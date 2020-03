Djeci sam bio otac i majka, a oni su danas veoma nesretni

Dragi Mevludine,

ostao sam bez volje otkad je mama umrla, kao da je sve lijepo otišlo s njom. Nakon godine dana ostavila me žena s tri sina, a ja sam se odlučio brinuti o njima, biti im mama i tata. U početku je bilo teško, no poslije sam uhvatio rutinu, ali nisam tražio novu ljubav. Najstariji sin je dobio sina, no cura ga je ubrzo ostavila. Najmlađi je dobio kćer, no i njega je cura ubrzo ostavila. Kao da svi prolaze isto što sam i ja, kao da su upoznali sirovu stranu života. Unuk i unuka za sada me nekako drže, ispunjavaju. Hvala.

šifra: 4 asa

Odgovor:

Pozitivni ste, borbeni, volite red, rad i disciplinu, no život vas je uvijek znao iznenaditi. Isuviše ste drugima vjerovali, a sebi premalo. Iza vas je brak, no i pored toga vi ste dobar tata, odnosno i mama. Drugi bi se vama trebali diviti, jer mnogo ste toga izdržali, u vama kao da ima božje snage, i on vam pomaže. Dobro je da se brinete za sinove, jer svašta bi s njima bilo da vas nije bilo, snalažljivi ste. Oni su naivni poput vas, no neiskustvo i dobrota ponekad čovjeku zadaju pokoji udarac. No najbitnije je što im vidim dobar posao, dobru budućnost i perspektivu. I oni će biti dobri i pošteni ljudi te vezani za vas. Nastojte s njima uvijek o svemu otvoreno razgovarati te im dati pokoji savjet i uputu. Vidim da ćete vi do kraja godine upoznati pozitivnu, ali razvedenu ženu. Bit će vedrog i nasmijanog duha te ćete se s njom povremeno družiti. Stabilizacija i napredak na mnogim poljima očekuju vas krajem ove i početkom iduće godine. Za dvije godine bit ćete sa svime zadovoljni.

