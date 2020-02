Moj unuk je stalno u dugovima, nikako da mu dođu bolji dani...

Dragi Mevludine,

unuka sam othranila, no ne vidim mu svjetlo na kraju tunela. Sve čega se dohvati ne ide mu od ruke. Ne vjerujem u vradžbine, ali kuća mu je nedovršena, a njemu i obitelji nikako da dođu bolji dani. Mislim da ga nešto muči, a sve smo mu dali. Hoće li se zaposliti, riješiti se dugova, hoće li mu biti bolje, jer dok nije tako, nije ni nama. Hvala.

šifra: zabrinuta baka

Odgovor:

Draga gospođo, vaš je unuk pomalo na svoju ruku, mnogo traži, a malo daje. Promjenjiva je raspoloženja, u duši je dobar, ali uvijek nezadovoljan, a takav će i ostati. Naučio je da mu se sve servira, da dođe na gotovo. Sad mu je opterećenje njegova obitelj, vidim napetosti i česte nesuglasice. Postao je agresivan i depresivan. Nažalost, sve shvaća olako i mislio je da tako može bez prevelika zalaganja i ulaganja. Sve mu to teško pada. Vidim i da je neodlučan te probleme u braku. Mnogo toga tu treba napraviti kako bi mu bilo bolje. No vidim da će do kraja godine ipak dobiti više samopouzdanja, postat će smireniji i ipak polako početi rješavati probleme. Shvatit će napokon kako bi trebao živjeti. Za tri mu godine vidim stabilizaciju u braku i poslu, a bit će zadovoljan i financijama, kao i cijela obitelj. Sad je u prolaznoj krizi, no supruga će biti uporna kako bi mu pomogla. Sve će biti u redu, no vi malo više na sebe mislite. Sretno.

