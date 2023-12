Djedica nam se javio: 'Spremni smo za Božić, moj dragi Rudolf ne može dočekati da krenemo!'

Djedica i njegova raspjevana ekipa se cijelu godinu pripremaju za najvažniju noć, no unatoč vrhunskoj organizaciji, zadnjih nekoliko dana prije Božića uvijek je kaotično u njegovoj radionici. Pisma pristižu, papira za zamatanje i mašnica ima posvuda, a sobovi odrađuju posljednje pripreme za let. Djed Mraz nam je otkrio kako su tekle pripreme i je li sve spremno za Božić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... U jednoj kući u Čepinu božićna čarolija postaje stvarnost, a za sve su zaslužni Djedica Željko i Baka Mrazica Zdenka | Video: 24sata/pixsell

Dragi Djedice, za početak najvažnije pitanje - je li sve spremno za ovogodišnje badnje putovanje?

Nije, ali će biti. Moji vilenjaci vrijedno rade sve do posljednjeg trenutka. Još me nikad nisu iznevjerili jer znaju da ja nikad ne bih mogao iznevjeriti svu dječicu svijeta. Zato, očekujte svoj dar ispod bora - točno na božićno jutro.

Daruješ dječicu svaki Božić, a jesi li ti ikad poželio dar?

Jesam, i to baš ove godine. A želja mi se i ostvarila - Baka Mraz, vilenjaci i sobovi ispleli su mi divan šal koji me brani od arktičke zime. Jako sam se razveselio i baš sam taj događaj prepričavao svoj dječici svijeta u pismu koje sam im napisao.

Pišu li ti mališani i dalje pisma?

O, da! Naši poštanski sandučići svakog prosinca su zatrpani pismima, a neka djeca mi šalju i e-mailove! Ho, ho, ho! Stižem sve pročitati jer radim i danju i noću - keksići mi pomažu da ostanem budan. Svakom djetetu odgovaram osobno, ona priča o pomoćnicima koji umjesto mene pišu nije istinita.

Kako znaš što sva dječica žele za Božić ako ti ne pošalju pismo?

O, pa to je tajna. Imam ja svoje načine. No najzaslužnija je planina - uho koja se nadvija nad mojim selom. Ona čuje želje sve djece svijeta. Skupina vilenjaka uvijek je u podnožju planine, sjede za svojim radnim stolovima i zapisuju. Postoji tu još puno čarobnih metoda. Ne smijem otkriti baš sve, ali poneku tajnu i prišapnem djeci u svom pismu koje im šaljem.

Koliko vilenjaka pakira dječici darove? Otkrij nam tajnu kako uspijete upakirati milijune darova u tako kratkom vremenu.

Vilenjaci su jako vrijedni i točno znaju kakav omot će se svidjeti djetetu koje će dobiti dar. U brzini im malo pomogne i čarolija, pa nitko ne zna što je stres, sve lako stignu na vrijeme.

Je li se ikad dogodilo da ste zamijenili darove pa je neko dijete dobilo tuđi?

Djedica zna točno koji dar ide kojem djetetu, a popis još jednom provjeravaju vilenjaci, tako da se pogreška nikad nije dogodila. Dječica se ne moraju brinuti!

Prije nego što kreneš na put, koje pripreme još obavljaš ti, vilenjaci i sobovi?

Rudolf sa svojom ekipom prolazi posljednje pripreme te treniraju uzlijetanje i slijetanje, osobito ako je u ekipi poneki novi sob. Svi su dobro utrenirani i jako uzbuđeni, pa često ne mogu dočekati da krenu. Rudolfov svijetleći nos im svima daje sigurnost, kao i vilenjacima koji pomažu Djedici na putu. Ponekad Rudolfa toliko ponese uzbuđenje da i sam pokuša proći kroz dimnjak, jednom je gotovo zaglavio!

Koja ti je omiljena poslastica ili iznenađenje koje pronađeš ispod božićnog drvca?

Obožavam kolače svih vrsta. Najdraži su mi oni u kojima mogu osjetiti da su napravljeni s ljubavlju dječjih ručica. Volim čokoladne, voćne i one sa začinima, a najdraže mi je što svake godine imam priliku isprobavati neke nove. Neka dječica mi ostavljaju i crteže za dar, to su za mene prava umjetnička djela i sve čuvam. Kad ih donesem doma, Baka Mraz ih obožava pregledavati i svaki s ponosom pokaže cijeloj ekipi.

Ostavljaju li dječica Rudolfu i vilenjacima nešto za okrjepu?

Rudolf obožava zdrave mrkvice jer mu treba snage za put. Kaže da izbjegava slatko kako bi bio snažan. Zanimljivo je da meni uvijek nestane nekoliko ukusnih kolačića iz vrećice, a na njušci mu znam vidjeti čokolade. Vilenjaci obožavaju šećer i to ne skrivaju!

Foto: Dreamstime

Imaš li omiljenog soba?

Ne pravim razliku među dragim prijateljima, ali mogu reći da je najpoznatiji sob na svijetu, Rudolf, ujedno i moj najšašaviji prijatelj, s kojim najradije podijelim šalicu vruće čokolade. On me uvijek najbolje nasmije, da znate samo što mi je napisao kao čestitku ovoga Božića, ho, ho, ho! Pročitajte njegove šašavosti u pismu koje sam napisao posebno za vašu dječicu: www.personaliziranopismo.hr.

Koja božićna pjesma ti je omiljena dok letiš u čarobnim saonicama?

Moji veseli vilenjaci znaju svaku božićnu pjesmu, a sve mi donose veliku radost i još bolje blagdansko raspoloženje. Uz neke pjevušim, a jedna od omiljenih mi je klasik "Zvončići"!

Koji su omiljeni kolačići Baki Mraz? Donosiš li joj suvenire iz svijeta?

Svake godine Baki Mraz donesem sitnicu iz drugoga grada, sela ili mjesta na svijetu. Nikad nije dobila isti dar, a uz božićna iznenađenja, to joj je najdraži dio mog sretnog povratka. Jedan od omiljenih suvenira bilo joj je ukrašeno srce s malim ogledalcem, odmah je zapamtila naziv - licitarsko! Među omiljenim kolačićima su joj raspucanci, a jako voli i punjene medenjake, kao i ja!

Kako lete čarobne saonice?

Čim se Rudolf upregne i nos mu zasvijetli, saonice postanu čarobne. On zna svaki kutak svijeta i svaku adresu našeg planeta te nema boljeg vodiča od njega. Vodi nas po instinktu i baš nikad nije pogriješio.

Kako se opuštaš nakon Badnje noći?

Baka Mraz i ja uvijek nakon Božića idemo na izlet, no ona mi novu destinaciju kaže tek kad se sretno vratim s puta. Tijekom priprema za Božić uvijek pokušavam pogoditi što je smislila, no svojom me kreativnošću uvijek nadmaši i uspije iznenaditi.

Foto: Dreamstime

Za kraj, koja je tvoja najveća božićna želja?

Želim da što više ljudi širi duh Božića, veselje, zajedništvo i ljubav - baš kao što to činimo moji vilenjaci i ja. Svi mi, i mali i veliki, u ovo blagdansko vrijeme imamo priliku pokazati kolika su nam srca. Uzdam se u djecu - ona najbolje šire veselje, baš kako sam ih i zamolio u pismima: www.personaliziranopismo.hr.