U mnogim obiteljima djeca o novcu uče od najmanjih nogu, a većini roditelja je pritom najpraktičnije osmisliti džeparac. Shema pseudo zaposlenja djeci daje mogućnost učenja o konceptu rada i štednji za stvari koje zaista žele umjesto da očekuju kako će im ih kupiti roditelji.

Zahvaljujući džeparcu djeca uče kako se ponašati odgovorno s novcem te kako biti strpljiv i ustrajan u štednji za stvari koje žele. Iako su to sve važne lekcije financijske pismenosti, pojedini roditelji mogli bi se začuditi koliko je praksa džeparca u drugim obiteljima različita, piše Parents.

Naime, ne postoji jedinstvena formula koja se može primijeniti na svu djecu, a roditeljske mogućnosti su različite. U nekim obiteljima roditelji će se poslužiti džeparcem kako bi nagradili ponašanje djece i naučili ih kako sudjelovati kao član u zajedničkom kućanstvu. Kod drugih je džeparac budžet koji mogu predvidjeti kako bi ispunili dječje želje ili pak investirali u njihove interese.

Stoga je pet roditelja podijelilo svoja iskustva o toj temi.

1. Budžet

Julina Ogilvie partnerica je u tvrtki koja se bavi financijskim savjetovanjem u Connecticutu. Majka je djevojčica u dobi od 10 i 12 godina.

- Odlučili smo svakog tjedna davati im džeparac u skladu s njihovim godinama, pa tako jedna prima 10 dolara (oko 63 kune), a druga 12 dolara (oko 75 kuna) na tjedan. Podrazumijeva se da zato sudjeluju u tjednim zadacima u kućanstvu, a uglavnom je riječ o pranju rublja, pospremanju posuđa iz perilice te hranjenju dva psa - kaže Ogilvie priznajući kako je ponekad teško ostati dosljedan s obzirom na trud koji djevojčice ulažu.

Usto, kako bi djecu naučila važnosti štednje, od njih traži da štede najmanje 20 posto svojih prihoda.

- To je osnova 50/30/20 budžetiranja, od čega 50 posto otpada na potrebe, 30 posto na želje i 20 posto na štednju. Planiramo investirati njihovu ušteđevinu. Kad sam desetogodišnjakinju pitala što vjeruje, koja će tvrtka nastaviti rasti, rekla je da će to biti Amazon jer su bili na našim vratima gotovo svakog dana tijekom pandemije. Kad uštedi dovoljno novca, kupit ćemo joj dionicu - smije se Ogilvie.

2. Plaća za posao

Paul Claybrook otac je šestero djece u dobi od 4 do 20 godina. On i supruga već 20 godina primjenjuju isti model za džeparac.

- Nema ga. No mi im pružamo mogućnost da zarade novac - ističe Claybrook dodajući kako time djecu uče osnovama poslovanja.

Osnovne dužnosti poput košenja travnjaka, iznošenja smeća ili pospremanja kreveta ne plaćaju.

- Tek kad završe osnovne dužnosti, mogu ponuditi da će napraviti nešto više u zamjenu za novac. Ili ćemo to ponuditi mi. Uvijek je riječ o dodatnom poslu koji ne obuhvaća njihove osnovne dužnosti i najčešće je riječ o nečemu što bismo supruga ili ja morali napraviti sami. Primjerice, to može biti pranje automobila, uređenje cvjetne gredice u vrtu ili pospremanje garaže - objašnjava Claybrook ističući kako djeci time omogućuje razvijanje vještina poput pregovaranja, rokova i plaćanja.

- Kad misle da su završili s poslom, provjerimo što su napravili kako bi to bilo u skladu sa našim očekivanjima i ovisno o dobi djeteta. Tek ako je sve u redu, platimo im. Ako nismo zadovoljni, ukažemo im na greške i tražimo da posao dovrše u skladu s tim. Ako ga ne dovrše, nećemo im platiti - opisuje Claybrook.

Vjeruje kako je na taj način stariju djecu naučio kako raditi. Počeli su čuvajući tuđu djecu, potom su se zaposliti, pa čak i pokrenuli vlastite tvrtke.

- Ako im pružite standard džeparca da će dobiti nešto za ništa, ili im plaćate nešto što bi ionako morali napraviti, djeca ne uče životne lekcije na kojima roditelji zapravo inzistiraju - otkriva tata.

3. Vrijednost vremena

Nicole Evert je edukatorica i mama četvero djece te osnivačica bloga Creating Butterflies na kojem često nudi rješenja za praktične probleme roditelja. Ona također smatra da djecu ne treba učiti kako je u redu primiti novac bez uloženog truda.

- Iako je džeparac idealan način da djecu naučite kako upravljati novcem i štednjom, mi smo se usredotočili na to kako djecu naučiti da zarade svoj džeparac. Ako djeci platite dolar (oko 6 kuna) za posao koji traje dvije minute, poput brisanja stola nakon objeda, tjedno može prikupiti i do 30 dolara (oko 190 kuna). Pazimo na to kako bismo djeci ukazali na vrijednost rada - kaže Evert.

Zato s djecom raspravlja o cijeni izvannastavnih aktivnosti, trošku materijala za radionice te cijeni svih zabavnih aktivnosti kojima se žele baviti tijekom mjeseca. Taj će novac zaraditi pomažući u kući. Tjedni džeparac pritom ne troši za učenje o upravljanju novcem i štednji, nego će za to poslužiti novac koji djeca dobiju na dar za rođendan ili od djedova i baka.

4. Digitalno je bolje o gotovine

Jessica Clark mama je devetogodišnjaka.

- Moj sin rijetko želi kupiti neki predmet, no zato voli igrati online igre,. Zato smo mu kupili pretplatu za kanal na kojem može prikupljati novac za virtualne igre koje igra i to prima umjesto tradicionalnog džeparca. Pravila su jednostavna. Sve što od njega tražimo je lijepo ponašanje, učenje i redovito pisanje zadaća - kaže Clark.

Ističe da je zadovoljna budući da se njezin sin školuje od kuće, pa ima priliku nadzirati njegovo učenje i ponašanje u slobodno vrijeme. Sa takvim načinom započeli su kad je dječak krenuo u prvi razred osnovne škole. Imao je šest godina i složili su se kako je mu ovakav program omogućuje sudjelovanje na način na koji to njemu odgovara. Kako količina novca na njegovom računu za igranje nije povezana sa količinom vremena koje provede u igri, mora naučiti kako da mu novac bude dovoljan za cijeli mjesec.

Clark kaže da ima osjećaj kako mu to omogućuje financijsku odgovornost u skladu s njegovim uzrastom, a savjetuje i drugim roditeljima djece iste dobi da taktiku primijene na druge online platforme poput Apple Musica ili Amazona.

5. Štednja

Lorie Anderson vodi blog MomINformed i majke je djevojčice u dobi od šest godina, sina u dobi od 11 i posinka u dobi od 16 godina.

- U dobi od 10 godina djeci otvaramo štedni račun i svakog mjeseca na njega uplaćujemo oko 150 kuna za početak. Zatim sjednemo sa svakim djetetom i pokažemo koliko treba štedjeti da kupio nešto što želi poput igre, novog mobitela ili konzole. Pomažemo im postaviti ciljeve i uskladiti štednju i potrošnju. Objasnimo im također da, iako ćemo i dalje kupovati hranu i odjeću za njih, sve ostale potrebe moraju mudro isplanirati.

Ona i partner ne očekuju da će djeca raditi kućanske poslove ili na drugi način uložiti trud kako bi dobili džeparac, a on također ne ovisi ni o njihovom ponašanju. U skladu s očekivanjima, ušteđevina se na taj način povećava, a djeca uče kako upravljati novcem.

- Kad bi nas tražili da kupimo slatkiše ili igračke, uputili bismo ih na njihov džeparac. Zabavno je promatrati kako se želje mijenjaju kad ih prisilite da troše svoj novac - smije se Anderson.

Pritom je objasnila da od dvoje starije djece koja imaju ušteđevinu, jedan sin više voli trošiti na sitnice, dok je drugi skloniji štedjeti za veće kupnje. Tijekom godina djeca su ispregovarala veći iznos džeparca, a i danas taj račun koriste za osobnu štednju. Anderson kaže da je ponosna kako je njezin pristup djeci pomogao postaviti prioritete pri kupnji i omogućiti im da cijene vrijednost novca.

