Krenulo je sasvim slučajno: Kako u vrijeme Svetog Nikole u suradnji s humanitarnom udrugom 'fra Mladen Hrkač' i projektom 'Hrabrica', udruge 'Smiješak za sve', tradicionalno darujemo djecu koja dolaze u Dnevnu bolnicu ili leže na odjelima igračkama, koje i same sestre i liječnici donose od doma, tako smo to učinile i prošle godine. Bilo nam je to još važnije, zbog pandemije i činjenice da nema posjeta, pa su se baš svi uključili u akciju kako bismo mogli razveseliti djecu. Nismo ni sanjali da će se priča ovako razviti - kaže Ana Ljubas, magistra sestrinstva i glavna medicinska sestra u KBC Zagreb.

Ona je zajedno s kolegicama s dječje Pedijatrije, posebno s odjela trijaže, zaslužna za to što su se mnogi uključili u akciju prikupljanja igračaka za djecu koja se liječe u KBC Zagreb.

- Nakon što je u dane Božića sestra Romana Palić donijela dvije pune vreće plišanih igračaka koje je nekad skupljao njen sin Igor, danas 20-godišnjak, spontano smo odlučile staviti ih pod bor na ulazu, gdje se radi trijaža malih pacijenata i ponuditi im da sami izaberu igračku koju će dobiti na poklon nakon što su čekali u redu na ulazu. Djeca su bila oduševljena, posebno zato što su sami mogli birati igračku, to je svima veliko veselje. A kolegice s odjela na kojima su radili pretrage rekle su nam da k njima dolaze radosna i bez straha od pregleda te da im je puno lakše obaviti ono što trebaju. Tako smo odlučile nastaviti sa skupljanjem igračaka i time da svu djecu darujemo na ulazu u bolnicu - priča glavna sestra Ana.

Inicijativa je potrajala i nakon što je bor na ulazu nedavno zamijenila velika grana sa šarenim ukrasima za Uskrs i pomalo se širila.

U međuvremenu, igračke su počeli donositi i roditelji djece koja su već bila na pregledu i došla su ponovo, ovaj put sa svojim poklonom za drugu djecu. Vijest o tome stigla je i do pojedinih škola, pa je već nekoliko razreda sakupilo igračke i poslalo ih. Djetetova radost na ulazu u bolnicu potaknula je i jednu mamu da objavi post o tome na Facebooku i osnuje grupu u okviru koje će oni koji se žele pridružiti donacijama moći dobiti potrebne informacije.

Tako u otvorenoj grupi 'Igračkom do dječjeg osmijeha KBC Rebro' sad već ima oko 3000 članova koji su se, svatko na neki način, uključili u širenje inicijative, pa već ima i paketa koji su stigli od hrvatskih iseljenika iz inozemstva. No, sve se to brzo podijeli, jer svakodnevno kroz trijažu na Pedijatriji prođe između 150 i 200 djece, kaže nam glavna sestra Ana.

- Igračke se dijele svim mališanima koji dođu do trijaže na ulazu u bolnicu, bez obzira jesu li došli kod stomatologa ili dermatologa na pregled, ili je riječ o kardiološkim ili onkološkim pacijentima, i bez obzira na to dolaze li prvi put, ili su već više puta bili, kao i onima koji leže u bolnici. Predivno je vidjeti kako se raduju kad shvate da mogu izabrati igračku koju žele i da je ona sada njihova - priča Bernardica Pavlić Pračić, prvostupnica sestrinstva na Klinici za pedijatriju, s dugogodišnjim stažem na tom odjelu, koja je od prvog dana pandemije Covid-19 na ulazu na trijaži i dočekuje mališane.

Kad klinci prvi puta dođu, zapravo su malo iznenađeni i zbunjeni, no jako se razvesele, kaže.

- Oni koji dolaze po drugi ili treći puta, sad se već s vrata naviruju da vide jesu li igračke još tamo, pa veselo trče ispred roditelja kako bi što prije izabrali svoj dar. I svi roditelji nam kažu da su djeca puno opuštenija i mirnija kad ih pripremaju za bolnicu i za ono što ih čeka, ako znaju da ih čeka i biranje igračke - dodaje.

Na isti način nastoje razveseliti i djecu koja leže u bolnici.

- U nekim slučajevima dozvoljene su posjete, djeci koja leže na onkologiji, na primjer, može doći jedan roditelj. Na ulazu i njima damo igračku koju mogu darovati djetetu. Igračke su danas skupe, netko si ih možda i ne može priuštiti, pogotovo uz troškove koje nosi boravak djeteta u bolnici, pa nam je cilj da tako razveselimo i roditelje i djecu – priča sestra Bernardica.

Dodaje kako se uvjerila da taj mali dar na sve njih djeluje pomalo terapeutski, pa si je zbog toga 'obećala' da će nastojati u tome da akcija darivanja potraje barem dok traje pandemija Covid-19 i dok postoji trijaža na ulazu.

- Želja nam je da djeci barem malo olakšamo činjenicu da moraju čekati u redu ispred ulaza, ponekad i po ružnom vremenu, da bi došli u bolnicu, što nije lako kad si bolestan i u strahu od onog što te čeka. Pogotovo im nije bilo ugodno na samom početku, dok smo još bili u zaštitnim skafanderima i s vizirima na glavi, prije nego što su postavljene pregrade od pleksiglasa. I ma koliko im bilo teško, dječje okice uvijek radosno iskre i uvijek imaju osmijeh na licu. Zato smo sretni ako im na ovaj način možemo barem malo uzvratiti za radost koju nam pružaju i beskrajno smo zahvalni svima koji odluče podržati to što radimo doniranjem igračaka – poručuje sestra Bernardica.

Kako se možete uključiti u akciju?

Iskrena ljubav i osmijesi s kojima sestre na pedijatriji KBC Zagreb dočekuju mališane dovoljan su motiv za to da spakirate paket igračaka, no pritom treba voditi računa o nekim stvarima: Pregledajte igračke koje želite donirati, izaberite one koje nisu oštećene i potrgane, ili prljave, pa ih dezinficirajte i zapakirajte.

Neke igračke možda možete oprati u stroju za pranje rublja, a druge pošpricajte dezinficijensom, ili prebrišite maramicama za dezinfekciju. Jednu po jednu igračku zamotajte u celofan, kao paketić, ili omotajte prozirnom folijom kakva se inače koristi u kućanstvu, kako bi dijete moglo vidjeti što je u paketu.

Ako igračke možete dostaviti sami, možete ih predati na ulazu u Pedijatriju na KBC Rebru, gdje se provodi i trijaža malih pacijenata, svakog radnog dana od 13 do 15 sati. Oprane i zapakirane igračke možete poslati i dostavnom službom, na adresu KBC Zagreb, Klinika za Pedijatriju (trijaža), Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb, a oni koji nemaju te mogućnosti, mogu se javiti u grupu 'Igračkom do dječjeg osmijeha KBC Rebro' na Facebooku.

Iza te grupe ne stoji nikakva organizacija, niti udruga, pa nema organiziranog prikupljanja igračaka, no povremeno se nađu volonteri koji su spremni pokupiti paket na vašoj adresi i odnijeti ga u bolnicu.