanjuje glad. Zeratsky dodatno upozorava kako previše vode za bebe može biti fatalno.

- Do trovanja vodom dolazi kada u kratkom roku popijete previše vode. Zbog toga pada razina natrija u krvi, a to može biti ugrožavajuće - zaključila je.

Iskusni hrvatski pedijatar dr. Milivoj Jovančević navodi kako su takve tvrdnje ipak previše senzacionalističke jer on u svojoj dugogodišnjoj praksi nikad nije čuo da se neka beba negdje otrovala vodom, kao ni da su djeci roditelji tijekom prvih šest mjeseci davali vodu.

- To bi značilo da se djetetu daju tako velike količine vode da se ispiru elektroliti i dođe do trovanja vodom, ja to u svojoj praksi još nisam vidio ni čuo. U pravilu voda djeci ne treba, a samo u izvanrednim situacijama proljeva i povraćanja treba dodati tekućinu po uputama liječnika, ali ni tada nije riječ o vodi nego o oralnoj rehidracijskoj otopini. Preporuke su vrlo jasne. Dijete u prvih šest mjeseci treba biti isključivo na mlijeku. Dijete u prvim mjesecima zna popiti 150 mililitara mlijeka na kilogram težine na dan. Dakle, dijete od pet kila popije sedam i pol decilitara mlijeka tijekom 24 sata. To je kao da osoba od 50 kila popije sedam i pol litara mlijeka dnevno - objašnjava dr. Jovančević dodajući kako nakon šest mjeseci djetetu treba ponuditi vodu u količinama koliko želi i kada želi. Upozorava kako pritom treba voditi računa da su sokovi i slatki napitci vrlo štetni.

- Kad ne bi bilo slatkih napitaka, bilo bi 20 posto manje pretilih ljudi. Čak i ako je riječ o prirodnim sokovima i čajevima, dijete njima zbog ugode unosi velike količine šećera. Na taj način se pokreću metaboličke promjene koje vode u debljinu - zaključio je.

