Mama otkrila kako je njena kći 'mudrijašica' vara za džeparac

Jedna mama se dogovorila sa svojom 13-godišnjom kćeri da joj plati za obavljanje kućanskih poslova kako bi ona zaradila svoj džeparac, ali kasnije je otkrila nešto što ju je malo uznemirilo

<p>Zarada džeparca pomaganjem u kući jedna je važnih životnih lekcija na putu do odrasle dobi. Zarađivanje, a ne samo primanje, uči o vrijednosti novca i o spoznaji da u životu ništa ne dolazi besplatno.</p><p>Ali, jedna mama je otkrila kako je njena kćer već mudro vara, a drugi su komentirali kako već pokazuje poduzetničke sposobnosti i kako je na dobrom putu da zaradi milijune jednom kada odraste.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (sedam najčešćih pogrešaka koje roditelji rade):</p><p>Ona ima dvije kćeri, Annu (13) i Sue (11). Sad kad je Anna tinejdžerica, dogovorila se s mamom da joj plaća kućanske poslovi kako bi zaradila svoj džeparac.</p><p>Činilo se da sve dobro funkcionira dok mama nije saznala što njezina kćer zapravo radi.</p><h2>Otkrila čari 'outsourcinga'</h2><p>Jednog dana kad je odlazila, rekla je Ani da će joj dati 14 funti (118 kn) da pokosi travnjak i uredi vrt. Kada se vratila vidjela je da je posao savršeno obavljen i uredno joj je platila.</p><p>Međutim, kasnije je saznala da je Anna nagovorila mlađu sestru da dovrši posao plaćajući joj 7 funti (58 kn) i zadržavajući za sebe 7 funti (58 kn).</p><p>Mama je ostala zbunjena i nije znala kako riješiti tu situaciju pa je savjet potražila na Redditu.</p><p>- S jedne strane, posao je završen i Anna je platila sestri ono što joj je obećala. S druge strane, nije mi rekla kako je to učinila, ali nikad zapravo nisam ni pitala. Jednostavno mi je rekla da se pobrinula da radovi u dvorištu budu obavljeni i to je i učinjeno. Na neki način to je kao da je prenijela svoju odgovornost na sestru. Dio mene je nekako ponosan, ali drugi dio mene se pita se je li iskoristila sestru, unatoč činjenici da joj je platila i je li Sue bila u redu s tim - napisala je ova mama, a piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-discovers-daughter-been-scamming-23079312">Mirror</a>.</p><p>- Ozbiljno, počnite je educirati o poduzetništvu, poslovanju i upravljanju. Ona za to ima smisla - bio je jedan komentar.</p><p>- Počnite poslovati sa Sue. Jednom kad Anna shvati da ne dobiva ništa, možda će početi sve sama obavljati - dodao je drugi.</p><p> </p>